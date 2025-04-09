台股放量跌千點 系統性風險暫止住！兆豐金、第一金…「8大長老」出手金融股 其他買點到了？

【文．林韋伶】

在美股於週一晚間（4/7）跌幅收斂且費半與納指收紅的激勵下，台股週二（4/8）跌勢也稍微縮窄；其中，金融族群成為穩盤角色，兆豐金（2886）、第一金（2892）、華南金（2880）與合庫金（5880）等公股行庫股價表現亮眼。只可惜，在午盤時賣單再度湧入，少數上漲的股票漲幅開始吐回，跌點一度再擴大到逾千點。 台股近午盤維持近千點跌勢，下跌約5%，最低來到18180.48點，量能放大到4410億元。

台股近日遭遇連番下殺，市場信心大幅動搖。以台積電（2330）來說，早盤一度跌到7字頭，午盤前股價雖有回升，但仍陷入800元關卡保衛戰。相較之下，週一同樣一片慘綠的金融股在週二則是異軍突起，以兆豐金一度上漲逾8%表現最亮眼；此外，第一金、華南金、合庫金也都有約3%的漲勢。

對於台股放量跌千點，系統性風險可說是暫時止住了，尤其看到兆豐金、第一金、華南金…表現亮眼，可判斷有可能是「8大長老」出手穩市，但買點真的到了嗎？

對於週二的台股盤勢，第一金投顧資深協理留政鈺分析：「隨著融資斷頭賣壓鈍化、期貨打到長線支撐、加上交易所宣布限制放空措施，盤勢終於出現止穩訊號，系統性風險暫時止住了，但距離真正的反彈還需要時間。」

交易量放大到6千億、台積電成交可望達15萬張 止跌訊號浮現

根據留政鈺觀察，週一台股期貨夜盤一度探至17566點、回測五年線支撐，加上美股止跌反彈、交易所針對900多檔股票限制平盤下放空，「今天賣壓自然減輕，市場短線迎來喘息機會。」他進一步指出，今日台股成交金額可望突破6000億元，台積電更有機會放量至15萬張，這些都是盤面止跌的重要指標。

不過他也提醒，許多個股依然鎖在跌停，且融資追繳風暴仍未解除，「週一的大盤融資維持率已從148%掉到133%，週二跌停家數依然超過900檔，融資維持率可能進一步跌破130%。」

他解釋，若整戶維持率低於130%，券商會在當日下午寄出追繳通知，投資人需在2日內補繳保證金，「這波追繳效應還在觀察中，止跌不等於反彈。」

金融股吸引資金停泊 留政鈺：長線才是勝率關鍵

針對金融股的操作，留政鈺坦言：「這次真的是跌深了，會吸引一些搶短資金進場，但除非你手腳夠快，不然風險還是很高。」他強調，導致本波下跌的主因並未完全解除，建議保守型投資人先行觀望。

不過若願意拉長持有時間，他認為現在反而是中長線投資的好時點，「用比較白話的說法，現在等於是打了75折，對願意放長的投資人來說，勝率是高的。」

在標的選擇上，留政鈺建議優先考慮具備「股息保護、長期表現穩定、內需導向」的股票，可考慮將持股部位拉至4成，分散在金融股、權值股與市值型ETF，形成較為平衡的資產組合。

三大關鍵影響：台積電法說、關稅動向與新一波追繳

留政鈺也點出後續三個關鍵觀察指標，包括台積電即將召開的法說會、美中關稅政策是否升溫，以及融資維持率是否再度惡化，「如果後續維持率沒有持續破底、台積電法說給市場信心，止跌後才有機會真正反彈。」他提醒投資人，眼下市場雖暫時穩住，但不宜掉以輕心。

本文授權自今周刊，原文見此。

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