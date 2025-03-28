台灣3家金控躋身全球百大銀行 謝金河讚「轉大人」：抓住這些人的錢能壯大銀行業

【文．謝金河】

台灣的金融業正在轉大人的路上！ 今天是財訊雙週刊主辦的財富管理頒獎典禮，這個評鑑已經持續了十幾年，卻是台灣金融業很值得正視的一個起點。

過去台灣的銀行業規模太小，全球百大銀行找不到台灣的位置，這兩年資金回流，加上金管會主委彭金隆努力催生亞洲資產管理中心，台灣已經有三家金控公司擠進百大行列。這其中包括市值逾370億美元的富邦金，排名大約在65上下，和渣打銀行在伯仲之間。

國泰金控大約288億美元，排名在80左右，和瑞典銀行不相上下。再來是中信金的238億美元，排名在95左右，附近市值相當的有寧波銀行，江蘇銀行及民生銀行。富邦金，國泰金及中信金在台灣也都在前10大市值排行榜內，他們搶進全球100大，也代表台灣的銀行業正式進入世界舞台。

從百大排行榜來看，銀行業的規模和財富管理有很大的正相關，像新加坡前三大銀行排名都很前面，星展銀行市值近1000億美元，全球第21，華僑銀行578億美元，排在39，大華銀行474億美元，排名44。新加坡很小，但前三大銀行都比台灣大很多，這是財富管理的威力。

香港有重量級的滙豐，市值2045億美元，全球第8，後面有408億美元的中銀香港和370億美元左右的渣打銀行，及252億美元的恆生銀行。香港的金融業比台灣發達，當然也與財富管理有關。

而新加坡，香港的財富管理背後又與台商把重要資金調度放在香港及新加坡有關。彭主委要讓台灣成為亞洲資產管理中心，其實只要抓住三成台商的錢，台灣的銀行業就會很壯大！

現在成為台灣金控龍頭的富邦金接下來應走向國際化，𡚒力把排名挺進世界前50大，除了鞏固台灣的競爭力，進一步要透過併購在東恊，中東，歐洲，甚至在美國搶到灘頭堡！

台灣的台積電已經變成世界級的大企業，接下來是銀行業登上世界舞台，前三大金控公司都可以加油！

本文授權自今周刊，原文見此。

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