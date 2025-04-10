電動車春天要來了！鴻海日籍大將證實與三菱洽談2026年小客車代工 甚至考慮購買產線

【撰文‧劉煥彥】

鴻海周三（9日）在東京舉行電動車事業策略說明會，電動車策略長關潤證實，鴻海正與三菱汽車洽談小客車代工，預計2026年銷往大洋洲市場，而且預計2027年在日本推出更多款電動車，從Model A為基本型的小客車、電動巴士及中巴都有，惟合作對象尚不清楚。 這意味鴻海董事長劉揚偉推出五年的電動車事業CDMS（委託設計製造服務）創新模式，第一個傳統車廠客戶就是三菱汽車，而且可能還有其他日本傳統車廠在洽談中。

關潤：鴻海想加入本田、日產及三菱的三方合作

綜合日本經濟新聞專訪及共同社報導，關潤表示，鴻海希望與日產及其他日本車廠合作，形成強大的日台聯盟，「我們認為，與日本汽車廠商的共通性，將是鴻海的優勢」。

「從地緣政治的角度來說，日台（產業）聯盟很重要，台積電等企業已經大大強化了這點。」

「我們是做B2B市場了，鴻海無意與現有的汽車廠競爭，當然鴻海希望運用我們服務的客戶，都經營得很好。」

他也強調，如果本田、日產及三菱汽車正在洽談三方合作，鴻海希望可以加入，只是鴻海「我們自己從來沒有與日產談過」，會等適當時機提案，但他並未透露是否有找上本田汽車，也未提及是否與日本的主管機關經濟產業省（相當於我國的經濟部）談過。

為了在地生產，鴻海考慮是否買進閒置之日本汽車產線

關潤在接受日刊自動車新聞專訪時，對於與日產的可能合作指出，「這要看它們（日產）想什麼，我們的核心事業是CDMS，如果它們對這種模式滿意，我們就不會出資（日產），但若它們要我們出資，我們當然會考慮，而買進廠房可能是選項之一」。

關潤提到，為了要在日本本地投入生產代工，鴻海會考慮是否買進目前產能閒置的任何日本汽車工廠，而自力建廠則是另一個選項。

「電動車的春天快要來了，各位日本車廠，趕快醒過來吧」

另外，對於日本汽車大廠與美國特斯拉或中國比亞迪相比，目前在電動車領域都沒什麼令人矚目的成績，他也不客氣的說，汽車產業轉向電動車的潮流不會轉了，因為充電時間愈來愈短，電動車的耗能表現也愈來愈好。

「電動車的春天快要來了，各位日本車廠，趕快醒過來吧。」

鴻海董事長劉揚偉2月中在新年開工儀式後接受媒體聯訪時，對於鴻海電動車事業的2025年展望，他表示，「在這一季應該會，就是這一兩個月之內，就會跟大家宣布這個好消息，應該都已經確定了。」

據了解，劉揚偉的說法極可能是指電動車CDMS模式獲得日本重要車廠的青睞，而非指日產汽車的可能合作。

若有日本傳統車廠對鴻海的CDMS模式買單，這對鴻海的電動車事業依然很有指標意義。

本文授權自今周刊，原文見此。

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