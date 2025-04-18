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「私校七雄」週邊房價誰最貴？這2所每坪逾百萬、薇閣旁最便宜 一表看行情

聯合新聞網／ 今周刊
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

【撰文/彭蕙珍】

望子成龍、望女成鳳代價有多高？為讓小孩就讀明星私立中學，有些家長願意砸重金在學校旁購置住宅，方便孩子上下學。入學競爭激烈，尤其是被譽為「私校七雄」的延平、復興、靜心、東山、南山、再興、薇閣知名私立學校。

永慶房屋統計周遭房市行情，北市大安區延平中學周遭房價最高，平均單價高達112.8萬元、平均總價4911萬元，位居七雄之冠。

大安區這兩間最貴 父母口袋要夠深

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，延平中學不僅是升學名校，地點更是精華。位於台北市大安區豪宅地段、知名豪宅社區，包括：帝寶、仁愛吾彊等都在附近，周邊房價自然不斐。

她指出，對於想要在延平中學周邊購置房屋方便孩子通勤的父母，口袋沒有一點深度，難度頗高。

房價次高的是同樣位於大安區的復興中學，平均單價為108.3萬元，住宅平均總價高達4667萬元。陳金萍說明，復興中學位於仁愛圓環旁，高級百貨、頂級商辦林立，不乏有豪宅社區，如元大栢悅、潤泰敦仁等。

北投薇閣房價最實惠 再興中學也很平實

私校七雄中也有房價較平實的。位於北投區的薇閣中學，平均單價為50.5萬元，平均總價為1473萬元，是私校七雄中最實惠的選項。

陳金萍分享，薇閣中學位於台北市相北投區，比鄰的中和街也是台北市知名的房價低陷區。部分住在台北市市中心、財力雄厚的家長，為了方便就讀薇閣中學的孩子就近通勤，往往就在該區域購置房產。

房價第二實惠的再興中學，平均單價56萬元、平均總價1918萬元。陳金萍指出，文山區是台北市相對蛋白的區域，再興中學附近的興隆路和木柵路二段，是木柵開發較早的區塊，因此有許多平實的住宅選項。

她補充，該區域市場、學校、公園、商家林立，生活機能良好，近來也有不少指標建案落腳此處，包括：元利四季莊園、將捷旅境.真境、漢皇蒔序等，有望帶動房價持續上攀。

陳金萍表示，許多高資產族群為了給孩子更好的受教環境，極盡所能讓孩子進入知名學校就讀，更砸重金購置周邊房屋，節省通勤時間，是讓知名學區周邊的住宅交易熱度不減的原因之一。

本文授權自今周刊，原文見此。

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