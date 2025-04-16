關稅談判台灣掛到號了！賴清德喊從0%開始談⋯10-30%影響一次看

【文．鄭鴻達】

美國總統川普近日宣布對全球各國實施「對等關稅」措施，白宮經濟顧問也透露已有15國就關稅協議提案。 最新路透報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，在與越南代表談判後，會4/11與台灣、以色列代表談判關稅問題。 總統賴清德周五（4/11）在與國內機械器具業者座談時，提到「台灣現在是美國政府第一批的談判的名單裡」，他強調政府會做好和美國好好談判的準備，藉此確保國家利益、保護產業未來發展。 早前被問及台灣是否已列入白宮顧問所謂的「首批15國」談判名單？總統府發言人郭雅慧對此不予評論，但強調各方面都在努力。 另外，賴總統提及美國關注已久的洗產地議題。他強調美國不只是對台灣提出此要求，也對很多國家都提出要求，他呼籲產業一起利用此機會好好面對洗產地的問題，並強調台灣自己一定要先處理好洗產地的管制問題。 行政院長卓榮泰在立法院時，重申賴總統「第一批談判名單」說法，強調無論是75國或15國，他還沒看到哪一國表示已談了什麼、談到什麼，第一波交涉何時開始、結束，「沒有任何一個國家知道」。 卓揆強調政府會爭取最佳、最快時間，向美國做出直接、有利的交涉，以爭取最大國家利益的機會。 而經濟部長郭智輝在立院備詢時，則是被問到格羅方德有意合併聯電，成為全球第二大晶圓代工廠，郭智輝說對於傳聞不予評論，但他說，理智分析就是不可能，「不管是台積電投資英特爾、還是格羅方德和聯電結盟，這些就是傳聞，我可以決定他不可能，因為他們要投資，必須要經過投審會」。

多國排隊與美談判對等關稅 白宮顧問曝已收到15國提案

川普日前提出「對等關稅」政策，其中自4/10起，對中國生效的關稅稅率來到145%，其餘國家則暫緩實施90天、維持先前的10%稅率。

其中，川普曾提及有逾75國有意與美國談判，美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 也在周四表示，美國目前已與多個貿易夥伴深入協商，並收到來自約15個國家提出的具體貿易提案，目前正在評估中。

對等關稅稅率對產業有和影響？ 行政院三情境推估曝光

根據行政院4/11向立法院提出的專案報告，就川普對等關稅，以低稅率（10%-20%）推估、高稅率（20%-30%）推估與極高稅率（30%-）推估有三種假設情境，來研判可能對我產業的影響。

低關稅推估：假設台灣加徵稅率介於10%至20%，且仍低於競爭對手。此情況主要帶來新增關稅支出，未見產地轉移等嚴重衝擊。政府估算製造業與農業需支援分別為261億元及100億元，合計361億元，透過出口貸款、拓銷及提升競爭力等多面向措施於4年內逐步協助業者因應。

高關稅推估：若加徵稅率達20%至30%，且台灣稅率高於對手1%至10%，電子資訊、鋼鐵、運輸工具及農業品如茶葉、水產將受較大衝擊，恐造成出口減少。為穩定產業，政府擬定四年期支援計畫，製造業及農業分別補助426億元及150億元，整體預算達576億元。

極高關稅推估：若台灣稅率超過30%，且明顯高於競爭對手，將導致出口美國銳減逾21%，市佔率下滑0.72%。產業恐因轉單壓力而外移，出口價格失去競爭力，連帶造成產能過剩、庫存堆積及內銷市場壓力。此情境下的衝擊全面且深遠，需特別警戒與應變。

赴台中與機械產業座談 賴清德：盼與美從0關稅談起

而賴總統周五赴台中出席「與機械器具業者座談」，他全程以台語致詞表示，川普4/3提出對等關稅，總統府、行政院團隊均密切注意情勢並做好準備，如行政院長卓榮泰4/4就向社會報告，提出總額約880億元的九大面向、20項策略產業支持計劃。

接著，賴總統表示他自己則是在4/5、4/6下午，在總統府與產業界，第一梯科技業、第二梯中小微企業展開座談，隨後發布影片向全國人民報告，提出五大因應對策，「這應該是國際上被課關稅國家所提出來最完整的計畫」。

賴總統表示，政府對美談判策略，是希望台灣能比照《美墨加協定》（USMCA）的方式來和美國談判，希望能從0關稅開始談，盼利用此機會，讓台灣和美國能完成過去多年來，一直希望與美國加強經貿的合作。

喊話面對洗產地議題 賴清德曝台灣列美方首批談判名單

賴總統肯定台灣尤其是台中的工具機、機械業者，絕對有實力協助美國「再工業化」。不過賴總統也提醒，台灣應面對美國要求很久的洗產地問題，他表示美國不只對台灣，也對多國提要求，應利用此機會好好面對，「我們本身一定要做好種種洗產地管制的問題」。

賴總統說，在川普發布對等關稅計畫後以後，政府第一時間就將台灣的對策與計畫送到美國政府，也獲正面回應。他解釋，美國政府已將75個國家的對等關稅，從原來高低不等的稅率先降到10%，其中台灣原本是32%，現在降到10%。

接著賴總統透露，「我也要讓大家知道，台灣現在是美國政府第一批的談判的名單裡」。他強調政府會做好和美國好好談判的準備，以確保國家的利益，也保護台灣產業未來的發展。

面對對等關稅挑戰，賴總統強調台灣要繼續發展，經濟要繼續轉型、進步，「無論是颱風、下大雨或日頭有多赤焰，台灣精神就是這樣，繼續前進！」面對兩次能源危機、亞洲金融風暴、全球金融危機與疫情挑戰，台灣不只度過難關，產業體質還反因此提升。

卓榮泰：首波交涉時間無任一國知道 提出港澳洗產地因應方向

此外，卓揆在立法院答詢民進黨立委蔡易餘時，重申賴總統已對外表示台灣已在優先名單的國家當中。他強調，談判準備過程，無論是府院與執政團隊都已準備好資料，會在與美方正式啟動談判時，完整地提出我方想法。

卓揆答詢國民黨立委王鴻薇時表示，無論是75國或15國，還沒看到哪一國主動說其已談了什麼、談到什麼，我方也不例外。他認為還沒發生的事，應給予醞釀、準備時間，第一波交涉何時開始、結束，「沒有任何一個國家知道」，但政府會爭取最佳、最快時間，向美國做出直接、有利的交涉。

對於中國可能藉由港澳洗產地議題，卓揆說明港澳問題不能再用歷史因素來考量，他有其港澳過去與中國間不同政治、經濟地位的問題，會用現狀考量，基於國家安全、經濟安全優先考量。

卓揆強調，政府不會放棄爭取最大國家利益的任何機會，台灣有很好的經濟體質、產業結構，對世界來說，更具有重要供應鏈地位，台灣不容許發生任何變動。

格羅方德合併聯電？郭智輝：我可以決定他不可能！

另外，經濟部長郭智輝在立院備詢時，被問到格羅方德有意合併聯電，成為全球第二大晶圓代工廠，郭智輝說對於傳聞不予評論，但他說，理智分析就是不可能，「不管是台積電投資英特爾、還是格羅方德和聯電結盟，這些就是傳聞，我可以決定他不可能，因為他們要投資，必須要經過投審會」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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