台股跌破年線 清明會變盤？楊忠憲：櫃買指數去年已現空頭「一波比一波低」...止跌5關鍵

撰文．楊忠憲

今年台股受多重因素影響，表現不如去年，尤其加權指數近日正式跌破年線，有轉入長空之虞。清明長假後能否回穩甚至反彈？專家提供5個止跌條件供投資人參考。

加權指數在2月21日來到23732點之後，開始出現急遽的修正。數日後，五日線與十日線出現死亡交叉，短線空頭確立；到了3月12日，則是二十日線和六十日線出現死亡交叉，中期空頭確立。

雖然3月11日至27日曾經出現為期13天的盤整，勉強在年線附近震盪，但3月28日又出現跳空缺口跌破，年線也正式失守。

目前這波跌勢又急又猛，貌似十分突然，但其實「冰凍三尺非一日之寒」，技術面早有端倪，可以分別從長期和中期做觀察。

由長期的角度觀察，如果將時間拉長至去年7月11日，當時高點是24416點，之後出現一波修正，8月6日開始反彈，而從那時開始，其實台股就沒有再創過新高，轉為大箱型整理格局。

從中期做觀察，去年10月18日高點23713點；至今年1月7日高點23943點，這個區間內雖然指數曾小創新高，卻出現多個指標的高檔背離現象。

所謂「指標高檔背離」，就是股價或指數創新高，但對應的指標卻沒有跟上創高。而出現高檔背離的包含KD、價量關係、MACD（平滑異同移動平均線指標）、OBV（能量潮指標）等。背離，正是高檔多頭力竭的領先指標。

櫃買指數更能反映台股內涵

再者，去年9月底至今年3月初的箱型整理區間中，基本上以二萬三千點為中軸，上下約八百點的震盪整理，只是整理過程中走勢穩定。但進入2月後，多數條件幾乎都往空方發展，包含國際股市、櫃買指數、指標個股、新台幣走勢、綜合籌碼、類股結構等。

首先是國際股市。進入3月之後，多數市場開始轉弱，歐股多數開始出現頭部雛型，而且二十日線已經下彎；美股四大指數陸續出現長天期頭部現象。

多數亞股也持續偏弱，港股雖然短線表現不錯，但也只是曇花一現，原先最強勢的日本股市也出現第一層頭部，投資人應慎防出現第二層頭部。

其次，單看加權指數並無法完全表徵台股，因為原先由台積電撐住指數，當台積電走弱之後，轉由金融和傳產撐盤。相對的，櫃買指數的表現反而更能反映台股內涵。

櫃買指數從去年7月中旬見高點後，其實就出現明顯的空頭走勢，如果將八月初的假跌破忽略，整體趨勢高點一波比一波低，低點也一波比一波低，形態上呈現超過半年的下降軌道。

且3月11日不僅跌破年線，年線也已下彎，因此與櫃買指數連動性高的中小型股普遍表現不佳。這從台股近1800檔個股中，目前跌破年線的個股遠超過1000檔即可看出。

至於新台幣從2月開始也一路趨貶，在外資持續賣超並匯出之下，台股資金動能明顯不足，這個現象直接反映在成交量與外資買賣盤。

3月4日開始，除了3月11日曾小幅突破，成交量幾乎都在十日均量之下，顯見人氣退潮。外資2月底之後更是持續站在賣方，只有投信勉強撐盤，整體來看法人仍是賣多於買。

目前台股空方力量扎實，投資人更為關心的是，本波修正空間以及有效支撐究竟會在哪裡？基本上，可以從三個面向做規劃，分別是前波低點、黃金分割率、頭部型態跌幅滿足。

依黃金分割率計算回檔機會

首先是去年9月4日的前低20922點，當時曾有大量低接買盤，故可作為第一道支撐。

其次是中期頭部型態跌幅滿足，去年9月20日低點22136點至今年1月7日高點23943點，上漲1807點，等距跌幅滿足約為20329點。

第三道支撐是回歸2023年10月31日、台股大波段起漲點15975點起算，到去年7月最高點為24416點，依黃金切割率計算，回檔0.382為21192點、回檔0.5為20196點。

綜合以上，目前暫定的跌幅滿足與有效支撐約在20300至21000點左右，當後市修正到此，並搭配二十日負乖離攀升到4.5％以上，短線有機會止穩反彈。

只是這個位置能否成為波段修正的終點站，還需進一步檢視其他多方條件，包括國際股市轉強、外資籌碼翻多、指標個股止穩、新台幣止貶回升、以及出現四個以上主流族群。

操作上，目前做多的選股和操作難度極高，極度保守的投資人，可以完全休息和放假，但持續關注盤勢，或是選擇反向ETF。

穩健型投資人可以等指數穩定，以少許資金買進與指數連動度較低的標的；積極者可以趁反彈尋找做頭起跌的個股或指數作空。

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