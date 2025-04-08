台股開盤即收盤 ⋯ 跌幅史上最慘！股民1天虧50萬 先看5年線支撐、「這指標」浮現才進場

【文．林韋伶】

在國際股市接續暴跌的環境下，近兩年來表現獨佔鰲頭的台股也是跌得頗深，週一（4/7）盤中指數一度暴跌逾2千點，跌落最低點19212.02點、跌幅9.7%。

也就是說，台股市值一度蒸發6.6兆元，以2025年1月開戶約1321.6萬戶的數據來計算，平均每位股民光是在週一就賠掉約50萬元。

收盤時，台股以走跌2065.87點作收、跌幅達9.7%，成交量萎縮至1472.95億元。

由於台股點位來到歷史高點，週一台股盤中暴跌逾2千點、跌幅9.7%，不管在跌點或跌幅來看，雙雙創下史上最慘的紀錄，有證券業人士就苦中作樂笑稱：「今天是開盤即收盤（因為股票跌停）」。

不僅電、金、傳三族群一片綠油油，其中，罕見出現跌停的重量級權值股，包括：台積電、鴻海、聯發科、廣達、國泰金、富邦金，竟全數打入跌停。綜觀台灣市值前20大的企業，僅：中華電、兆豐金、統一與台灣大逃過跌停的命運。

資深分析師許博傑指出，美國川普祭出的對等關稅政策可謂是「無差別攻擊」，釀成一場「人為製造的危機」。之前市場已經因為DeepSeek橫空出世，科技股開始因本益比修正而走跌，現在則是因為市場預估，景氣可能因為關稅戰變差，跌勢開始由「本益比修正接續到變成EPS修正」。

台股週一的跌點跟跌幅，雙雙超越去年8月5日創下的1854.5點與走跌8.35%；此外，也已跌破去年兩個點位，分別是8月6日的19662點與4月19日的19291點。

資料來源：CMoney

台股跌點、跌幅雙創史上最慘紀錄 6千億換手量出現是止跌訊號

一名資深證券分析師認為，回顧過去台股幾次破底的情況，要止跌的訊號首先就是成交量要爆量，「因為去年2個低點成交量是分別是6679億與7239億，這樣來看起碼要出現6000多億的量、拉出一個換手量，才會是止跌的訊號。

此外，以週一跌停家數來看，一度衝上1860家，分別是上是961家、上櫃760家，一名分析師指出：「今天既然跌停就代表沒有還沒有打開，主要是連假的關係，現階段還要消耗一些賣壓。」

如果以單一個股台積電（2330）來看，在上述兩個時間點的換手量大約有15萬張左右，同樣是後續重要的止跌觀察點。

限空措施盤前就公布、然強度不夠 業內人士：國安基金可能仍觀望

儘管週一金管會與證交所已經搶先在盤前寄出「限空」措施，但證券業業內人士直言：「強度不夠，主要是因為才剛開始跌，在還沒有看到平盤以下禁止放空或類似的措施前，可能效果都有限。」

業內人士也判斷，國安基金可能還在觀望，主要因為半導體相關關稅政策尚未出爐，現階段可能還是以四大基金先出來護盤為主要策略。

在台股跌破去年的兩個低點後，下一個重點觀察關卡便是5年線，也就是大概17250點的位置。

至於何時可望迎來翻盤時機？許博傑認為，若所有股票都無差別地先重挫個兩、三根，機會就快來了，「因為這也算是個系統性風險，以常理來判斷，系統性風險的起點未來應該還是會回來，所以上週五收盤的位置，只要是有本事的股票，怎麼下去應該會怎麼上來」。

他分析：「要自救就要把握這個機會，在賣壓消化後再攤平買上來，然後把新舊股票一起賣掉，那麼週一這一段可能虧損就可以縮到最小；不過，可能最少要等2天以上的時間。」

短、中、長期操作建議 短線觀望、中期擇優加碼電子股

凱基投信則建議，短期策略（4月7日至4月底）可以觀望為主，以時間換取空間，建議避免恐慌賣出或過早搶反彈，等待金管會措施效果與市場底部確認；其中，生產基地在中國的族群，如：紡織、電子組裝廠為較高風險族群。

在中期策略（5月至6月）的部分，可逢低布局半導體與AI供應鏈核心股（如先進製程、IC設計等族群），因長期趨勢仍在；關注政策動向，如台灣與美國談判進展（如零關稅可能性）將影響信心，若有正面消息，可加碼電子股。

若以長期展望（2025下半年）來看，則應關注關稅是否影響到實體經濟，甚至造成經濟衰退，目前市場預期美國經濟衰退機率上升至50%。股票方面，關注具海外擴張潛力的企業，AI應用擴散（雲端、邊緣運算）仍為台股核心題材，建議持有具技術優勢的龍頭。

對於想為資金找避風港的投資人，應該要往哪裡去？第一金投顧資深協理留政鈺建議，可以用法人資金停泊的角度去思考，「個人資金賣出後可以持有現金，但法人總是要為資金找去處，勢必會找一些風險比較低的族群，像是電信股以及內需股，這些族群比較不受美國影響。」

面對短線震盪投資人如何應對？專家：避免衝動性決策

富蘭克林華美臺灣Smart ETF（00905）基金經理人王紹宇則表示，短線上恐慌性的重新訂價過程會讓市場多空震盪幅度大，因此，若無立即性資金缺口或保證金不足的情形，建議謹慎面對短線的震盪，避免衝動性決策。

若已有既定的投資策略規劃者，建議以規律執行策略，降低人性影響偏誤，而長期投資者，同樣建議維持既有策略執行，或可略為調整股債配置比例，提高優質的債券息收創造現金流，作為短線波動震盪的防禦。

王紹宇認為，長期而言，台股仍具投資價值。台灣廠商在全球供應鏈中已佔據舉足輕重的位置，半導體等關鍵產業擁有獨特技術優勢，這種技術不可取代性是台灣最大的競爭利基。

王紹宇指出：「全球『去中化』趨勢下，台灣廠商有機會強化與美系廠商連結，在供應鏈重組過程中尋找新的發展機遇。台灣企業憑藉技術領先優勢及在全球供應鏈中的關鍵地位，長期發展前景依然有機會，惟受到短線震盪及關稅談判進度的不確定性影響，波動震盪在所難免。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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