台灣不在關稅談判優先五國？外長經長：已經談過了！「吃苦當吃補」被砲轟 郭智輝這樣說

【撰文‧鄭鴻達】

「川普關稅」引發全球市場波動。《華爾街日報》指美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將優先與南韓、英國、澳洲、印度、日本等5國優先談判，但有台媒報導解讀為「台灣不在內」。 對此，外交部長林佳龍周三（4/16）受訪指出，台美已有直接就關稅談判，目前已經有一些進度，因為還在談判中，我方已針對美方特別關心的部分給予答覆，會再提供更多的資料。 經濟部長郭智輝受訪時則強調，我方已與美國開過視訊會議，對於貝森特的說法，他認為每個人看法不一樣，在他的認知，「我們就是已經談過了」。他強調談判是持續且不會一波就結束，「我們是第一波是確認問題，這已經確認過了」。 對於「吃苦當吃補」議題，郭智輝的回應被部分媒體炮轟「不知民間疾苦」，郭強調台灣人應該都知道「吃苦當吃補」這句話的意思，所謂的「民間疾苦」這件事，「我怎麼可能不知道，我是民間來的！」

美財長貝森特列優先談判五國 美貿易代表證實台、以4/11先行對談

美國總統川普提出「對等關稅」政策，引發全球市場震盪。《華爾街日報》引述知情人士報導指，南韓、英國、澳洲、印度和日本五國被財長貝森特列為優先談判名單，但有台灣媒體在4/15引述報導時，將之解讀為「台灣不在內」。

貝森特4/14受訪時也表示，上週他們已和越南談，周三與日本談，下周則有韓國，「進展會很快。」貝森特也特別表示，美國盟友將受益於這些談判，率先進行談判者將獲得「先行者優勢」（first-mover advantage），「通常第一個達成協議的人，會拿到最好的協議」。

不過，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在美東時間4/11就曾指出，將與台灣、以色列在當天針對關稅展開對談。事後，我國行政院經貿談判辦公室也證實，台美雙方已於4/11 進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內的其他多項經貿議題進行意見交換。

林佳龍強調台美已正式展開談判 郭智輝：已開過視訊會議

林佳龍周三出席《從昭和到令和：當代日本的轉變》 新書發表會，他在會前受訪時被問及此事。他表示，台美已正式展開直接的關稅的談判，不管就談判的項目與涉及的內容，目前都已有一些進度，因為還在談判中，我方也已針對美方特別關心的部分給予答覆，也會提供更多資料。

郭智輝前往立法院備詢前受訪證實，我方已與美國開過視訊會議，媒體追問「美國財長公布5國優先談判名單裡，並沒有台灣」，他強調這是每個人看法不一樣，在他認知中，「我們就是已經談過了」，且談判會持續，不會一波就結束，包括談判準備、談到內容，最後做結論，「我們第一波是確認問題，這已經確認過了」。

「吃苦當吃補」回應挨轟 郭智輝：我來自民間，怎可能不知民間疾苦

此外，總統賴清德日前針對關稅議題提及「吃苦當吃補」，郭智輝隔日受訪指「台灣人不都是這樣嗎？吃苦當吃補是很正常的事情，未經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，被部分媒體批評為「不知民間疾苦」。

對此，郭智輝解釋，台灣人應該都知道「吃苦當吃補」這句話的意思，所謂「民間疾苦」這件事，「我怎麼可能不知道，我是民間來的」。

郭智輝強調，針對可能受關稅影響，導致訂單減少、工作沒這麼多的廠商，政府都會一一去了解，先提出紓困，接著再協助廠商增加市場、取得美國以外的訂單，這些都是他們正在做的，「所以我們不會不知民間疾苦」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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