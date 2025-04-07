他投資首重資產平衡 年滾金流300萬！「科技股只買台積電、輝達透過ETF持有⋯」

文．周靖僕

美國總統川普一連串政策讓全球經濟不確定性增加，隨著美股低迷，台積電(2330)一度重挫至910元，AI熱潮有降溫可能?投資人擔憂景氣熊市是否可能提早到來？理財專家華倫老師表示，AI產業實質需求仍在，若投資人擔心短期震盪，可做好資產平衡，將資金分散布局於不同產業，透過ETF間接持有科技類股，既參與科技股成長，也能用傳產股降低波動風險。

台積電赴美加碼投資

短期震盪長線仍優

2025年3月3日，美國總統川普才於白宮召開記者會，宣布台積電將新增投資美國1千億美元，加上台積電原計畫在美設廠投資650億美元，總額達到1650億美元。豈料3月31日川普又發表談話，自行加碼台積電投資美國金額達2、3千億美元。台積電與美國在關稅上的角力，似乎尚未塵埃落定。

對於台積電宣布擴大赴美投資，引發市場對政策風險與全球佈局多元解讀。華倫老師表示，當前先進製程、EDA工具及客戶都是以美國為主，加碼美國在地晶片生產應屬於時勢所趨，雖會對台灣的GDP造成一定影響，但比起被課全面性關稅，目前狀態已屬相對好的結果。

由於台積電深陷關稅政策不確定因素中，近期股價表現較為疲弱，股價（3/31）跳水42元收在910元，不少股民擔憂「護國神山」未來性是否出現變數。對此華倫老師認為，台積電股票外資占多數，近期川普引發一連串不確定效應下，外資會傾向率先獲利了結增加避險性，進而產生連續性賣超，拖累台積電股價表現。「不過AI仍是長期趨勢，台積電晶圓代工龍頭地位不變，若手中持有台積電，可適當加碼。考量產業分配均衡，若台積電比重過高可稍觀望。」

輝達短期均值回歸

ETF間接持有降低波動

輝達憑藉對 AI 軟體超前部署，2024年主宰全球AI市場，黃仁勳所到之處無不引起旋風。不過今年3月19日GTC大會，並沒有出現2024年「黃仁勳概念股」點名大漲現象，當天股價反而收跌，對此華倫老師表示，2024年AI概念還沒有完整實質獲利，許多科技類股大漲反映投資人的「本夢比」，加上去年輝達股價全年暴漲180%，市值突破3兆美元，本來就很再有倍數成長性，才有現在比較「保守」的股價表現。

不過華倫老師也認為，現在AI產業終端應用像是自駕車、機器人等越來越多元，長期趨勢仍舊看多。如果投資人擔心科技股波動大或基期太高不敢入手輝達的話，可以透過ETF間接持有，例如00757(統一FANG+)、00971(野村美國研發龍頭)、00924(復華S&P500成長)。「ETF可替你做到產業、資金分散，既參與科技股的高成長性，也能透過一些金融股、傳產股或公用事業類股降低波動。」

華倫老師分享自己投資首重策略「資產平衡」，將資金分散在不同產業題材中，避免單一重壓某檔個股。他以自己為例，雖然台積電是第四大持股，卻只占全部投資比例的10%，同時也會買入市值型ETF，但會優先選擇台積電權重有上限的ETF。而高股息ETF選擇條件，也不是首重配息多寡，而是評估成分股是否有助分散資金到不同產業。「像科技股我只有台積電一檔，但再加入00929(復華台灣科技優息)和00952(凱基優選台灣AI 50)等科技成份股ETF。」

在投資美股上，華倫老師選擇用ETF持有輝達，但直接持有波克夏個股，他的考量為何？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/muRfs

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本文授權自今周刊，原文見此。

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