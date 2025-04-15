台股上沖下洗 進場時機怎抓？傳產、科技、高股息ETF…15%策略造抗跌組合

【文．周靖璞】

隨2025年美國總統川普上任，市場不確定性增加，台積電領銜的科技類股與市值型ETF績效落後。投資專家華倫老師認為，科技股跟傳產股會有輪動蹺蹺板現象，想避免美國針對貿易逆差祭出的嚴厲關稅政策，可關注內需為主的民生消費類股，做好資產平衡，降低過度偏重單一產業的系統性風險。

「骯髒15國」關稅措施

內需產業抵禦風險

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近期受訪時提出，川普總統的對等關稅措施，會特別留意對美國商品徵收高關稅，且貿易量大的「骯髒15國」(The dirty 15)，依美國對他國貿易逆差排名，台灣極可能也被列入其中。而檢視美國財政部報告，輸往美國的前30大品項包括資通訊產品、半導體、數位相機攝影機、運動器材等AI產品或工業產品，所屬相關領域的企業可能受到較大影響。

投資傳產類股經驗逾20年的華倫老師表示，內需為主的產業，獲利模式較不受對等關稅影響。例如民生消費類股卜蜂(1215)、大統益(1232)；環保股可寧衛(8422)；零售產業寶雅(5904)、統一超((2912)；生技醫療股杏昌(1788)或國內三大電信業者中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3405)等都具備抵禦川普帶來系統性風險的能力，短期股價也許會波動，但配息、EPS不致受影響。

15%平均投資組合

低於平均本益比進場

面對市場不確定性，華倫老師採平均投資組合方式，除傳產股，也會投資市值型ETF與高股息ETF，前五大持股分別是德麥(1264)、崑鼎(6803)、中保科(9917)、台積電(2330)及中華食(4205)，無論是ETF或個股，單一持股比重都不超過15%。

他透露，自己早期沒做好資產平衡時，資產比例曾有70%單壓在王品(2727)，當時成本買在450元，後來王品競爭對手越來越多導致生意下滑，在400元時決定停損出場，後來在挑選企業時，除避免重壓單一企業，也會優先選擇產業中有競爭優勢、過去5-8年EPS穩健成長公司，即使有些公司股價已高，可用零股買進方式慢慢累積。

華倫老師表示，投資亦需重視紀律性，他自己存股只「買跌不買漲」，當市場有波動，可觀察過去兩年的平均本益比，當股價跌至歷史平均值以下時，就逐步進場。「例如某公司過去平均本益比為18倍，當市場反應使其降至17.5倍時，我便開始分批買進，而非單純因股價當日跌幅較大就急於大筆投入資金。」

2024年受惠於AI產業爆發，台積電等科技類股表現突出，不過2025年全球不穩定情緒上升，反倒成績效末班車，對此華倫老師表示，科技股跟傳產股會有輪動蹺蹺板現象，自己科技股持股比例僅15%。

華倫老師認為，最有效對抗關稅造成的不確定性風險，就是打造多元化投資組合後，透過穩定的存股策略，長期累積資本，「頻繁買賣不僅手續費高，進出場10次，你能夠做對幾次？如果辦不到，不如老實慢慢存股就好。」

當原物料上漲，各類傳產股的股性反應不見得會相同。黃豆與中華食、黃小玉與卜蜂、大統益之間的漲跌關係怎麼看？歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》聽更多

本文授權自今周刊，原文見此。

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