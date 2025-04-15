川普關稅反覆 正和「這勢力」拉鋸中！杜奕瑾：美方篩選可信任夥伴「2面討好成過去」

【文．蘇芳禾】

美國總統川普對各國加關稅的政策反反覆覆，周一(4/14)稱關稅豁免清單是「假新聞」，美國商務部長盧特尼克受訪時透露，智慧型手機、電腦和其他一些電子產品都將納入半導體的範疇。 對於中國商品可能有洗產地問題，行政院長卓榮泰接受專訪時強調，「台灣不能成為破口」，政府祭出3道防線因應洗產地或違規轉運，事前要防治、事中要嚴查、事後要嚴處。 對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽認為，實情恐怕是，行政官僚部門對川普發動關稅戰不滿，企圖「調整」關稅政策變得較不激進，在執行層面和川普拉鋸中。 台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾分析，美國商務部長的談話，顯示美國將對全球關鍵供應鏈展開更高標準的「安全溯源」調查，篩選出可信賴的夥伴。 台灣應把握此機會建立信任產線與製程透明機制，確保台灣資通訊產業符合美方未來《232條款》（Section 232）下的「安全供應鏈」條件。

川普政府4月2日的對等關稅讓全球金融市場波動，美債殖利率大漲，重創美國公債資金安全避風港的地位。

然而政策在美東時間4月9日又轉彎，川普政府宣布除中國大陸外，其餘暫緩90天實施，期間只課徵10%的基準關稅。

美東時間4月11日，美國海關及邊境保護局（CBP）又發布新的指引擴大豁免稅則的適用範圍，除原本就適用豁免清單的半導體外，再加上筆電、半導體製造設備、智慧型手機、液晶顯示器等產品。

川普13日卻又在自家的社群平台「真實社群」（Truth Social）駁斥「關稅豁免」是假新聞，並且特別點名中國，「尤其是中國，它對待我們遠比其他國家惡劣得多！」預告美東時間14日將公布細節，並且啟動國安關稅調查，全面檢視半導體及整個電子產品供應鏈。

為何關稅政策反覆？學者：川普和行政部門拉鋸中

加拿大約克大學副教授沈榮欽分析，川普駁斥關稅豁免清單是「假新聞」，並非「豁免關稅」，而只是「調整分類」。基本上否定了美國海關與邊境保護局（CBP）發布的包含智慧型手機、電腦和晶片等進口產品的關稅豁免。

沈榮欽說，當時因為未指定國家，被解釋為包含中國在內都適用。川普這次特別澄清，世界各國透過不公平的貿易手段來對付美國的國家中，以中國最過分，絕對不會輕易放過他們。

沈榮欽指出，川普的發言讓很多人驚訝於白宮對於關稅態度的反覆，但實情恐怕是，行政官僚部門對川普發動關稅戰不滿，企圖「調整」關稅政策變得較不激進，往對美國消費者影響較小的方向走，川普雖把責任推給媒體，但事實恐怕是縱使川普2.0以忠誠為首要考量，行政部門依舊對川普繞過他們決定政策累積相當多的不滿，在執行層面和川普拉鋸中。

PTT創世神：美國正在篩選可信賴夥伴

有「PTT創世神」之稱的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾分析，週末美國商務部長指出目前的豁免為「暫時性措施」，並明言未來可能將部分半導體、電子產品、製藥與汽車等項目納入《貿易擴展法》第232條款（Section 232）的國安審查範圍。

杜奕瑾進一步說，這代表美國將對全球關鍵供應鏈展開更高標準的「安全溯源」調查，篩選出可信賴的夥伴，進一步排除風險較高的「紅色供應鏈」。

杜奕瑾說，對台灣而言，不僅是一次出口暫獲喘息的「利多」，更是產業與國家定位轉捩的「關鍵時刻」，不能心存僥倖，幻想模糊應對可繼續行得通；也不能誤判形勢，順應大國文攻武嚇或經濟戰敘事。「今日的產業選擇，正是未來國安與經濟命運的前提。」

做「這4點」 台灣成全球安全供應鏈最佳品牌

杜奕瑾建議，台灣應把握此機會，明確發表立場，展現以下作為：

1.強化與美方對口單位合作，建立信任產線與製程透明機制，確保台灣資通訊產業符合美方未來232條款下的「安全供應鏈」條件，穩固台美經貿與科技合作基礎。

2.拒絕紅色供應鏈滲透，建立自主產品溯源標準與排除名單，防止中國成分「借殼進入」，保護台灣企業長遠競爭力與國際聲譽。

3.推動產業內部升級與北美佈局，爭取在美墨加設廠、取得安全產地認證，減少貿易壁壘風險，並進一步強化台灣在全球供應鏈中的不可取代性。

4.政府應統籌規劃「產業安全與韌性行動方案」，整合科技部、經濟部、國發會與資安單位力量，協助企業因應未來地緣科技與經貿規則的快速重塑。

杜奕瑾直言，應參考越南迅速表態，在新的國際局勢中，「清楚立場」就是最大的保護傘，而「兩邊討好」已成過去式。台灣若要繼續站穩全球科技戰略高地，必須建立在全球可信任基礎，在價值與利益上堅定選擇符合自由民主價值的安全合作路線。台灣成為未來AI時代全球安全供應鏈的最佳品牌。

什麼是《232條款》？

根據經濟部國貿署資料，美國232條款措施，是依據美國的1962年貿易擴張法第232條規定(Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962)，以調查與認定特定產品之進口是否影響美國國家安全。 232措施的調查機關是美國商務部產業與安全局（Bureau of Industry and Security, Department of Commerce），倘認定進口產品造成美國國安威脅，美國總統具有對該產品之進口採取調整措施之裁量權，包括提高關稅、設定配額或採取其他非貿易措施。

行政院祭3道防線 防治台灣成洗產地破口

中國商品遭美國課徵高關稅，引發世界各國嚴防中國產品「洗產地」問題，行政院長卓榮泰在13日播出的電視媒體專訪中指出，台灣不能成為（洗產地）破口，這不會只是世界的破口，更是對台灣整個貿易安全的破口，也是經濟安全、國家安全的破口。

卓榮泰強調，若這個破口出現，世界上的國家會懷疑台灣守衛跟嚴防自己經濟安全的責任，屆時台灣將失去產業供應鏈的重要角色，得不償失。政府會祭出3道防線，包括事前防治、事中嚴查、事後嚴處，因應洗產地或違規轉運。

什麼是洗產地？

「洗產地」是指，進口國外原料或產品來台加工，未達「實質轉型」取得台灣原產地證明書。原產地證明書是為證明貨物產地或製造地的文件，因此產地標示攸關原產地認定。

－台北市進出口商業同業公會

綠營控陳玉珍離島條例 恐成洗產地破口

在立法院方面，民進黨也指控國民黨立委陳玉珍提出的《離島建設條例》，恐讓台灣淪為中國洗產地破口，因而面臨美國制裁。嚴正要求國民黨將《離島建設條例》撤案，勿讓台灣人民荷包被中國佔便宜。

民進黨立委林楚茵指出，陳玉珍所提案的「說明第六項」中，清楚載明，「為便利大陸地區人民、法人、團體、機構、資金、物品、勞務或服務，進出離島自由貿易示範區，並適度鬆綁相關規定」，根本是在幫中國開後門、洗產地。

林楚茵說，法案在去年11月已經於立院經濟委員會完成詢答，此刻正埋伏在立法院中，國民黨過去一年中，多次以逕付二讀抽出表決的方式處理爭議法案，此案可能在一分鐘的表決中「被通過」。一旦被列為中國的洗產地國家，恐讓台灣跟中國一樣面對145%高關稅，

陳玉珍：高雄可以、金門也可以

被問到是否會撤案，陳玉珍則表示「不會！」她認為若對條例內容有疑問，應進入立法院的委員會討論，「高雄港可以做自由貿易港區，金門一樣可以做」，金門不是次等公民，不該受到歧視，給高雄什麼待遇，就該給金門什麼待遇。

對此，民進黨籍高雄立委黃捷則批評，現行自由貿易港區依法設置於國際機場與港口，由中央管理，僅限於「提供關稅優惠與簡化通關程序」，法源為《自由貿易港區設置管理條例》，陳玉珍所提之「離島自由貿易示範區」則修訂於《離島建設條例》，內容涵蓋「都市計畫變更」、「非都市土地使用變更」、環評、水土保持計畫等程序簡化。

此外，黃捷說，陳玉珍的修法更開放中國的「人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務」得以自由進出。「想幫中國洗產地，不要拖其他縣市下水，更不要扯台灣後腿。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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