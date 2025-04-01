川普加徵25%汽車關稅！台灣整車廠不會最慘…它們年銷美千億「恐才是大苦主」

【文．黃靖文】

美國總統川普無預警預告，4月2日將針對汽車與相關零組件，全面加徵25%關稅，讓全球汽車供應鏈跳腳。 此前，川普喊出「對等關稅」概念，不少人點名台灣對汽車業課徵過高關稅，恐怕招來川普針鋒相對，列為「骯髒15國」。只是，川普這次加徵25%關稅，各國汽車業無一倖免。車輛公會就指，川普口中的對等關稅，目的是「推動製造業回流」。 因此，車輛公會建議，台灣汽車出口至美國的金額，僅約新台幣30億，反倒是進口額達303億元，現階段美國提高關稅對台灣整車影響不大。車輛公會建議，「台灣不應貿然無條件調降關稅」。

美國總統川普簽署行政命令，預告4月2日將提高「非美國製造的汽車、相關零組件」關稅，稅額將從現行的2.5%，逐步提高至25%的關稅，震撼全球。

這次川普加徵關稅的範圍無國界，只要是非美國製造的汽車，都要加徵關稅。此外，除了汽車整車遭加徵關稅，對於汽車零組件，包含引擎、變速器、驅動裝置等主要汽車零件，都在加徵範圍內。

川普聲稱，提高汽車關稅，兩年內就可以替美國進帳6千億美元至1兆美元的收入，得以降低國債，甚至是替國民減稅。他也不忘強調，「到美國設廠，就不會有關稅」。

諮詢機構GlobalData資料顯示，2024年進口汽車占美國車市銷售將近5成。墨西哥車占比最高達16.2％、韓系與日系汽車各占8.6％、8.2％、加拿大車占7.2％。

財政部：整車出口美國僅約31億 99%沙灘車

財政部長莊翠雲說明，我國對美輸出整車產品，去年出口額僅約31億新台幣，且99%屬於1,000c.c.以下的越野沙灘車。經濟部則補充，因越野沙灘車並不屬於陸上車輛，預估並不會受此次25%關稅影響。

車輛公會則聲明指出，台灣去年進口美國汽車，進口額達到303億元，反觀我國出口至美國，僅約30億。由於關稅涉及貿易平衡問題，呼籲政府相關政策需要審慎評估。

汽車零組件影響多大？ 經濟部：約1026億

不過，對台灣來說，若美國真提高汽車零組件關稅，影響會比整車更為劇烈。經濟部統計，台灣近半汽車零組件都售往美國，去年我國出口至美國的金額，為1026億元，主要供售後服務市場。

目前白宮提供的資料顯示，汽車關鍵零組件，包含發動機、變速箱、動力系統，同樣列入加徵關稅範圍，未來不排除納入更多零件。

不過，預計將有1個月寬限期。換句話說，汽車關鍵零組件最遲到5月3日才會提高關稅，屆時是否會有變動仍待觀察。

車輛公會曝川普真正目的 呼籲我國別貿然降關稅

此前，美國財政部指出，對美國享高額貿易逆差，且又祭出高額關稅的國家為「骯髒15國」。而台灣作為美國2024年第8大進口來源國，自然遭各界點名，恐怕將成為「骯髒15國」之一。

更有分析師指出，台灣的「汽車關稅」高達17.5%，恐怕將會成為川普「對等關稅」的制裁對象。如今，川普汽車關稅上路，不過是所有國家無一倖免，車輛公會指出，川普真正的目的，是推動製造業回流美國。

車輛公會建議，現階段政府不應無條件、主動調降汽車整車進口關稅。車輛公會指出，小客車口關稅稅率若由17.5%，降至0%或2.5%，除稅收損失，也將使台灣汽車產業失去競爭力，連帶上、中、下游供應鏈，以及車輛電子產業的發展。

車輛公會強調，美國加徵汽車關稅25%對台灣汽車整車影響並不大，政府不需要主動調降汽車整車進口關稅，以避免對台灣的汽車及汽車電子相關產業帶來嚴重衝擊，進而對整個汽車產業鏈從上游到下游造成難以挽回的影響。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

吉卜力風格指令2分鐘就1張！ChatGPT做LINE圖4步驟…宮崎駿怎麼想？曾說AI動畫污辱生命

00919、00878…高息ETF重挫爆量，報酬快變綠綠的怎辦？達人：先拚目標張數「沒這麼可怕」

高股息績效王換人當！報酬輾壓00919、0056，比00713更抗跌...這檔老牌黑馬配息優勢、耐震關鍵一次看

2025牌照稅開徵！線上查詢、繳費方式、信用卡刷哪家最划算，行動支付優惠「荷包省一點」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】