緬甸強震震垮曼谷大樓 陸「中鐵十局」意外成焦點…謝金河：對泰經濟、政治體系大衝擊

【文．謝金河】

地震震出泰國的大麻煩

一場震央在緬甸的規模8大地震，結果是震垮了數百公里外的曼谷一棟30層樓高的審計大樓，由於國際媒體被阻絕在緬甸境外，記者在曼谷都一播再播這棟大樓倒下的畫面，中鐵十局意外成了焦點。

隨著中國一帶一路，中國的營造業吃下大多數這些國家的重大公共建設及地標型的大樓，這次倒下的正是中鐵十局承包下的工程。地震發生後，泰國政府清查由中國營造承攬的工程很多，這也顯示泰國和中國的緊密結合深不可測。

地震發生前，泰國SET指數跌到1157，已經回到1994年亞洲金融風暴的低點，這顯示泰國經過30年的發展，經濟似乎仍在原地踏步。本來日本汽車業進駐，泰國一度成為汽車製造及零組件供應的重鎮，但中國汽車業崛起，這個角色已被稀釋。另一個是高科技的升級，泰國一直沒有建立完整供應鏈體系。

本來台灣及台商是協助泰國高科技轉型的好夥伴，可惜只有泰達電，泰金寶等零星炮火。23年我去看泰鼎，本來以為泰國有機會成為中國以外，另一個印刷電路板的生產基地，但一直沒有成真，泰鼎的印刷電路板一直是三星電子供應鏈成員，去年三星面臨大考驗，泰鼎的EPS是負的9.2元。

台達電的子公司泰達電是泰國最大市值企業，但3月間股價大幅下跌，有一天慘跌近30%，泰達電從173.5跌到現在剩下69泰銖，市值蒸發逾9000億泰銖，這對台達電帶來很大撞擊。

這次地震可能像台灣九二一大地震般，對泰國的經濟，政治體系都會帶來巨大撞擊！

本文授權自今周刊，https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183027/post/202503310043/。

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