借15萬連本帶利還19萬...信用小白陷負債輪迴！《金保法》能終結高利放貸亂象？

【撰文‧林良昇】

一支網路動畫影片、近百名大學生受害的詐騙案，讓「先買後付」等新興借貸亂象浮上枱面，融資租賃業務量高達7千多億規模，卻因監管力道不足逐漸失序，政府與業者必須聯手補破網。

2023年，網路暴紅的動畫影片《山道猴子的一生》，講述年輕人透過融資租賃公司推出的「先買後付」（BNPL）服務，無卡分期付款購車，最後無力償還、以債養債的悲歌。

同年底，逢甲大學也爆出近百名學生捲入無卡分期詐騙案，這類新興借貸模式，是由不肖業者與融資租賃公司簽約提供BNPL服務，慫恿消費者以無卡分期購買車輛、3C等產品，衍生諸多爭議亂象。

長期關注新型債務現象的輔仁大學社會學系副教授吳宗昇指出，新興金融借貸的爭議樣態，包含假買賣真貸款、合約不透明、被收取高額代辦費，以及過度放貸、未對借款人進行徵信等，「很多行為違反常識，大鑽法律漏洞。」

從2023年一起簡易民事判決來看，阿豪（化名）以15萬元將機車賣給和融資租賃公司合作的小盧，再分36期、每期5千多元，共計18.9萬元向小盧買回機車，該分期付款債權則讓與融資租賃公司。

這就是「假買賣真貸款」樣態，看似商品交易，實際上是借15萬、還18.9萬元的借貸行為。儘管換算下來，借貸年利率未超過《民法》的上限16％，但判決書揭露，阿豪借得的15萬元，事先被經手的中間公司扣除了一筆高達4.5萬元的「金融代辦服務費」，實際上只借到10.5萬元，若將此筆計入，年利率高達43.4％。

租賃業近5年業務規模大增

像阿豪這類信用小白、無工作薪資證明或負債比過高的對象，因為無法向銀行貸款，可能透過融資租賃公司借貸，陷入負債輪迴。專長債務訴訟的律師趙興偉手中，就有數十件類似案件，「最近5、6年特別多」。

除了走上法庭的案件，據行政院消費者保護處統計，每年與融資租賃公司相關消費爭議也多達3、4百件，政府監管不足的弊病逐漸浮現。

事實上，融資租賃服務已存在數十年，是許多不易向銀行借貸的中小企業法人的重要融資管道。據金管會資料，市占約9成的台灣前三大融資租賃公司（中租、裕融、和潤）的業務規模連年上升，從2019年共計4千億元業務量，飆升到2023年近6千7百億元，5年成長約6成7。

一般而言，提供中小企業法人融資的爭議性較低，但仔細檢視這三家公司2023年的業務規模占比，衍生亂象較嚴重的BNPL業務和個人車輛融資，合計就高達47％。

中間業者頻違約 金保法納管

「我們不能否認有失誤。」台北市租賃商業同業公會（下稱租賃公會）祕書長林逸民不諱言，在2023年爭議爆發以前，融資租賃業者確實沒控管好中間業者，造成不少糾紛。

「我們的失誤就是太相信合約有效。」中租控股執行副總經理廖英智解釋，融資租賃業者會與BNPL、中古車商、經銷商等簽約，認為合約可發揮約束力，但卻發生中間業者額外收費、進行假買賣，或是業務員針對利率說明不清等情形，都已違反合約。

在立委和金管會強力關切下，2024年4月，市占超過9成、擁有40家公司會員的租賃公會訂定自律規範，祭出契約透明、融資金額不得超過車輛金額、借款人徵信等措施。為了加強中間業者的管理，公會也建立「黑名單」並通報給同業，淘汰不肖合作業者。

自律規範上路後，租賃公會2024年業務量，較前一年衰退3.7％，其中最爭議的中古車融資更萎縮到只剩3成。公會評估，業者在業務拓展上自我收斂，是業績減少一大原因；但同時，每季客訴量也減少逾半數。

金管會預計今年4月預告修正子法，首波將中租、和潤、裕融和日盛台駿四家上市櫃租賃公司，納入《金融消費者保護法》（下稱《金保法》）管理範疇，最快8月底施行。

然而，儘管《金保法》有處理金融消費爭議及罰則，但直接納入現有法律，無法切合融資租賃業的特性。

民間團體組成的「融資業法推動連線」認為，應參考行政院於○八年提出的《融資公司法》草案，更全面針對融資業負責人身分限制、徵信、業務員證照、融資金額限制、利率上限等進行規範，「先用行政權直接管制融資公司，才能讓違法情形降到最低。」積極推動專法的律師林永頌呼籲。

新型態借貸模式演進，衍生高利放貸、詐騙等亂象，政府應在不過度干預金融市場運作下，找到合理且適度的監管方式，避免市場失序。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1478期)

延伸閱讀》

26歲賺到上億，卻死在這波暴跌！少年股神懺悔：開最大槓桿賭反彈，帳戶每天斷頭...短短幾天，九位數歸零

股市血流成河，巴菲特卻狂賺119億鎂！股神2筆交易「連子孫都滿意」：傳家寶級投資5心法，散戶照做也能贏

2025還海行動》生物多樣性新商機！不是紅樹林也不是珊瑚，為什麼海草床成為企業永續焦點？