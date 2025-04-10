能源、金融、製藥…能抗川普關稅亂流！專家：抱緊黃金、留意中國 3方向找資金避風港

【撰文‧林怡妏】

在「對等關稅」正式宣布之際，全球股市重挫，川普所帶來的不確定性勢將繼續牽動市場。 投資人開始望向那些能相對規避衝擊、對川普政策敏感度較低的市場、產業與資產類別。

美國總統川普上任以來念茲在茲的「對等關稅」政策，總算在美東時間4月2日亮牌，結果也確實宛如投下一顆震撼彈，劇烈衝擊全球股市。不過，早在2月川普簽署對等關稅備忘錄，以關稅作為外交與貿易談判的利器時，市場的不安情緒就已升溫。

截至4月2日止，各類資產與市場近3個月績效表現上，過去兩年火熱的美國股市與資通訊類股，績效皆轉為負報酬；但在重擊之下，包括貴金屬、內需消費產業，以及部分受惠於經濟利多催化的市場，仍繳出正向表現。

在經濟前景不明、股市波動加劇的大環境下，上述面對川普變數仍展現強大韌性的商品、產業或市場，是否等於具長期成長潛力的投資標的，也更值得細細琢磨。

黃金擁強勢支撐

銅中長期具成長空間

首先，在亂世中談起避險資產，具有保值特性的黃金一定是最先被提起的品項。

自去年第四季以來，黃金ETF投資性買盤也確實明顯增溫，反映投資者對避險資產的需求提升；加上近年新興市場央行積極執行「去美元化」，將部分美元儲備轉換為黃金，以對抗美元貶值風險，種種因素驅動黃金強勢表現，今年截至4月2日，國際金價已漲近20％。

儘管在川普宣布「對等關稅清單」後的4月4日，因美股連兩日大跌，引發融資保證金追繳，導致市場出現「賣黃金部位補保證金」的情況，使黃金面臨技術性賣壓，價格重挫近3％；然而相較標普五○○等主要指數跌幅，黃金價格明顯仍有支撐。

施羅德投信產品發展部副總經理林良軍分析，金價漲至歷史高點後出現技術性修正是正常現象；從整體環境來看，在美元走弱、美股震盪，以及政策不確定性持續的背景下，黃金的避險屬性仍受青睞，全球央行也持續買進黃金作為外匯儲備的多元選項。

「待這波套現潮的震盪告一段落後，金價仍有望延續前一波因川普政策不確定性而帶動的強勢格局。」林良軍預測。

因為是重要工業原料、經常被視為景氣風向球的銅，今年截至4月2日對等關稅公布前夕，漲幅也逾10％，是波動加劇市場中，另一個不容忽視的亮眼存在。

期街口道瓊銅基金經理人林泳光分析， 銅價上漲的原因，出自AI基礎建設、再生能源發展帶動的電網更新，以及電動車三項大產業帶來的強勁需求。此外，川普三月對國會的談話中，釋出可能對銅課徵進口關稅的訊號，掀起來自美國的搶運潮，進一步推升銅價創歷史新高。

儘管四月初公布的關稅制裁清單中未納入銅，買家提前大量「囤貨」之後，市場短期需求也可能降溫。但林泳光認為，AI、電動車等產業仍在持續擴張，對銅的需求不會減少，即使銅價短線面臨川普反覆不定的關稅政策，以及經濟可能衰退的衝擊，中長期仍具成長空間。

公用事業、基建、醫療穩健

金融、科技、藥業有望受惠

進一步拉高視角，從產業角度觀察。今年以來，在市場震盪與評價修正壓力下，資訊科技與通訊服務類股表現疲弱；被視為「防禦性資產」的公用事業、基礎建設、醫療保健與必需消費品，則在市場前景不明的環境中穩健上漲，交出正報酬成績。

「這幾個產業的共通點在於擁有穩定的現金流，不受景氣循環影響。當市場面臨不確定性時，資金便會轉向這類相對穩定的標的，作為避險配置。」林良軍指出。

他進一步解釋，公用事業如水電、瓦斯屬於民生必需品，無論景氣好壞需求皆穩定；而醫療保健亦屬剛性需求，民眾不會因經濟低迷而減少就醫用藥；至於必需消費品，如食品、日用品，同樣具備穩定消費基礎，即使景氣在下行階段，也能維持一定銷售動能。

安聯投信海外投資首席許家豪則補充：「基礎建設產業不僅能避開政策不確定性的干擾，從積極的角度來看，更是少數有望直接受惠於川普政策的產業之一。」

許家豪指出，川普藉關稅政策鼓勵製造業回流美國，勢必帶動水電、交通等基礎設施的建設需求；此外，因應美國高昂的人力成本，企業勢必加速導入機器人與自動化生產系統，將進一步推升對工業零組件與自動化設備的需求，有助帶動相關產業發展。

此外，川普政府持續推動鬆綁監管、解除管制的政策方向，預期將對金融、科技，以及傳統製藥與新藥開發產業帶來正面效應。

他進一步分析，「自2023年美國地區性銀行倒閉事件以來，市場已消化多數風險。若未來監管進一步鬆綁，將有助金融業恢復信心，展開修復行情。」

至於傳統製藥方面，許家豪表示，除了疫苗之外，減肥藥等成熟產品若能在政策放寬下加速通過審核流程，亦有利製藥產業未來的成長動能。

德國財政、產業轉骨

中國寄望內需消費回溫

最後，盤點全球各市場表現。根據川普公布的全面關稅與對等關稅清單，全球多達185個國家與地區的銷美產品遭課關稅，幾乎無一國家倖免。但在許家豪眼中，仍有幾個具實力與政策應對能力的經濟體，有望維持經濟韌性。

「我們觀察市場時，會特別關注哪些國家能在川普政策威脅下，透過自身政策工具穩住經濟。」許家豪表示。

在眾多歐洲國家中，德國被視為最具「抗川普政策」實力的代表。許家豪指出，這不僅因為德國是歐洲最大經濟體，更與其財政體質健全和近期政策轉變息息相關。

他表示，德國3月通過財政改革法案，將國防支出自憲法的「債務煞車條款」中排除，釋出更多財政空間，並擴大國內基礎建設的投資。

「這顯示向來以財政紀律著稱的德國，政策思惟出現了關鍵性轉變。」許家豪分析，這種結構性的調整，不僅可因應當前地緣政治風險，也有望提供德國經濟長期增長的動能。

而針對市場關注的汽車產業，許家豪指出，「外界普遍認為德國出口為導向的汽車產業將首當其衝，但事實上，近年該產業在德國經濟中的占比已逐漸下降，影響力不若以往，整體衝擊有限。」

除了德國之外，許家豪也建議投資人不妨留意中國。

儘管中國在本輪面臨34％的對等關稅，加上先前20％的懲罰關性稅，出口商品稅負上看54％，但許家豪指出，中國過去7年歷經多輪美方的關稅與貿易制裁，相較於此輪才首次遭遇關稅打擊的國家，中國具一定的應對與抗壓能力。

此外，自2018年中美貿易戰以來，許多中國企業早已啟動供應鏈重整，將生產基地外移至東南亞，以及未被納入此波關稅清單的加拿大與墨西哥等地。隨著出口重心的轉移，中國對美國的直接出口占比已逐年下降，也進一步降低了對美貿易的依賴風險。

另一方面，在近期兩會（中國全國人民代表大會、中國人民政治協商會議）後，中國政府釋出穩經濟訊號，包含鼓勵民間投資、穩定股市與房地產市場，以期提振內需動能。許家豪分析，在政策調整下，若內需消費回溫，「即使部分產品因關稅限制難以在美國市場立足，企業仍有機會依靠龐大的國內消費力道來彌補部分外銷損失。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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