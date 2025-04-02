關稅大刀還沒砍下 美股已蒸發8兆美元！中國版科技七雄趁勢崛起 老謝揭這群人最慘

【文．謝金河】

川普2.0，誰是朋友？誰是敵人？ 時序進入四月，川普入主白宮第70天，世界已出現天旋地轉般的巨大變化！3月的最後一天，台股重挫906.99，日本日經指數大跌1502.77，美國股市一開盤全面重挫，費城半導體指數一度大跌155.3，幸虧台積電力挽狂瀾，聯電因為市場消息要跟Globalfoundry合併，一度大漲12%，美股化解頹勢。

現在市場目光都在看川普的對等關稅怎麼課？這一刀如果砍太大力，這個世界可能要面臨更激烈的調整。一直以來，我對美國的鋸箭療法縮減財政，及川普不分清紅皂白全面開徵關稅，一直覺得不妥。

政府的組成和企業運作有一些不同，企業主一個人說了算，但政治是眾人之事，很多事情都要耐心處理，不能一刀切。這次馬斯克大刀砍人，最直接的衝擊是美國人不敢消費，消費信心持續創新低，全球的經濟引擎立即轉弱，世界對未來變得悲觀，股市自然持續走低。

過去美國夢撐起世界半年邊天，美國人花錢，帶動世界經濟，現在川普把這些對美國有順差的國家都當成「骯髒」（Dirty），這是一桿子打翻船。川普政府應該更細膩去辨別哪些順差國是市場經濟，市場分工形成？哪些順差國是透過國家補貼，或是洗產地的不公平手段？真要開徵高關稅，要從後者下手！

但川普一刀切，大家一視同仁，最開心的是中國！現在川普的對等關稅大刀還沒有揮下，全球金融市場已經風雨飄搖美國股市市值至少已經蒸發8兆美元，尤其是科技七雄都很慘烈！

Apple市值蒸發6598億美元，微軟少7430億美元，Google少6776億美元，Amazon少6112億美元，Meta減少4639億美元，Tesla蒸發5262億美元，Tsmc減少3460億美元，最慘的是Nvidia少了1.2兆美元，單是科技七雄市值少了5.22兆美元。

馬斯克砍人，影響消費，美國股市下跌，科技大廠市值蒸發，影響投資，這次黃仁勳的GTC大會已經激不起市場浪花，這些年全球在AI賽道上奔馳，現在似乎停下腳步。

現在撐起經濟的三大柱：消費，投資，出口，看起來很可能被川普打斷。當大家分不清是敵人？朋友？的時候，中國複製美國的科技七雄正趁勢而起，習近平，李強頻頻給民營企業家打氣，中國科技股大起，也帶動香港股市今年首季拉出3509點的漲幅。

另外，川普和普丁交好，歐洲自立自強，歐洲投入美國股市的資金逾9.2兆美元，如果受到關稅衝擊而班師回巢，美國的壓力更大！

這一輪，美國的朋友？敵人？重新洗牌！世界的複雜度也是前所未有，大家都必須重新思考定位！

本文授權自今周刊，原文見此。

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