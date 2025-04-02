家登一度面臨存亡 5年後竟獲利、營收創新高！原來是揪耐特及科嶠「打群架」

撰文‧譚偉晟

供應半導體關鍵耗材的家登，去年營收、獲利皆創下新高，今年更可望接續成長力道。為何攜手材料廠耐特、乾燥設備廠科嶠，能讓家登繼續擴大與對手的差距？

從遭到勁敵美商英特格（Entegris）控告侵權而差點判賠近10億元，到如今營運持續成長，不僅成功拿下英特格的半壁江山，去年更以年度營收65.45億元、每股稅後純益（EPS）12.32元，寫下營收、獲利雙雙創歷史新高的紀錄，這，是台灣關鍵半導體耗材廠家登的逆轉勝。

「我們已經把英特格一半以上的市場份額都拿下了。」家登營運長暨副總經理沈恩年指出，家登的成長不只靠美中兩地半導體市場的強勁需求，還有市場上「唯一能提供完整先進封裝載具」的領先優勢，這成為家登今年營運將一路暢旺的底氣。

甩官司陰影 吃對手過半市占

只不過，家登能絕地重生，不僅是在法律攻防上的勝利。家登董事長邱銘乾的兩位合作夥伴——耐特科技材料董事長陳勲森、科嶠工業執行長吳明致，是家登在侵權官司谷底時的重要支柱，也是擺脫官司糾纏後，能從產品競爭力上反超對手的關鍵。

三家公司的合作模式，是耐特提供塑膠原料，交由家登射出成型，製作成用於半導體製程產線上的載具，如EUV（極紫外光）製程用的光罩傳送盒、晶圓傳送盒，以及應用在先進封裝的大型載具等；最後透過科嶠的清洗設備，讓載具達到符合晶圓廠規範的高潔淨度。

用合作模式打造從設計、製造、清洗一條龍的服務，家登在全球光罩盒市占率超過70％，若單看EUV應用的光罩盒，市占率更朝著90％邁進，狠甩英特格。然而，時間回到2021年，家登與英特格之間的侵權官司雖然和解，但私底下的攻防仍在持續，家登險些被逼得退出市場。

「有一天邱董跟我說，有興趣來我公司參訪。」回憶起2021年初在高爾夫球場的對話，陳勲森記憶猶新，過去家登與英特格有相同的塑膠原料供應商，但那家供應商受到英特格施壓，決定停止向家登供料，「當時家登的原料庫存可能只剩四到五個月。」他說，邱銘乾有著不能對大客戶停止出貨的壓力，得知耐特有製作塑膠原料後，便立刻提出合作邀約。

邱銘乾和陳勲森兩人都曾是中華民國全國創新創業總會「創業楷模」得獎者，又是多年高爾夫球友，陳勲森理解家登的困境，當下就決定出手相助，「做半導體材料有風險，但我覺得跟家登合作，會是很好的起點。」

陳勲森會這麼說，是因為曾在轉型過程重跌一跤、慘賠逾三億元。1988年成立的耐特，開發的塑膠原料被廣泛用於模型、行李箱、網通分享器等塑膠外殼，「大概在2000年，我決定投資航太，因為我們有航太大廠麥道（McDonnell Douglas，後併入波音）的認證。」但航太用塑膠原料花了4、5年始終沒有指標客戶下單，最終失敗收場。

但這次跨足半導體不同，因為有了家登當夥伴。為了再次轉型，陳勲森決心賭一把，砸下約6千萬元蓋潔淨室、設置新產線。他記得很清楚，歷經5個月初步開發後，家登所下的第一筆訂單，「300公斤的料，如果最終客戶、也就是晶圓廠的判定不符要求，家登是不會付錢的。」

材料夥伴 快速回應規格變化

這一批貨，價值約40萬元，陳勲森笑說，「還好最後沒有被退貨。」從此耐特一路跟著家登成長，原料的應用面也從原本先進製程用的載具，擴展至先進封裝的載具。而耐特正是讓家登擁有快速回應客戶能力的背後助力，相比過去國外的塑膠原料供應商，在家登提出塑膠原料規格改變時，往往需要一周時間調整，「耐特能馬上調整現有產線，隔天就能供料給家登。」陳勲森說。

此外，耐特也用自身的材料專業，幫了家登一把。「國際大廠的原料射出成型後，還需要用治具定型。」耐特總經理陳宇涵說明，耐特提供給家登的原料可省去治具定型的步驟，讓家登在產出效率上能夠進一步提升，並且在先進封裝用的大型載具上，擁有更好的結構穩定度，成為家登在先進封裝領域「超車」英特格的基礎。

為家登的製程改善提供解方，也是另一夥伴科嶠跨入半導體的關鍵。

吳明致回想結識的起點，「我在2012年去念了政大企家班，有一次同學聚餐，看到邱銘乾的名字在隔壁包廂。」他立刻請人引薦，一見到邱銘乾，他的「粉絲魂」爆發，「我說『仰慕你已久，我們公司每個月都會開讀書會，借鏡你的故事讓公司更好。』」吳明致說的「故事」，正是邱銘乾從2007年起寫的部落格文章。

此後，吳明致時常邀請邱銘乾到科嶠分享，「邱董建議，科嶠要轉型、要轉半導體。」吳明致不知道怎麼打入半導體供應鏈，「邱董說，會幫我牽一下（進入半導體產業的機會）。」等了7年，科嶠的機會總算出現。

科嶠的強項，是做電路板、面板的乾燥設備。2019年，邱銘乾聊到家登雖然已仿照國外原廠開發出清洗設備，但是該設備實際應用在產線時，效果卻不如預期，家登這個產線上的瓶頸，成為科嶠跨入半導體的起點。

乾燥設備專家 協助改善製程

會找上科嶠，是因為清洗設備同時兼具清洗與乾燥功能，邱銘乾想的是將設備分為兩個部分，清洗的規格由家登教導給科嶠，然後輔以科嶠的乾燥專業，改善整體清洗設備的效率。

「做好之後給家登測半個月，邱董就說再做3台。」吳明致接著說，隨後科嶠的設備被寫進家登的產品簡報中，並在2022年被家登帶到了美系半導體廠的會議室內。

「家登簡報到把載板放進載具、送到清洗機的時候，對方很驚訝地問『這是誰的設備？』」吳明致指出那場會議後，2022年9月，耐特便跟著家登的載具一起進入美系客戶的晶圓廠。他進一步指出，事實上能夠讓載具清洗乾淨、徹底乾燥，有賴於科嶠與家登的緊密合作，「我們會建議家登怎麼改載具結構，避免乾燥不全、還有殘留的水。」一路跟著家登從台灣、美國、韓國拓展國際市場，吳明致說，科嶠還有更多半導體設備相關的新產品。

其中一個，是科嶠的清洗設備，準備從光罩盒清洗，跨入尺寸更大、乾燥難度更高的晶圓盒清洗。「去年3月，我接到邱董電話，他說正在開家登董事會討論晶圓盒清洗設備，邱董在電話裡問『你們能不能做？』」吳明致說，他一聽到有機會替家登做晶圓盒清洗設備，儘管連要求的價格能否不虧本，他都沒把握，但轉念一想，「對方贊助我開發，還有場域做驗證」，他立刻答應。

與家登合作後，科嶠也接觸到終端晶圓廠客戶，目前雙方正積極合作研發不同於乾燥設備，並用於產線的新產品。

與科嶠相同，因為有了家登領路，耐特也在開拓自己的半導體事業。鎖定後段封測用的載具「晶片承載盤（IC Tray）」，陳宇涵指出，由於後段封裝對於載具潔淨度的要求不斷提升，延伸出對於原料潔淨度的高要求，成為耐特看好的發展機會。

此外，曾經讓耐特鎩羽而歸的航太市場，如今也配合家登跨足航太事業，驅使耐特重啟布局。由家登帶頭成立的「德鑫」及「德鑫貳」半導體控股公司，耐特、科嶠也雙雙加入，成為美國供應鏈聯盟的一員，攜手開拓美國半導體商機。

家登、耐特、科嶠三方聯手，開拓新的半導體商機，全力支持、為彼此增值，是三家公司合作的最佳注解。

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