好市多亞洲區總裁張嗣漢也斜槓！引進籃球訓練機掀革命…NBA明星球員也在用

【撰文‧陳葦庭】

籃球夢未竟，前籃球國手、好市多亞洲區總裁張嗣漢，攜手Shoot 360 亞洲區執行長鄭鑫，以隱身內湖辦公大樓內的四台籃球訓練機，扎根台灣籃球科技化訓練，創下每月200萬元業績。

台北市內湖科學園區的一棟商辦大樓內，近200坪空間擺放了4台高約3公尺的籃球訓練機。只要對著它投籃，無論命中與否，上方的螢幕與學員手機App，都會精準顯示每一球的弧度、力道、角度；一旁的專業教練，還會即時協助調整動作。

這裡，是在北美擁有60多個據點的高科技籃球訓練品牌Shoot 360，首座位於亞洲的場館。

由於這套系統能協助運動員提升投籃命中率及練習效率，因此，2012年在美國推出後，就受到業界關注。

放眼亞洲 籃球訓練機掀革命

2020年，他們更取得投籃追蹤系統公司Noah Basketball的獨家授權，導入數據與語音反饋、掌握肌肉記憶的軟體，優化訓練效率。

截至今年已有9成NBA球隊導入這套設備，就連NBA三分球進球紀錄保持人柯瑞（Stephen Curry），也在2021年球季透過這套系統訓練。

如今，這項革命性的科學訓練方式，進一步橫越太平洋進入台灣。關鍵人物，是籃球選手出身的好市多亞洲區總裁、前台灣職業籃球P. LEAGUE+會長張嗣漢，以及Shoot 360 亞洲區執行長鄭鑫。

「我們的目標不只是台灣，而是整個亞洲。」張嗣漢和鄭鑫一同接受《今周刊》專訪時宣示，台灣只是亞洲第一站，他們接下來的目標是將Shoot 360推廣到日本、中國、菲律賓等市場。

根據市調機構Research and Markets、Statista研究，2024年，全球運動俱樂部產業銷售規模約為1100億美元，未來年複合成長率約為7.67％，2030年產值將達到1697億美元，其中又以亞太市場成長最為快速。

2012年，曾在美國求學、工作的鄭鑫，因為喜愛籃球，在台灣創立美式運動學院GDS，主打以雙語教導兒童籃球，因緣際會認識長期關注台灣籃球教育的張嗣漢。

近幾年，鄭鑫觀察到，全台運動中心幾乎沒有專門的籃球訓練場地，若能引進科學設備，或許有機會在競爭激烈的運動課程產業中，走出不一樣的路。

於是，他主動向張嗣漢提議，將Shoot 360結合投籃追蹤系統的商業模式引進台灣，雙方一拍即合，但受疫情干擾，2023年正式啟動計畫。

由於兩人的籃球教育背景，加上張嗣漢具備跨國零售通路經營實績，他們只花了半年，就從Shoot 360創辦人兼總裁Craig Moody手中取得亞洲區總代理，二四年底，正式開出亞洲首間Shoot 360。

「其實當時有很多競爭者。」鄭鑫指出，談判當下包含中國與美系運動品牌都有意爭取代理，並將設備放在賣場中，以提升消費者體驗。但Craig Moody認為，必須專注場館經營，才能發揮設備和系統價值，因此最後由他們勝出。

只是，Shoot 360收費方式，依照不同時段，每人每小時，就要六百至九百元，相當於目前市面上一對一籃球教練費用，他們要如何在價格敏感度高的台灣市場落地，甚至跨足其他國家？

答案，是鎖定重視教育的家庭客群。

「現在的人都怕孩子沒競爭力。」籃球員出身的張嗣漢直言，有越來多越多的父母，願意花費大筆金錢，安排孩子參加各式運動課程，希望透過運動，強化他們的身體健康和心理素質。

鎖定孩童 科學化訓練更好玩

為此，張嗣漢根據過往經驗，提出了一套結合鼓勵、創新、表現、文化四大方向的教練文化，全館聘請12位教練，不只得具備專業技術，還要能給足學員「情緒價值」，讓學員能在一次次調整中進步、建立自信心和成就感。

鄭鑫舉例，礙於國內開放的籃球場地少、時間有限制，常常一個球場會同時有好幾組人在打球，不容易達到預期的訓練效果。反觀Shoot 360是專屬場地，加上每一個運球、傳球和投球都會經過分析，學員更能根據科學數據調整，逐步打下扎實基礎，並建立信心。

Shoot 360台北開幕半年來，已吸引2千人多次上門體驗，累積8百多名會員，平均月營收約2百萬元，等於每台籃球訓練機每月可創造50萬元業績。鄭鑫也透露，最快一年後就有機會損益兩平，今年也會在國內開出第二間場館。

「Shoot 360能呈現學員的成長曲線，是傳統訓練機構無法輕易做到的。」籃球訓練機構EMPOWER引爆運動訓練總監黃柏偉指出，科學化訓練已是國際趨勢，該系統還導入許多互動功能，將訓練過程轉化為有趣的挑戰，有助提升兒童和青少年自主練習意願。

對張嗣漢而言，引進Shoot 360的另一個重要意義，是能以開放加盟模式，鼓勵退役職籃球員發展事業第二曲線。「這些人退休才30幾歲，本來就喜歡籃球、也懂籃球，我們可以提供設備、SOP教他們經營，」張嗣漢充滿期待地擘畫未來藍圖。

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