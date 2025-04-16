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製鞋、成衣、自行車…川普關稅重拳打趴傳產明星產業！謝金河：只能蹲低 靜觀其變

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照片

【文．謝金河】

面對中國產能過剩的殺戮，台灣的石化、鋼鐵、水泥，甚至已傳統產業化的電子產業，都呈現招架乏力的頹勢，但是最機動的製鞋、成衣，及自行車都因為在海外找到生產基地，而且𤫊活移動，成為傳統產業的超級明星產業。

這其中最具代表性的如自行車的巨大、美利達；成衣業的儒鴻、聚陽、廣越、振大環球；鞋業的來億、志強、中傑、鈺齊、寶成及豐泰。這些成衣、製鞋業者在離開中國的生產基地後，大多數都把生產線移到越南、泰國、印尼、柬埔寨、寮國等，振大環球則把生產線設在馬達加斯加。

在川普揮出重拳之前，這些移動速度快也𩆜活的業者，無疑是最大贏家，像幫忙HOKA代工的來億股價一度到538元，市值超過1200億元，專門生產足球鞋的志強，股價也跑到173.5元，今年剛剛上市，專門為New Balance代工的中傑一上市就衝到225元，這次挨了川普重拳，中傑跌到106.5元，來億掉到278.5元，市值幾乎縮水一半。

台灣的成衣業者以儒鴻，聚陽最具代表性，前不久和振大環球董事長許公任餐敍，我還誇獎他能在馬達加斯加開創奇蹟，沒想到這次有洗產地之虞的非洲國家如賴索托50%、波扎那37%、馬達加斯加47%，這對振大環球有如晴天霹靂般的打擊，在興櫃掛牌的股價瞬間從316.5元跌至161.5元。對成衣業者來說，過去的成功，如今正面對川普的空前挑戰。

而自行車產業幾乎重心都在中國，這次面對145%的重稅，壓力更加沈重。這次有洗產地之嫌的東恊國家在美中角力下，有如夾心餅乾，今天中國外交部警告越南不得向美國遞投名狀！這次習近平訪問越南、柬埔寨及馬來西亞，這三個國家如何選邊？攸關未來關稅變化，也影響台灣三大明星產業的未來！

川普要把製造業搬回美國，至少成衣、鞋業或是腳踏車，是不可能搬到美國去生產的，業者只能蹲低一點，看看下一個情勢會有什麼新的變化？

本文授權自今周刊，原文見此

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