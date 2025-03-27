00878配息入帳 如何讓手上張數快速翻倍？存股高息ETF「不二法門曝光」

文．胡肇芳整理

輝達GTC大會登場，肩負起拯救科技股希望！執行長黃仁勳也按照慣例，身穿招牌黑色皮衣，他表示，「這真的是令人驚奇的一年」。從GTC直播影片中可以看到，黃仁勳背板也能看到許多合作夥伴，台積電(2330)也是其中的一員，被列在特別贊助商名單裡面。 而成分股含有6成電子股的「國民ETF」國泰永續高股息ETF (00878)，日前發放配息0.5元，高達164萬投資人笑開懷，週三(3/19)股價仍維持平盤之上，顯見在3月台股動盪的時刻，高股息ETF更獲青睞。 至於00878的存股族，該如何快速讓張數翻倍？達人算給你看！

輝達(NVIDIA)GTC大會於加州聖荷西登場，肩負起拯救科技股希望，觀察GTC官方公布的贊助廠商來看，除了台積電(2330)是特別贊助商(A La Carte)外，台廠包括華碩(2357)、廣達(2382)旗下雲達、技嘉(2376)及微星(2377)等皆分別被列為次高等級的鑽石級或白金級贊助商，相關被點名的AI概念股有望受惠。

國泰投信表示，觀察本次GTC大會被列為最高等級「鑽石級」贊助商，包括鴻海(2317)、華碩、台達電(2308)及廣達旗下雲達；「白金級」贊助商則有技嘉、微星在列；而「金級」及「銀級」分別有英業達(2356)、光寶科(2301)、和碩(4938)以及聯發科(2454)、仁寶(2324)等。

台北國際電腦展5月將登場

國泰永續高股息(00878)基金經理人游日傑表示，今年來科技股表現疲弱，除了川普關稅擾亂之外，主要原因是春節期間中國DeepSeek橫空出世，標榜可以降低AI語言模型成本，引發市場擔憂對於高階GPU需求下降，這才引發股市下殺，但其實若因降低成本、提高資源使用效率，需求將不減反增，實現AI普及化。

綜觀未來十年發展，游日傑表示，AI相關產品仍是主要商機，因此可觀察本波被列入輝達GTC的重要贊助商，包括華碩、廣達、技嘉、微星、英業達、光寶科、聯發科及仁寶皆是00878成分股，而「2025年台北國際電腦展(COMPUTEX)」也即將於5月20日至23日開展，屆時輝達執行長黃仁勳預計再度擔任開幕主題演講嘉賓，預期整個3月至5月之間AI話題將一波未平一波又起，投資人可趁股價仍位處低點時，簡單善用00878跟上AI成長趨勢。

00878有「國民ETF」之稱，根據集保所最新資料顯示，最新受益人再度突破新高，來到1,645,521人。00878成分股含有六成電子股、二成金融股，不僅有成長動能，更有金融股作為防禦型標的，而國內投資人最關注的「高息題材」，也是金融股的拿手好戲，金融三業去年獲利創新高，全年首度突破兆元，其中壽險業獲利年增近3倍達3155億元，獲利驚人，有望推升今年配息實力，成為投資人關注焦點。

要如何快速讓張數翻倍？

至於00878的存股族，該如何快速讓張數翻倍？知名投資理財部落客《知美Jimmy》舉例，27歲開始，每月都會無腦定期定股1張00878，假設40年下來已經可以累積480張，算算已經存下超過1000萬。

如果從第1年存股開始，就把領到的配息留下來通通再投入，40年後的差異會有多少嗎？答案是從原本的480張，變成持有4220張，甚至只要25年，就可以從原本的持有300張，變成持有1000張。平均每個月加薪17萬9886元，就算每年還有通貨膨脹率2%，25年後也可以每個月加薪10萬8555元。

不過《知美Jimmy》也說，每個月光是要挪出2萬塊，買下一張00878就已經很困難，如果領到配息還一塊錢都不能花掉，那對一般人來說真的是太困難了。

他認為「實際的平衡點還是要你自己去找」，持續把股息再投入，一樣也是要考慮通貨膨脹的問題，所以幫大家換算，25年下來假設持有1079張00878，算上通膨一樣可以有月領10萬元的生活品質。40年下來假設持有4220張，一樣可以有27萬元的等效資產現金流。

本文授權自今周刊，原文見此。

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