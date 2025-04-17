講求性價比！建商北士科推案「8折讓利」如何吸引獲利王、隱形冠軍「接棒內科、南軟」

【撰文‧彭蕙珍】

去年政府打房不打商辦，今年商辧一片看好。都美建設周二（4/15）於士林舉辦廠辦旗艦案「大河商爵」動土典禮，並宣佈公開銷售。都美建設董事長曹來春表示，這個案子經歷3年的整合，從設計到都更審查，走得非常辛苦，其中，就花了2年半時間取得建築執照。 都美建設總經理曹俊傑表示，此案單價為72~75萬，在北士科很有競爭力，「現在的業主都講求性價比，錢要花在刀口上，他們的眼睛是雪亮的，雖然川普的關稅政策替總體經濟帶來壓力，在這時候業主會更著力將錢放在有競爭力的產品。」 他說明，北士科目前商辦及廠辦的開價大約為80~90萬，「我們的開價大約8折。」他說明，「大河商爵」附近有許多厲害的獲利王及隱形冠軍，包括：醫療、生技、資訊等，已接到不少附近廠商詢問。

曹來春表示，「大河商爵」邀請日本知名的國際級大師丹下憲孝設計，建築外觀採用垂直三段式格柵設計。基地位於三角窗，前方是基隆河與淡水河交匯的水岸景觀，有絕佳開放視野，銷售面積約達10,298坪。

「這裡規劃300多坪、500多坪商辦空間，也可以當成廠辦，價格絕對是士北科最便宜。」

遠雄孫公司代銷 交通便利有優勢

本案交由遠雄集團的孫公司—遠創力行銷。董事長張麗蓉表示，2023年1月19日到都美做簡報時，寫了186張PPT，針對平面規劃、公設等報告了2個小時。最近雙方正式簽約，由遠創力行銷代銷。

她表示，遠雄集團在士北科有「遠雄商舟」商辦案。根據去年據實價登錄資料，台北市前10大交易最熱門的辦公大樓，「遠雄商舟」以54億元成交量奪冠。目前只剩幾戶，即將完銷。

「『遠雄商舟』賣得不錯、快要結案，我們在這個區域有經營客戶，因此極力爭取這個案子。」她說明：「在士北科位於黃金角地，具有交通便利性，又在河旁、橋前，外觀是丹下憲孝設計，很有競爭力。」

每年推新案 明年推北市住宅

曹來春表示，每棟樓層高度4米，還有百坪大廳，有會客、休閒場所，2樓設有商務空間共享辦公室，提供10幾間會議室，最大可容納80~90人，頂樓有空中花園、運動休閒設施等。

針對現代人最常用的宅配、外送、垃圾處理等，都有齊全的設備，讓大家無後顧之憂。

他表示，都美建設每年都會推出1~2個新案，今年除了總銷60多億的「大河商爵」外，還有北市京站後、華陰街39層樓住宅新案，「今年7~8月會核准，明年會推出住宅案，總銷約50億。」

另，去年他在新莊化成路買了一塊1700多坪土地，正在整合附近土地，預計有4千坪，籌畫廠房。

川普關稅戰成隱憂 北士科看好

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年政府積極打炒房盼落實居住正義，政策重點著重住宅市場的調控，商用不動產則並非政策打擊的標的，私法人購買商辦也免經許可，置產規劃仍相當具有彈性。

此外，近年國內的產業投資旺盛，精華區辦公室的租金水位又持續上揚，有自用需求的企業，在商用市場的佈局仍屬積極。但須留意美國大打關稅戰，可能干擾企業的短期佈局，對商用市場的投入也會略為保守。

他分析，等關稅戰塵埃落定後，商用市場可望在不確定因素淡化下，再度受到企業青睞。

觀察台北市的商用不動產交易狀況，主要分佈在內湖、南港及士林3地，其中又以內湖的內科交易表現最熱絡。陳定中指出，近年內科、南軟的發展已趨於飽和，新供給相對稀少，企業購置商辦的目標，逐漸看向仍處於發展前期的北士科。

許多上市櫃公司，包層、包棟設置大型總部的需求高，也傾向更有彈性的空間規劃，北士科的預售商辦，便成為企業搶先卡位的熱門選擇，往後被看好接棒內科、南軟，發展為首都下一顆經貿新引擎。

本文授權自今周刊，原文見此。

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