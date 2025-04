川普關稅反覆 正和「這勢力」拉鋸中！杜奕瑾：美方篩選可信任夥伴「2面討好成過去」

【文.蘇芳禾】

美國總統川普對各國加關稅的政策反反覆覆,周一(4/14)稱關稅豁免清單是「假新聞」,美國商務部長盧特尼克受訪時透露,智慧型手機、電腦和其他一些電子產品都將納入半導體的範疇。 對於中國商品可能有洗產地問題,行政院長卓榮泰接受專訪時強調,「台灣不能成為破口」,政府祭出3道防線因應洗產地或違規轉運,事前要防治、事中要嚴查、事後要嚴處。 對此,加拿大約克大學副教授沈榮欽認為,實情恐怕是,行政官僚部門對川普發動關稅戰不滿,企圖「調整」關稅政策變得較不激進,在執行層面和川普拉鋸中。 台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)創辦人杜奕瑾分析,美國商務部長的談話,顯示美國將對全球關鍵供應鏈展開更高標準的「安全溯源」調查,篩選出可信賴的夥伴。 台灣應把握此機會建立信任產線與製程透明機制,確保台灣資通訊產業符合美方未來《232條款》(Section 232)下的「安全供應鏈」條件。

川普政府4月2日的對等關稅讓全球金融市場波動,美債殖利率大漲,重創美國公債資金安全避風港的地位。

然而政策在美東時間4月9日又轉彎,川普政府宣布除中國大陸外,其餘暫緩90天實施,期間只課徵10%的基準關稅。

美東時間4月11日,美國海關及邊境保護局(CBP)又發布新的指引擴大豁免稅則的適用範圍,除原本就適用豁免清單的半導體外,再加上筆電、半導體製造設備、智慧型手機、液晶顯示器等產品。

川普13日卻又在自家的社群平台「真實社群」(Truth Social)駁斥「關稅豁免」是假新聞,並且特別點名中國,「尤其是中國,它對待我們遠比其他國家惡劣得多!」預告美東時間14日將公布細節,並且啟動國安關稅調查,全面檢視半導體及整個電子產品供應鏈。

為何關稅政策反覆?學者:川普和行政部門拉鋸中

加拿大約克大學副教授沈榮欽分析,川普駁斥關稅豁免清單是「假新聞」,並非「豁免關稅」,而只是「調整分類」。基本上否定了美國海關與邊境保護局(CBP)發布的包含智慧型手機、電腦和晶片等進口產品的關稅豁免。

沈榮欽說,當時因為未指定國家,被解釋為包含中國在內都適用。川普這次特別澄清,世界各國透過不公平的貿易手段來對付美國的國家中,以中國最過分,絕對不會輕易放過他們。

沈榮欽指出,川普的發言讓很多人驚訝於白宮對於關稅態度的反覆,但實情恐怕是,行政官僚部門對川普發動關稅戰不滿,企圖「調整」關稅政策變得較不激進,往對美國消費者影響較小的方向走,川普雖把責任推給媒體,但事實恐怕是縱使川普2.0以忠誠為首要考量,行政部門依舊對川普繞過他們決定政策累積相當多的不滿,在執行層面和川普拉鋸中。

PTT創世神:美國正在篩選可信賴夥伴

有「PTT創世神」之稱的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾分析,週末美國商務部長指出目前的豁免為「暫時性措施」,並明言未來可能將部分半導體、電子產品、製藥與汽車等項目納入《貿易擴展法》第232條款(Section 232)的國安審查範圍。

杜奕瑾進一步說,這代表美國將對全球關鍵供應鏈展開更高標準的「安全溯源」調查,篩選出可信賴的夥伴,進一步排除風險較高的「紅色供應鏈」。

杜奕瑾說,對台灣而言,不僅是一次出口暫獲喘息的「利多」,更是產業與國家定位轉捩的「關鍵時刻」,不能心存僥倖,幻想模糊應對可繼續行得通;也不能誤判形勢,順應大國文攻武嚇或經濟戰敘事。「今日的產業選擇,正是未來國安與經濟命運的前提。」

做「這4點」 台灣成全球安全供應鏈最佳品牌

杜奕瑾建議,台灣應把握此機會,明確發表立場,展現以下作為:

1.強化與美方對口單位合作,建立信任產線與製程透明機制,確保台灣資通訊產業符合美方未來232條款下的「安全供應鏈」條件,穩固台美經貿與科技合作基礎。

2.拒絕紅色供應鏈滲透,建立自主產品溯源標準與排除名單,防止中國成分「借殼進入」,保護台灣企業長遠競爭力與國際聲譽。

3.推動產業內部升級與北美佈局,爭取在美墨加設廠、取得安全產地認證,減少貿易壁壘風險,並進一步強化台灣在全球供應鏈中的不可取代性。

4.政府應統籌規劃「產業安全與韌性行動方案」,整合科技部、經濟部、國發會與資安單位力量,協助企業因應未來地緣科技與經貿規則的快速重塑。

杜奕瑾直言,應參考越南迅速表態,在新的國際局勢中,「清楚立場」就是最大的保護傘,而「兩邊討好」已成過去式。台灣若要繼續站穩全球科技戰略高地,必須建立在全球可信任基礎,在價值與利益上堅定選擇符合自由民主價值的安全合作路線。台灣成為未來AI時代全球安全供應鏈的最佳品牌。

什麼是《232條款》?

根據經濟部國貿署資料,美國232條款措施,是依據美國的1962年貿易擴張法第232條規定(Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962),以調查與認定特定產品之進口是否影響美國國家安全。 232措施的調查機關是美國商務部產業與安全局(Bureau of Industry and Security, Department of Commerce),倘認定進口產品造成美國國安威脅,美國總統具有對該產品之進口採取調整措施之裁量權,包括提高關稅、設定配額或採取其他非貿易措施。

行政院祭3道防線 防治台灣成洗產地破口

中國商品遭美國課徵高關稅,引發世界各國嚴防中國產品「洗產地」問題,行政院長卓榮泰在13日播出的電視媒體專訪中指出,台灣不能成為(洗產地)破口,這不會只是世界的破口,更是對台灣整個貿易安全的破口,也是經濟安全、國家安全的破口。

卓榮泰強調,若這個破口出現,世界上的國家會懷疑台灣守衛跟嚴防自己經濟安全的責任,屆時台灣將失去產業供應鏈的重要角色,得不償失。政府會祭出3道防線,包括事前防治、事中嚴查、事後嚴處,因應洗產地或違規轉運。

什麼是洗產地?

「洗產地」是指,進口國外原料或產品來台加工,未達「實質轉型」取得台灣原產地證明書。原產地證明書是為證明貨物產地或製造地的文件,因此產地標示攸關原產地認定。

-台北市進出口商業同業公會

綠營控陳玉珍離島條例 恐成洗產地破口

在立法院方面,民進黨也指控國民黨立委陳玉珍提出的《離島建設條例》,恐讓台灣淪為中國洗產地破口,因而面臨美國制裁。嚴正要求國民黨將《離島建設條例》撤案,勿讓台灣人民荷包被中國佔便宜。

民進黨立委林楚茵指出,陳玉珍所提案的「說明第六項」中,清楚載明,「為便利大陸地區人民、法人、團體、機構、資金、物品、勞務或服務,進出離島自由貿易示範區,並適度鬆綁相關規定」,根本是在幫中國開後門、洗產地。

林楚茵說,法案在去年11月已經於立院經濟委員會完成詢答,此刻正埋伏在立法院中,國民黨過去一年中,多次以逕付二讀抽出表決的方式處理爭議法案,此案可能在一分鐘的表決中「被通過」。一旦被列為中國的洗產地國家,恐讓台灣跟中國一樣面對145%高關稅,

陳玉珍:高雄可以、金門也可以

被問到是否會撤案,陳玉珍則表示「不會!」她認為若對條例內容有疑問,應進入立法院的委員會討論,「高雄港可以做自由貿易港區,金門一樣可以做」,金門不是次等公民,不該受到歧視,給高雄什麼待遇,就該給金門什麼待遇。

對此,民進黨籍高雄立委黃捷則批評,現行自由貿易港區依法設置於國際機場與港口,由中央管理,僅限於「提供關稅優惠與簡化通關程序」,法源為《自由貿易港區設置管理條例》,陳玉珍所提之「離島自由貿易示範區」則修訂於《離島建設條例》,內容涵蓋「都市計畫變更」、「非都市土地使用變更」、環評、水土保持計畫等程序簡化。

此外,黃捷說,陳玉珍的修法更開放中國的「人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務」得以自由進出。「想幫中國洗產地,不要拖其他縣市下水,更不要扯台灣後腿。」

