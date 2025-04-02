淨水器代工被抽單營收砍半…溢泰砸20億併購 躋身全球第2大車架廠 老董：不放棄任何商機

撰文‧曹悅華

從球閥起家，做到淨水器再跨到車架，面對客戶的「許願」，溢泰總是來者不拒。

一手囊括全球前五大淨水產品代工生意，另一手又躋身全球第二大車架供應商，它是怎麼做到？

一輛美系電動車駛在山林間，車頂上還放置獨木舟、帳篷。而這些固定戶外活動用品的車架，都是來自台灣、本業專做淨水器的溢泰實業。

溢泰是台灣淨水產品的外銷冠軍，從台灣出口的淨水器，近五成出自它的手筆，全球前五大淨水產品代工生意幾乎也都由它包辦。

2007年，溢泰切入金屬車架業務，如今躋身全球第二大車架供應商，連美系電動車大廠、日系車廠都主動找上門合作。

攤開溢泰財報，受惠淨水、工業水處理、車架三大事業皆成長，2024年前11個月，自結營收逾121億元，每股稅後純益（EPS）8.14元，雙雙創下歷史新高；上半年獲利6.73億元，也已經賺贏2023年全年。今年2月7日，它以每股90元登錄興櫃。

老董敢投資 不放過任何商機

溢泰之所以能成功打造企業的第二成長曲線，有賴於現年75歲董事長林慶雄敢於投資的膽識，「哪裡有商機和機會，我就會去做！」他接受《今周刊》專訪時，為公司的發展歷程下了注解。

時間回到1981年，原本在電子公司工作的林慶雄，投入200萬元與朋友一同創立溢泰，以射出技術為基礎，從製作接水管的球閥起家。

溢泰在塑膠射出技術的基礎上，陸續投入透明外殼濾瓶、逆滲透（RO）淨水器，並在1990年時，經其他客戶介紹，接到當時全球知名淨水業者Bruner的過濾器訂單，進而在業界闖出了名號。

但好景不常，同年，一向秉持客戶至上精神的林慶雄，卻遭遇前所未有的挫折。

當時，一家有10年合作關係的英商，因為併購一家同樣做球閥的義大利公司，突然決定抽單，導致溢泰的年營收幾乎砍半。

「從此以後，代工到一半被轉單成為我們最大的噩夢！」4年前正式接班的溢泰集團執行長林于鈞回憶當年，語氣仍心有餘悸。

之後，溢泰深知垂直整合、穩固供應鏈的重要性，但礙於長期從事代工，相關技術都是由客戶傳授，導致溢泰沒有能力發展自有品牌，於是林慶雄開始評估併購其他公司、開發新業態的可能性。

自2007年至2014年間，溢泰陸續併購6家公司，包含上海彰華膜淨化、美國HydroNovation，分別幫助溢泰切入工業水處理及強化商用淨水設備。

美日車廠找上門 產品更多元

而讓溢泰成功打造第二成長曲線的關鍵，莫過於2007年及2009年陸續併購金屬及塑膠製品生產工廠強通，以及美國車載裝備領導品牌Yakima，正式跨入金屬車架領域。

當時，強通面臨二代沒有意願接班的瓶頸，林慶雄認為溢泰曾有製作淨水器外殼、鐵櫃的經驗，若是能併購強通，就能拓展新業務。於是，他買下強通全數股權，正式取得經營權。

後來，強通的客戶、美國Yakima，又因為私募股權投資因素，必須更換經營者，主動找上溢泰詢問收購意願。這正好給了林慶雄將上下游一把抓的機會，最後同樣決定併購Yakima。市場預估，這兩次併購金額合計逾20億元。

事實上，Yakima在北美市場，本來就是知名的車載裝備品牌，擁有固定客群，加上手握強通資源，因此更有辦法在控制成本之餘，強化新產品開發。Yakima在溢泰接手後，也在2018年轉虧為盈、2021年金屬車架業績翻倍成長。

溢泰在繳出亮眼成績單後，到了2018年，美系電動車大廠更主動前來洽談合作，提出車頂架的需求。而溢泰也花了兩年時間，投入上千萬元進行逾百次的測試，終於克服該車款車頂全玻璃結構衍生的承重問題，取得該廠大單，躍升主要供應鏈之列。

根據Yakima在台經銷商觀察，溢泰併購Yakima後，產品線更為多元，近期又推出硬殼式車頂帳篷架、電輔車專用拖車自行車架等產品，有助於擴大市占率。

儘管金屬車架事業經營得有聲有色，但林于鈞深知，淨水事業與車架就如同溢泰的兩隻腳，每一步必須踩穩，才能不斷前進。

於是，溢泰除了在2008年斥資近億元打造水處理實驗室，確保每一款淨水產品都能通過美國國家衛生基金會（NSF）認證，後續更每年投資約6千萬元，研發及測試濾芯、濾材等；並且從2017年起，預先開發上百個模具，滿足未來5到10年客戶可能提出的各種應用情境。

向溢泰採購壓力桶的泵浦大廠表示，溢泰的代工品質，在國內很難找到第二家，而它無論什麼需求都能滿足的能耐，確實有助於提升客戶黏著度。

不過，林于鈞自承，淨水器代工的門檻較低，如何提高研發量能，拉大與對手的差距，將會是未來持續保有競爭優勢的一大挑戰。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1476期)

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