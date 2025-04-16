川普強逼「美國製造」！紡織業告白：毛利僅個位數 10％關稅撐不住 再加5％就崩盤

【撰文‧今周刊編輯團隊】

美國總統川普宣布對等關稅，企圖為過去運行80年的世界經貿秩序大幅整形；但其快速搖擺的態度，讓全球政府與企業陷入未知，身處供應鏈一員的台灣該如何應對這場史無前例的危機？

「美國製造」無異是其中一項不合理卻必須面對的規則。輸美產品大宗的資通訊類產品、汽車零組件、紡織、製鞋⋯⋯業者第一反應都是抗拒美國製造，但也認為儘管談判未定，但至少「10+N%」。一紡織業總經理直言：「我們毛利僅個位數，進美國的成本我們受不了，10%關稅也撐不住，若再加個5%就崩盤了。」

「我們絕對不會去，去美國活不了！」電源供應器大廠總經理斬釘截鐵地說，並認為：「我預期客戶不會叫大家再搬廠了，大家都累了。」

台廠西進中國，是其躍升為世界工廠的前期功臣。一位筆電代工大廠副總經理緬懷地表示，20幾年前，中國政府對台商提供各種補貼，且當年台灣筆電代工出貨樂呵呵，每年有10%以上、甚至20%成長率。

如今，筆電市場榮景不再，在供應鏈韌性要求下，筆電代工大廠產能多已分散至東南亞，「新據點都有產能填不滿、虧錢可能性，何況再前進美國？」這位副總直言。如紡織業主所言：「叫我不賺錢可以，虧錢萬萬不能。」

「就算只是課徵10%的基準關稅，我們也扛不住。」外銷車燈到美國的大億總經理莊智清也吐苦水。

當總統賴清德公開表示，要以零關稅為基礎跟美國談判後，汽車業急得跳腳。車輛公會理事長李建輝立刻召集緊急會議喊話，連同7大整車廠聯合提醒政府，可先從非貿易關稅的貨物稅開始談，不要立刻掀底，零關稅衝擊太大，汽車供應鏈可能就此「滅頂」。

三陽董事長吳清源認為，美國總統川普在意的是貿易逆差，而台灣對美國出口產品中，汽車及零件占不到2%，同時間，台灣政府若將關稅降為零，將導致相關就業人數高達30萬人、牽涉2500家上下游工廠的汽車產業，會整個瓦解。

「汽車是台灣工業之母，若實施零關稅，產業鏈恐怕一夕間覆滅！」吳清源認為事態嚴峻。道理很簡單，200萬元價格帶的美國進口車，一旦零關稅，售價立刻降至160萬元，消費者可能願意改買美國進口車。

不僅如此，過去在台組裝的日系車也可能改採直接進口，不在台灣生產汽車零組件、組裝汽車。當品牌母廠選擇直接進口，不需要協力廠，無須提供技術研發，也不用進行產品驗證，「協力廠就地失業。」李建輝表示，一旦市場都被進口車取代，「我們有再好的車用零件和系統也無法發揮。」

在科技業的部分，雖然台積電擴大在美投資，但封測廠不一定採取同樣動作，美國封測業沒有像晶圓廠這麼普及，赴美設廠，供應鏈、人才數量挑戰大，「關鍵是封測產業的毛利，沒辦法跟晶圓廠比，所以我們要很謹慎。」封測廠財務長如此吐露真心話。

看來，就算台積電、鴻海等電子五哥陸續宣布赴美設廠投資的計畫，但對多數科技製造廠而言，「前進美國」不到最後一刻，絕不鬆口。

90天的談判期開始，台灣與美國已經啟動協商，美國在意的不公平貿易條件、匯率控制等因素，也將挑戰國人長期以來仰賴出口的經濟思考；但如同台灣經貿談判老將鄧振中所說，對於接下來的調整，「我們很難適應，但我們也必須適應。」

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