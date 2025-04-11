養小孩光教育費就要481萬！怎幫存錢「10檔名單出爐」 2指標挑出優質標的「不愁教育金」

【文．林韋伶】

養一個小孩要花多少錢？2024年最新數據顯示，每位子女所需教育金高達481萬元創新高，究竟要怎麼存教育基金？ 兒童與親子理財近年來受到許多爸媽的重視，國內最大基金交易平台－基富通觀察指出，平台上逾3成父母都有為家中子女開戶，其中，超過8成採取定期定額；而在最受父母親青睞的10檔基金中，有5檔是台股基金。

基富通指出，近年來父母運用子女紅包、獎助學金或小額理財的情形越來越普遍，根據基富通的統計，平台上有逾3成的父母都有為家中子女開戶；其中，超過8成採取定期定額。

爸媽幫子女存教育金 4成每月扣款3000元

至於在投資金額方面，每月固定扣款3000元的比例約4成，而扣款3000～5000元或是扣款5000～8000元的人，則各有1成5，顯示兒童或親子理財的普惠程度相當高。

觀察父母為子女定期定額的基金類型，股票型基金仍居大宗，占比達75%，其次是平衡型基金，達2成左右，反映投資人較為年輕，能適度承擔風險，所以投資屬性偏向積極為主、穩健為輔。

就定期定額前10大基金觀察，有3檔為退休專案基金，分別是安聯四季成長組合基金、群益全民成長樂退組合基金，以及國泰泰享退2049目標日期組合基金。

台灣投資人存子女教育金最愛 10檔熱門基金有5檔是台股基金

另外，有5檔為台股基金，包括：安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金、野村優質基金、統一黑馬基金、安聯台灣大壩基金。同時，還有2檔聚焦科技產業，即貝萊德世界科技基金與摩根美國科技基金。

基富通總經理王浩宇表示，退休專案基金以長期理財為目標而設計，經得起市場波動的考驗，加上與業者共同讓利，提供終身0手續費、低經理費率的好處，也成為父母為孩子儲備未來高等教育基金的工具。

王浩宇指出，過去傳統中，長輩都不太喜歡跟小孩談錢，但隨著時代轉變與少子化現象，每位父母都希望給孩子最好的資源，除了重視IQ（Intelligence Quotient，智力指數）、EQ（Emotional Quotient，情緒商數）的發展，還看重FQ（Financial Quotient，財務智商）的培養。

因此，許多父母會將孩子的年節紅包、各項補助或獎助學金分成12等分，每一等分如不足3000元，父母再提撥少量金額補足，以定期定額方式理財，讓孩子的錢真正用在孩子身上，不僅壓力較小，同時能在過程中為孩子建立良好的價值觀，及妥善使用金錢達成人生目標的方法，讓孩子終身受用。

想存子女教育金？四寶媽郭莉芳：首選台股基金

本身是四寶媽的理財專家郭莉芳，分享自己為子女存教育基金的挑選原則，她認為在為孩子規劃長期教育基金時，規劃時間應該要拉長到5年、10年以上，「投資人若能拉長投資時間，台股基金的確是不錯的選擇」。

相較起台股基金，郭莉芳建議在為孩子存教育基金時，應該避開黃金、原物料或醫療保健等產業型基金，「因為這類基金容易受產業循環影響，雖有短期大漲機會，但同樣存在劇烈下跌風險，這種基金很多人是抱不住的」。

她認為，想長期累積教育金，目標應是穩健、可預期的基金產品，而非投機操作。

台股基金怎麼挑？郭莉芳：首選近5年、10年報酬前10名的基金

至於在台股基金中要如何選出適合長期持有的標的？郭莉芳透露，自己偏好台股一般型基金，且她會先找出近5年與10年年化報酬前10名的基金，進行交叉比對，挑選長期績效穩定者，「那些經得起時間考驗的基金，就值得納入考量」。

最後，她也提醒大家，選基金時不應盲目追逐單一年度報酬率冠軍，且應認知到「教育基金」不等於每學期的學費開銷，而是為將來大筆支出，如大學學費或留學等做準備，因此應避免頻繁調整標的，選擇能穩定成長、免於波動干擾的基金，才是能成功的關鍵。

本文授權自今周刊，原文見此。

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