影／幕後無名英雄！電塔如何汰舊換新？台電這工法「舊鐵塔外包新鐵塔」 難度有多高？

文．數位內容部

全台目前總共有近2萬座電塔，合力搭起超過1萬3千公里輸電線路，將電廠發出電力接力串起全國電網，但是你知道嗎？電塔要如何汰舊換新呢？台電釋出一段影片，說明以「包建式」工法，如何進行鐵塔改建工程。

台電日前釋出一段影片，說明電網建設施工的難度，由於鐵塔要汰舊換新，無法全部停電，就會利用包建式工法，從影片上可以看到，台電工作人員在舊鐵塔外，包一座新鐵塔，這是為什麼呢？

台電表示，這樣的好處是可以持續供電，但同時也會增加工作的難度，就好比「穿著衣服改衣服」。

台電新桃供電區營運處課長陳榮森表示，整個鐵塔的改建工程，是屬於所謂的「包建式」工法，就是裡面一層外面一層，藉由外面這層新的包建式構材，把整個舊塔包覆著做一個改建，這類包建式施工是採一迴線送電、一迴線停電，所以施工上有特別的危險性。

陳榮森表示，包建的過程中相關人員要與送電線保持安全距離，另外人員在做所謂移線作業前，乘坐宙乘車，來拆除導線間隔器的部分，也要特別注意相關另一條迴線的送電。整個作業不外乎要確保人員的作業安全，還有整個送電的供電穩定。

他以大潭電廠為例，由於該電廠特別重要，因此台電針對鐵塔改建沒辦法兩迴線同時停電，所以勢必一迴線停電，一迴線送電，採用這種包建式的工法來做施工，能夠確保整個目前系統上的供電。

台電表示，汰換鐵塔工作往往以設置臨時線或全包建工法等方式進行。惟設置臨時線所需工期較長，且尚需取得臨時線用地地權，工程常因抗爭或用地問題受到阻擾；全包建工法則因工序複雜，工程費用較昂貴。

新工法是使用原鐵塔塔腳來搭設新塔，既設塔基無需打除重做，因此，此工法適用於「線路角度大」、「臨時線設置困難」及「施工工期需短」等場所之鐵塔汰換。

本文授權自今周刊，原文見此。

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