台第4大金控將誕生！為何金管會未對「新新併」提但書？關鍵是鬆綁ICS相關規定

【撰文‧梁任瑋】

金管會過去因中信金未提新壽財務評估與增資承諾，因此「緩議」其合併新光金，如今卻同意台新金對新壽「未來十五年不須增資」，標準顯然不同。

眾所矚目的台新金與新光金合併案，終於在3月31日獲金管會點頭，合併後，資產規模一躍成為台灣第四大金控，寫下金融版圖的新篇章。

不過，金管會此次核准「新新併」未採「附條件核准」，令市場大感意外。從過往例子來看，潤成投資收購南山人壽時，金管會以「附條件核准」，要求潤成提供300億元資金信託保管，確保其具備足夠的增資能力。又如，台新金收購保德信人壽時，金管會亦要求部分收購價金須來自處分彰化銀行股票，以確保買方的財務結構穩健。

KPMG原估千億資金缺口

對此，金管會解釋，根據台新、新光的試算，「未來15年，人壽子公司無資金缺口，不須額外增資」，因此未提附條件核准。

當初，台新金合併新光金的對手中信金，被金管會處以「緩議」，理由包括未提出未來3年財務狀況評估、未顯示能充分掌握壽險子公司損益及財務狀況，且未提出增資承諾書具體內容，金管會在意中信金未能掌握新壽財務、未提增資承諾等，如今卻認為「未來15年不須增資」，顯然標準不同。

去年9月，外部顧問KPMG安侯建業曾提出一份估算，指出新新併後，新壽2026年將出現1064億元資金缺口。再者，去年台新金面對中信金的出價競爭，在最後關頭提高收購價碼25％，開出一股新光金換0.672股的台新金普通股，加計0.175股辛種特別股，才追平中信金，但代價是須向股東借錢3年。

透過增資3百億元辛種特別股，台新金2024年底的擬制合併報表顯示，其與新光金合併後的負債淨值比為22.5％，資本適足率（CAR）更達到119.9％，顯著高於金管會要求的100％。儘管財務數據看似穩健，但外界依舊質疑，規模相對較小的台新金，是否有能力承接擁有大量高利率保單的新光人壽？

至於KPMG先前估算的千億資金缺口，台新金總經理林維俊則解釋，該估算僅依賴金管會兩項在地化措施，與實情不符，且強調「KPMG已向新光人壽發出道歉函」。

林維俊重申，新光人壽先前的增資並無跳票情事，且增資金額還超出金管會最初要求的70億元。他充滿信心地認為，以目前新壽的健全狀況來看，未來15年應無增資之必要。就算未來若真需要增資，台新金絕對會扛起責任，確保子公司達到法定的資本標準。

金管會保險局副局長蔡火炎則強調，此次評估雖認為在過渡措施及新壽未來CSM（合約服務邊際，指保單未實現利潤）累積下，「不太需要增資。」然而，保險局最終仍請台新金出具承諾，若未來新壽清償能力不足，台新新光金須負起增資義務。

中山大學財務管理學系特聘教授兼系主任蔡維哲則認為，金管會去年底鬆綁ICS（保險資本標準）在地化規定，確實為新新併創造了有利條件，有助於減輕合併後可能產生的資本壓力。

台版ICS 助壽險業過渡

原本台灣保險業將於2026年從現行的美版風險基礎資本額（RBC），轉而採用歐洲版的ICS，亦即台版ICS新清償能力指標。由於歐洲版比美版嚴格，金管會透過制定四階段的在地化監理指標，協助業者過渡。

此外，現行RBC的最低法定監理指標為200％，接軌本土ICS後，監理合格門檻將調整為100％，如此一來，可望大幅減輕壽險公司未來的增資壓力。

然而，蔡維哲也提醒，在今年經濟局勢充滿不確定性的背景下，匯率的變動可能會影響未來新壽的資本適足率，尤其對於合併後的台新新光金控而言，有效的匯率風險管理至關重要。

中華民國人壽保險商業同業公會理事長陳慧遊認為，金管會自有其核准依據，並相信未來若有增資需求，台新金大股東將會承擔責任。關於台版ICS，部分係數仍在研究階段，由於近期市場利率波動仍大，實際影響將在半年報中呈現。

顯然，這次主管機關對新新併「不須增資」頗為買單。對比過去對新光人壽財務狀況的擔憂，以及盯緊新光金大股東履行增資條件的把關程度，此次核准的態度明顯大相逕庭。金管會近乎無條件地放行此案是否正確，有待未來的台新新光金控以經營實力證明。

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