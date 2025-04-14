所得稅報稅繳稅延長申報期！比照新冠作法…川普暫緩關稅 郭智輝拆背後意義

文．鄭鴻達

美國再度戲劇性調整關稅措施，處處劍指中國。行政院長卓榮泰周四（4/10）表示，接下來90天把握時間和機會，和美國進行直接有效的談判，爭取國家最大利益，也維護產業國際競爭力，並指示財政部研議比照COVID-19期間，延長5月開始的報稅期間。 對於美國關稅政策再度急轉彎，經濟部長郭智輝在立法院答詢時提到，他研判這是美國的談判手段，台灣只能提出因應辦法。 他認為美國可能是為避免誤判，所以願給有意談判的國家暫緩90天，之後有90天能慢慢談。

川普突襲中國125%關稅 其他國家暫緩90天

美中關稅大戰進入延長賽，在「解放日關稅措施」自美東時間4/9中午生效後，美國總統川普又突宣布改對中國課徵125%關稅、立即生效，其他國家則暫緩90天，期間實施10%關稅，美股與台股也強勢反彈。

對於美國關稅政策帶來的衝擊與不確定性，卓揆周四召開行政院會，聽取經濟部「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」報告。

經濟部說明，美國總統川普於美東時間4月2日宣布對包括我國在內全球多國實施「對等關稅」政策，自4/9起針對全球180個國家加徵10%至50%不等之對等關稅，其中我國加徵32%關稅。

經濟部接著說，接著美國於美東時間4月9日下午宣布，超過75個國家與美國接觸，沒有以任何形式報復美國，宣布將對等關稅暫停90天，在暫停期間稅率降低至10%，並立即生效。

卓榮泰：將把握90天時間與美談判 爭取國家最大利益

行政院發言人李慧芝在院會後記者會轉述，卓揆聽取報告後裁示，近幾個月以來，政府的準備工作和評估，10%的關稅也在推估範圍內。他表示，接下來90天，政府會把握時間和機會，和美國進行直接有效的談判，爭取國家最大利益，也維護產業國際競爭力。

卓揆指出，面對全球經貿變局，總統賴清德已經提出五大策略，未來將強化本國產業在全球多元布局。他請台美經貿小組持續推動五大策略，提升產業韌性，以立足台灣、布局全球、加強美國及行銷全世界為重要方向。

卓揆說，政府已提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，支持方案的20項措施基本不變。他指示相關部會儘速研擬法制及預算作業，各項支持措施的具體申請辦法，預計於4月14日對外公布。

卓揆指示各部會備妥特別條例 要財政部研議延長報稅期間

此外，卓揆也請各部會，先行以相關預算以緩濟急，或是以第二預備金、信保基金、就安基金、農發基金及農損基金等經費先行支應，並持續準備特別條例草案，特別預算相關規模及時程將視未來的談判情勢發展，適時滾動檢討調整。

卓揆說明，政府已與產業界展開溝通，並將持續召開產業座談會，傾聽業界的心聲與需求，隨時解決問題，讓政策更符合需求，全力讓國家經濟穩定、產業發展穩定、國人生活安心。

對於美國對中國關稅已經提高到125%，卓揆表示我國仍有多數台商在中國投資，他請相關部會關心、了解在中國的台商各種需求，必要時給予全面協助。

此外，卓揆也指示財政部研議比照COVID-19期間，延長5月開始的報稅期間，於適當時間提出相關報告；他強調，經濟安全就是國家安全，維持與各國之間平衡穩定的經貿關係，更有助於台灣在全球產業供應鏈當中穩固的地位。

郭智輝：美國短期內難做判斷 研判暫緩為談判手段

另外，郭智輝周四就赴立法院財政委員會，就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行專題報告，並備質詢。

席間，民進黨立委邱議瑩詢問郭智輝何時知道美國關稅政策的變化，國民黨立委楊瓊瓔則詢問美國何以又突然喊。郭智輝說，他自己是在周四早上5時知道的，他研判這是美國的談判手段，台灣只能提出因應辦法。

郭智輝接著說，由於川普總統在4月9日表示，已有70多國表示願和美國談，他相信美國也很難在短期內做判斷。因此，美國為了避免誤判，願意給有意願談判的國家暫緩實施對等關稅90天，「之後有90天可以來慢慢談」。

政府與國營事業談判籌碼還有2000億美元 郭智輝：已備妥防中國洗產地方案

郭智輝指出，政府與國營事業大約有2000億美元的預算可用來進行談判，這還不包括民間企業的部分。這筆金額是政府預估未來10年內可望採購的規模，目前也正同步整合民間可能的採購金額。他表示，若以這總體數字與美方進行談判，將更具吸引力，有望納入第一輪談判。對於是否屬於第一、第二或第三階段的談判，他表示政府也都已經有評估與情境模擬的準備。

對於中國產品可能「洗產地」，郭智輝說，目前對違規轉運行為已有幾項因應措施：首先是強化對中國貨銷往台灣及輸往美國的監控；其次加強對企業的宣導教育；再來會建立違規業者名單並公開資訊；若仍有違規情況，將加重處罰力度；最後，會運用反傾銷等貿易防衛手段，避免台灣成為洗產地的跳板。

郭智輝強調這些也是美方在關稅談判中特別關注的重點之一。他也建議業者不要回台灣，因會違反美國洗產地規範，但會協助在其他如越南、泰國等地生產。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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