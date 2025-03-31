打破投資人深信的「定期定額」！他回測20年0050、台積電：「單筆投入」勝率逾70%

【文．周靖璞】

在投資市場中，持續買進並持有（Buy & Hold）是長期投資穩健策略。理財作家小資YP認為，由於全球經濟市場會越來越好，若有一筆資金能單筆投入，贏過定期定額策略的機率高達70%。如果擔心退休時期遇到景氣不好，導致資產縮水，運用「生命週期投資法」適度槓桿操作，在年輕時快速累積單位，就能規避晚年時可能遇到的「報酬順序風險」。

單筆投入 vs. 定期定額

分批越久勝率越低

許多投資人常在累積一筆資金想投資時，陷入「單筆投入」還是「定期定額」猶豫不決情況，小資YP表示，從歷史數據來看，單筆投入的勝率普遍高於定期定額。

小資YP以三種投資人常選擇標的，透過每月投入100元方式，以1年投資時間為基準，對比標的過去20年的該年歷史股價，分別進行單筆投入與分批買進的回測，比較勝出的定義為同樣金額的情況下，能買到更多股數。結果顯示，若選擇0050(元大台灣50)，單筆投入勝過分批買進的機率是75%；選擇台積電(2330)，單筆投入勝出的機率為77%；若選擇最分散的標的VT(Vanguard全世界股票ETF)，單筆投入的勝率也有70%。

「因為全球經濟市場越變越好，在市場長期向上狀態下，分批投入間隔越久，能買到的股數會越少。」小資YP進一步補充，如果上述三個標的選擇分批買進的年份拉長到5年以上，單筆投入的勝率皆會超過90%。「投資買進應該著眼於未來價格，而不是因為錨定效應，因為過去的價格而約束了自己。」

生命週期投資法

用槓桿降低報酬順序風險

部分投資人認為，生命週期投資法是真正有助於做到長期投資的策略。小資YP說明，傳統的生命週期投資法，是依照人生階段動態調整資產配置，以110減去年齡作為當下股票配置比例，例如30歲時股票持有80%、債券20%，也就是常見的「生日規則」，不過這種方法相對保守，容易錯過年輕時讓資產成長的機會。

生命週期投資法，則將人生分為三個階段：

工作前10年：高成長期

此階段投資人未來時間較長，且人力資本豐厚，因此具備高度抗風險能力。可透過適度槓桿將股票部位曝險提高至200%。讓資產累積速度最大化。

青壯年時期（工作10年後至50歲）：穩定增長期

此階段投資人可能達到收入最高峰、最穩定的時期。此時因為累積的資產部位漸漸擴大，需開始注意保全資產，建議開始從2倍槓桿降低至1倍，轉向穩健增長策略。

退休前後：保值與穩定收益期

退休前夕，因開始規劃收入大幅降低後的資金運用，此時槓桿應降為0，確保不會因市場大幅波動而影響退休生活。此階段可採取傳統6:4或7:3的股債配置

小資YP進一步補充，一般人累積財富曲線是緩步由低到高，因此每個人生階段中，最希望整體市場呈現先跌後漲，因可在年輕時以相對便宜價格累積更多單位數，並且在晚年享受上漲的獲利成果。不過資產部位最大值的退休時期是抗風險能力最低的時期，若人生剛好遇見先漲後跌的市場，就會產生「報酬順序風險」。「生命週期投資法的核心，就是要在年輕時提前買入足夠單位數，早日用複利開始累積，以規避報酬順序風險。」

適用槓桿3條件

留意高配息標的風險

雖然槓桿能提升資產成長速度，但小資YP也提醒，槓桿是一把雙面刃，放大報酬同時也會放大風險，若投資人想使用槓桿進行投資，應先審慎評估自己是否具備3個條件：首先必須擁有持續穩定收入來源，若沒有金流造成信用破產，資產也無法累積；第二個是負債比率要合理，如果衡量自身債務狀況，每月償還金額已經讓生活吃緊，一有緊急狀況就會斷金流的話，也不應該輕易開槓桿投資；最後一項是心理素質要穩定，能承受市場短期波動，不會因一時回檔而恐慌賣出。

部分投資人擔心槓桿產生的每月額外還款金額會影響生活，選擇將槓桿出的資金投入高配息標的，用每月配息金流填補部分支出。對此小資YP認為，生命週期投資法是「向未來的自己借錢」，反過來說也應該用未來的收入還給自己，而非依賴配息。因為高配息標的遇到市場不確定風險時仍有可能配不出息，如果這樣會造成資金短缺，更應重新評估是否適合開槓桿做借貸投資。他建議，可先準備好緊急預備金及保險後，再開始思考投資策略。

小資YP透過數據回測，每月必須償還3%利息前提下，將信貸100萬單筆投入，與定期定額比較能提高多少勝率？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》聽更多 https://lihi.cc/m1UE4

本文授權自今周刊，原文見此。

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