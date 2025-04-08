台積電市值蒸發逾2.4兆 創近12年首次跌停價收盤！下周四法說會前會有轉機？

【文．劉煥彥】

台積電（2330）受到川普關稅大刀引發歐美股市上周大跌衝擊，在清明連假結束後周一（7日）開盤就跳空摜至848元跌停價，市值瞬間蒸發逾2.4兆台幣，且賣單高掛逾12萬張，而且到收盤時都未能打開。

台積電上一次以跌停作收，是在2013年7月19日，當時擔任董事長的張忠謀表示將卸任總執行長職務，而且保守看待2013下半年展望，引發市場賣盤，當天以98.2元跌停作收，市值蒸發1900億元，也是2008年金融海嘯以來台積電首次股價跌停板作收。

護國神山預定下周四（17日）舉行今年第一季法說會，川普關稅引發的變數、是否要與英特爾合作，以及美國1000億美元投資計畫對獲利影響等主題，必然將是市場法人的關切焦點。

台積上次以跌停價作收，是2013年張忠謀任董事長時

台積電股價如果今天以848元跌停至收盤，將創下近12年來首次以跌停價作收，也是跌至過去八個月以來低點。2024年8月5日，台積股價盤中一度觸及跌停價813元，惟終場跌幅縮小，以815元作收。

由於台股上周因為清明連假而休市兩天，今天是補跌，而台積電股價是否將維持跌停到收盤，大家都在緊盯，因為台積市值佔台股逾三成，若台股要有任何轉機，就不可能沒有台積電止跌。

從技術線型來看，台積電股價2月24日跌破季線，2月27日跌破半年線，更於3月27日跌破年線，從技術面看仍不樂觀。

瑞銀：在亞洲股市仍好台股，惟半導體關稅的不確定性仍高

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）發表川普關稅大刀對於全球金融市場最新展望，其中提到儘管市場變數不小，但認為仍有領域有助抵禦市場波動，且台股仍然是亞洲地區看好的市場之一。

不過，瑞銀將台股投資評等從「最具吸引力」調降至「具吸引力」，並認為高達32%的對等關稅稅率（不含半導體和製藥則為24%），以及半導體關稅的不確定性仍高，可能導致市場長時間波動並推遲反彈。

9903.01.34是啥？竟是32%豁免關稅人道走廊

過去兩天國內專家在研究，台灣面臨32%高關稅，卻有一份美國聯邦政府正式修訂文件《Annex III》卻透露細節，其中一條9903.01.34條文被視為「黃金逃生通道」，可能成為台廠出口美國市場的豁免條款。

《Annex III》是川普2025年4月5日發布的「對等關稅公告」中的第三附錄文件，根據條文解釋，獲得豁免條件的進口商品包括8項：人道用途商品（如食品、衣物、藥品）；資訊與傳播媒體（書籍、新聞、影音、光碟等）。

與美國國安有關的受保護品項，例如根據《國際緊急經濟權力法》IEEPA限制的物品；戰略性物資像是半導體、藥品、銅、木材等；USMCA 原產地商品，例如來自加拿大、墨西哥且符合原產地規定。

另外，已受其他特定貿易管制條例規範之商品，包括鋼鋁製品、汽車及零部件；含有至少20%美國報關價值的進口商品；321條款下的小額包裹，不超過800美元，與來自香港的非中國貨品。

其中，這條「銷往美國商品只要美國價值占20%以上商品、美國價值部分免稅」。

換句話說，關鍵在於是否含有一定比例的美國價值，半導體業者分析，無異於為美國企業開了一條人道走廊，惟本周市場仍在注意美方是否會在半導體方面有後續動作。

本文授權自今周刊，原文見此。

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