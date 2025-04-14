川普「停止發瘋」全球股市鬆口氣 史上最大外線交易？罕見有元首在社群喊進場時機

文．林依榕整理

全球股市因美國總統川普的對等關稅動盪不安，才高喊「絕不改變關稅政策」的他，4/9突然宣布暫緩政策，超過75國的關稅降至10%、為期90天；但在此政策宣布前，川普在自家社群媒體搶先發文「現在是進場的好時機！」讓不少人傻眼。 隨後美股聞訊大漲打破紀錄，台股今（4/10）日開盤也大漲噴發，讓部分人苦笑這種「先發call訊再抬轎」到底算不算史上最大規模的外線交易。

「現在是進場的好時機！」川普無厘頭出牌打破市場規則

川普近期對等關稅政策，讓全球哀鴻遍野，台灣即便4/9傳出國安基金進場護盤，仍止不住狂瀉趨勢。前一天川普為了報復中國，甚至還將加徵關稅的累計稅率提高達104%。

怎料，一覺醒來川普突然來個髮夾彎，宣布超過75國有聯絡美國，並希望進行談判且未對美國採取報復行動，他對此已授權暫停實施對等關稅政策90天，將關稅降至10%，立即生效。

唯獨對中國，再將關稅提高到125%即刻生效，理由是川普認為中國對全球市場表現出缺乏尊重的樣子。

妙的是，在這項政策公布前，川普就搶先在自家社群媒體「真實社群」發文高喊「現在是進場的好時機！」讓部分美國專業經理人震驚，直指川普沒有遵守任何市場規則、直接干預市場，認為他之後還有可能繼續做出改變市場的訊號。

而川普此舉讓美股聞訊狂飆打破紀錄，帶來了超過2兆美元（約66兆元新台幣）的收益，台指期夜盤4/10凌晨2時12分亮燈漲停，指數報在18,902點。

有這種總統到底該哭該笑？罕見元首做「史上最大外線交易」

前立委陳柏惟表示「川普晚間發推文叫大家趕快買股票，然後剛剛宣布除中國外關稅措施延長90天，現在漲幅都8-18%在跑。這算不算史上最大規模的外線交易。」

對於這種現象，「JC財經觀點」笑「川普先發call訊再抬轎，有這種總統到底該哭還該笑。」「敏迪選讀」也幽默表示，「川普終於停止發瘋了，大家可以暫時收起公園的紙箱了。」

但儘管股市大幅回升，這為期90天的關稅政策，對投資人而言仍存在著不確定性，畢竟沒人知道90天後，川普又會出什麼招；路透社也引述德意志銀行的報告，市場信心已因川普動搖，「全球金融體系進入未知領域」。

對等關稅為何髮夾彎暫緩？CNN揭：1投資管道敲響川普心中警鐘

至於是什麼原因讓才剛高喊「絕不改變關稅政策」的川普轉念？

CNN引述知情人士說法，財政部長貝森特（Scott Bessent）向川普匯報時，提出對公債市場的擔憂，強調白宮經濟官員沒有人不擔心美債市場拋售加速。

因為在關稅政策宣布後股市崩盤，美債與美股罕見同步下滑，讓國債避險功能遭受巨大質疑，連帶讓美國經濟穩定性備受關注。

川普坦言自己確實也有發現這樣的現象，情況的確很棘手「我看到人們有點不安」，隨後便因美國公債危機宣布暫緩超過75國的對等關稅政策。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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