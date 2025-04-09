富豪也受災！郭台銘、張忠謀、林百里…3人身家兩天蒸發860億 他反而逆增超厲害

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川普關稅大刀不僅造成台股周一（7日）重挫2065點，也導致多位大老的財富明顯縮水，根據公開資訊估算，其中鴻海（2317）創辦人郭台銘的身家少了261億元、台積電（2330）創辦人張忠謀的財富少了117億元，廣達（2382）董事長林百里身家也少了95億元。 而週二台股續跌，郭董持股市值又再蒸發235.17億元，等於兩天就高達497億元，張爺爺的股票合計也蒸發181億元；而林百里的帳面又再少了87.15億元，兩天少掉182.7億元。 反觀股神巴菲特早一步出場股市，閃過全球這波股災，他的身家反而成長172億美元（約4216億元台幣），坐擁1550億美元(約5.1兆台幣)、躍居全球第6富豪。

鴻海、台積電、廣達股價全躺平

根據公開資觀測站資料，截至今年2月底郭台銘持有17.42億股的鴻海股票、也就是174.2萬張。

以鴻海周一股價下跌15元至138.5元計算，郭董持有的鴻海股票價值單日就少了261.32億元，而周二鴻海盤中再度跌停、再殺13.5元，郭董持股市值又再蒸發235.17億元，等於兩天就高達497億元。

台積電創辦人張忠謀於2018年6月5日股東會後退休，退休前他持有12萬5137張台積電股票。

假設他至今完全沒有賣過，以今天台積電重挫94元至848元計算，張爺爺的財富單日少了117.62億元，週二台積電繼續下殺，以最低下殺51元、股價797元計算，又少了63.7億元，合計也蒸發181億元。

根據廣達官網數據，廣達董事長林百里持有4億1573萬8138股的廣達股票，以今天廣達股價大跌23元至210元計算，林百里的身家單日蒸發95.61億元，週二廣達盤中看到跌停又跌21元，帳面又再少了87.15億元，兩天也蒸發超過182.7億元，

富比士富豪排行，台灣有五位擠進全球前500大

根據本月初美國財經媒體《富比士》公布的2025年全球富豪排行榜，今年全球共有3028人登上年度全球億萬富豪榜，其中有49為台灣富豪上榜，且有五人擠進全球富豪前500名排行。

台灣首富為由廣達創辦人林百里以117億美元（約3881億台幣）稱冠，全球排名第210位。鴻海創辦人郭台銘以109億美元（約3616億台幣)居次，全球排名第227位。

華利實業創辦人、「鞋王」張聰淵以102億美元（約3384億台幣）排名第三，全球排名第264。

富邦金（2881）董事長蔡明興以70億美元（約2322億台幣）排名第四，全球排名474位。

富邦集團董事長蔡明忠以69億美元（約2289億台幣），居全台第五位，全球排名第487位。

本文授權自今周刊，原文見此。

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