2025大阪世博搶先看！飛行車、氫能船...會場總舵手：讓海上荒島翻身世博舉辦地

撰文‧今周刊編輯團隊

「2025年日本世界博覽會」即將於4月13日開幕，這是世界博覽會近200年歷史裡，日本第3次、也是大阪第2度拿下主辦權，同一城市舉辦2屆，堪稱史無前例。

走進占地155公頃，約15個台北大巨蛋、投入4000億日圓（約880億新台幣）的現場，有上百棟建築物聳立，不少接近完工的建築物仍搭起圍籬與三角錐，做最後衝刺。

這次世博舉辦地——夢洲，原本是一片距大阪市中心10公里的海埔新生地，70年代填海而成人工島，卻因2008年日本申奧未成，開發陷入停滯，淪為「負遺產」。直到2018年大阪2度取得世博主辦權，夢洲車站重啟開發計畫，這塊荒廢之地才算抓到翻身機會。

背後重要推手之一，正是大阪世博會場營運總製作人石川勝，早在2005年的愛知世博，他就擔任「首席製作人輔佐」；2010年上海世博，他也是「日本館機器人展會製作人」，負責規畫館中展示的機器人。

石川勝邊走邊介紹整個會場的分區，八個生命主題展館、森林綠化區、未來生活區、外國展館區、未來生活區等。「在這麼多展區與展館中，我想深入介紹的展館，是未來生活區。」石川勝微笑地推薦。

世博最重要的是，預測未來這個世界會有什麼新的趨勢發展。石川勝認為，「如果什麼都不做，可能要10年才能實現；但如果在世博中展示了，可能5年內就能落地。」

2005年，愛知世博展示的機器人，如今普遍出現在工廠、餐廳、超商；當年首展的燃料電池巴士，已在韓國首爾、日本大阪、東京上路；1970年，大阪世博向世界亮相手持電話、免治馬桶、視訊電話、單軌列車等，如今人手一支手機，坐在單軌電車上通勤愜意通話……。

55年後的大阪，再度舉辦世博，今年將展示科幻電影才會出現的空中飛車、複製細胞、仿人機器人、空中碳捕捉等酷科技。

「空中飛行車」就是其中一項，也將是首次向全世界展現的技術，參觀者可實際看到飛行車在兩地點起降、升空移動。飛行車可供兩人乘坐，最高時速100公里，預定2026年後取得日本的型式認證（車輛認證）。

「我們也提供使用氫燃料電池的氫能船，將從大阪市中心中之島出發，經過環球影城，直達世博會場。」石川勝興奮地說，和一般柴油船相比，氫能船少了「嗒嗒嗒」惱人的震動聲，也沒有黑煙，安靜、環保，稱得上是日本發展氫能交通的成績單之一。

台灣也沒缺席這次世博會，透過玉山數位科技名義，以「TECH WORLD館」參展，設定「連結世界，共創未來美好生活」的主題。場館外觀以高聳群山為靈感，象徵台灣豐富的人文與自然生態。建築立面則採用可回收的金屬建材，能隨自然光的照射，產生多彩的折射變化。

館內設有「生命」、「自然」、「未來」主題劇場，呈現台灣生態自然，以及對未來生活的美好想像。訪客進到館內，將全程配戴智能手環，透過AI演算法生成個人參觀數據，同時推薦個人專屬的台灣觀光行程。

運籌5年，終於迎來開幕的一刻，石川勝表示，「看一次世博，只是短暫的體驗；參與世博，卻是一生的記憶。」

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