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半導體風雲／美國成分20%可豁免關稅？估台積電下一步

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台積電ADR已崩36%...「兩大利空」襲擊、半導體業挨重拳 謝金河：壓力來了

聯合新聞網／ 今周刊
川普投下關稅震撼彈。（路透）
川普投下關稅震撼彈。（路透）

文．謝金河

川普揮鐵拳，半導體產業成重災區！這幾天全世界都陷入川普關稅驚恐中，其實受到衝擊最大的是半導體產業，而源頭始於元月27日中國推出Deepseek。

全球市值蒸發最多產業是半導體，輝達首當其衝！

如果大家把時間推移到元月20日川普在白宮就任，他邀請孫正義，甲骨文艾利森，及Open Ai的奧圖曼三人在白宮推出Stargate計劃，準備用5000億美元發展Ai，一週後，Deepseek發動奇襲，一直到今天，全球市值蒸發最多的產業在半導體，而輝達更是首當其衝！

元月20日出現在川普身邊的ARM，股價下跌55.29%，市值蒸發1095.78億美元，甲骨文下跌35.98%，市值蒸發1998億美元，算在微軟的Open Ai，也衝擊微軟股價，市值少8096億美元。當天站在川普身邊的三家公司市值少超過一兆美元。

輝達從153.13跌到92.01美元，市值蒸發1.488兆美元

但是最慘烈的是輝達，Nvidia從153.13跌到92.01美元，市值蒸發1.488兆美元。另一個是AMD，蘇姿丯和黃仁勳是Ai兩個代表人物，但這一年來，AMD從227.3跌到83.67美元，股價下跌63.19%，市值蒸發2326.8億美元。

更慘的是AVGO，股價從251.88狠狠跌到139.17美元，股價下跌36.23%，市值蒸發5297億美元。

台積電ADR跌36%，市值蒸發4232.96億美元

台灣的台積電從226.4殺到144.84美元，在台股週一開盤前，台積電的ADR已經跌36%，市值蒸發4232.96億美元。半導體產業是撐起台灣產業的大柱，這回台灣受到的撞擊非同小可。

費城半導體指數從5931.83殺到3529.6，跌幅40.6%，這次半導體產業等於挨了兩記重拳！

我在元月27日Deepseek發表當天在FB：如果Deepseek輕鬆成功，輝達將走下神壇！現在Ai的建置可能從微軟等刪減大型資料中心開始，台積電也將面臨沈重壓力。

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本文授權自今周刊，原文見此

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