台灣汽車、保健品關稅一定要降！施俊吉：別再提採購美軍火石油...這不是川普要的

【撰文‧今周刊編輯團隊】

舞動著手裡那張寫滿關稅稅率看板，4月2日，川普掀翻整個世界；全球股市集體跳水崩跌，美股市值2天蒸發近6兆美元，全球貿易大戰一觸即發。

4月6日，總統賴清德針對川普關稅的因應發表演說，其中提到將擴大對美採購，範圍包括石油、天然氣以及軍備等。「別再說這些東西了，對川普來講，這些沒有說服力！」前行政院副院長施俊吉評論：「川普擔心的是一般產業凋零，不是軍火商，也不是全世界都會列入採購清單的天然氣。」

從被外界批評簡單粗暴的川普關稅公式談起，施俊吉強調，公式的邏輯很清楚，川普就是要弭平貿易逆差，「怎麼做？首先是要增加自美國的進口，要從量大、單價高的品項下手。」

他直接點名：「汽車關稅一定要降！」或許有人擔心，基於世界貿易組織（WTO）規範，一旦調降高達17.5%的美國汽車關稅，台灣也必須對其他同享最惠待遇的國家同步降稅；但施俊吉認為，川普如今早已徹底破壞了WTO協定，台灣對此也可以保留一些靈活彈性。

除了汽車，施俊吉也點名現行進口關稅稅率位居主要國家之冠的「保健食品」。據資料顯示，台灣對保健食品的進口稅率高達30%，遠高於美國的6.4%。本刊曾在2022年實際調查，一瓶善存女性維他命，台灣售價竟比美國高出2.5倍。

至於目前也受到關稅保護的農業部分，施俊吉反倒認為不必太過著墨，「單價不高，美方應該不會在意。」此外亦有學者認為，農業涉及國安，政府應有足夠理由加以捍衛。

在「增加進口」之外，若要減少美國對台貿易逆差，另外一環就是「減少對美出口」。事實上在許多專家眼中，這或許更是台灣在這場貿易戰火中，值得認真思考的重中之重。

「其實，美國一直很在意台灣對水電價格的補貼，以及台幣匯率的低估。」中經院院長連賢明認為，這一回美方出手，不排除也是藉此要求台灣扭轉各種對於出口產業的補貼作法。

川普這場關稅戰的終極目標，是要解決美元匯率的問題。簡單來看，川普把美國的製造業衰敗完全歸因於「美元長期受到高估」，那麼，若要維持美元霸權，又想扭轉美元長期受到高估的問題，該怎麼做？

答案就是關稅。利用關稅作為談判槓桿，讓願意在「美元問題」上配合美方政策的國家，享有低關稅優惠、繼續利用美國市場，也能獲得來自美國更具體的國防安全承諾。

這也代表，在跟美方溝通時，除了一份真金白銀的採購清單，「中央銀行，絕對也有角色。」施俊吉強調。

施俊吉引用二戰時期英國首相邱吉爾的名言：「不要浪費一個好的危機！」他表示，長期以來台灣壓低匯率支持出口，已經造成經濟扭曲，財富集中在出口業者，「再加上台灣壓低水、電價格，也是在補貼出口產業，而低價水電造成的國營事業虧損，卻又要用全民納稅錢支應，太不合理。」

對於這場關稅戰，知名經濟學家陶冬解讀：「過去80年的貿易規則已被推翻、經濟生產邏輯被推翻。」台灣習慣的經濟思惟，也必須趁勢翻修。

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