網購被騙讓他開公司防詐！支付認證能直接逮到詐團 魏寶生：解決社會之痛

文．林韋伶

畢業於外文系、從免費打工學組裝電腦為起點，現年53歲的陳柏江，在17年前從沒有想過自己會創業，如今已經是高鉅科技（MyPay）與享付科技2家新創公司的創辦人。 其中，享付科技的防詐解決方案，更是吸引了新光金董事長魏寶生的注意。

從286電腦時代開始，靠翻書學習如何寫程式的他分享：「我本來想讀歷史系，但媽媽說，以後至少要能當老師，於是我進了中興外文系。」高鉅科技（MyPay）與享付科技創辦人陳柏江回想過去在選擇科系時的場景，笑稱自己就是個「媽寶」。

不過，儘管在大學期間聽從母親建議選了外文系，但陳柏江很快就發現自己不適合當老師，為了找出路，他在大二開始自願幫店家免費打工，從組裝電腦學起，對資訊領域有了初步的認識；之後，他還善用語言長才，與老師合作翻譯微軟的技術書籍，加深對科技產業發展的熟悉。

打陌生開發電話一接通就掛斷 陳柏江花2週才克服心魔

畢業後，他曾考上長榮航空地勤，這份在外人眼中的安穩工作，卻讓他感到不安，僅待了2年就決定辭職，最後甚至是毀約賠錢離開。

「因為那時候我每天做的都是重複性的工作，我覺得這種工作終究會被取代。」他因此決定辭職參加政府開設的職業訓練課程，希望找尋其它出路，在上課期間結識了藍新科技的共同創辦人劉雲輝（現為簡單行動支付總經理），並加入其團隊，開啟自己與金流產業的不解之緣。

在藍新科技擔任業務的他坦言，一開始非常不適應這份工作，「我有社交恐懼症，一開始打陌生開發電話時，只要電話一接通後我就會直接掛掉，大概持續兩週的時間。」陳柏江苦笑，表示花了兩週時間才勉強克服心理障礙，開始與客戶對話。

到了2002年時，他勇闖中國版權音樂產業，在1年多後再度回台，重新加入藍新科技團隊在台中的分公司。

沒想過會創業卻首度創業就賺錢 陳柏江贏在細膩度

到了2008年，藍新打算關閉台中分公司，邀請陳柏江轉往台北發展，但他的意願並不高，於是母親決定出資支持他創業，高鉅科技就這樣在家中誕生。

「一開始創業的時候，公司地址就是我家，每天到中午，我媽就會大叫喊我：『吃飯囉』。那時候我才意識到，這樣下去不行，我需要真正獨立。」於是，他便搬離家中，開始全力投入金流科技的開發。

高鉅科技儘管是家小公司，但因為陳柏江在金流產業打滾多年，加上解決方案細膩度高，成功與多家之名企業合作。

舉例來說，法商迪卡儂在台灣發展「線上運動社」時，找上能夠一口氣整合金流、發票與稅務處理高鉅科技，但一度因認為它並非市場龍頭，讓合作談不下去。在兜轉一圈後才發現，竟然只有高鉅科技的系統能一次滿足所有需求，最終回頭找高鉅合作。

瘋子般的堅持：2年虧損2千萬的系統升級

以首次創業的創業家來說，陳柏江相當幸運，在創業後約一年就開始賺錢。然而，在創業邁入第7年時，他卻做了一個自評為「瘋狂」的決定。

「為了把系統改到對、改到有永續性，我砍掉了第一代系統，砍到一行程式碼都沒留，然後花1年半的時間重寫一套全新的系統，2年虧損大概近2千萬。我覺得在這件事情上面，我算是個神經病、瘋子。」

的確，在沒有任何一個客戶抱怨第一代系統不好用、不能用的情況下，他毅然決然停止開發新客戶，花時間重新投入系統的基礎建設，甚至虧掉公司一半以上的資本，的確沒有幾個人能做到。

不過，也因為這樣破釜沈舟的決心，他打造出目前高鉅科技能高度變形的系統，應對客戶的各種需求，這一切都歸功於當初那場「瘋狂」的系統重建。

上網買二手耳機被詐騙 陳柏江啟動第二次創業

在3年前，因為一次上網買二手AirPods耳機被詐騙的經驗，讓他決定二度創業、投入防詐產業。「我賣過電腦又是資訊專業，沒想到竟然還是被騙。」陳柏江這樣回憶當時的情況。

3年前，他在臉書的Marketplace（臉書推出的線上交易功能，有帳號即可進行買賣）購買了一副二手蘋果無線耳機，結果卻買到假貨。一開始，他並沒有察覺是假貨，一直到使用出問題，便拿到蘋果門市去維修。

這副假貨精緻到連蘋果員工都分辨不出來，第一次拿去維修時，門市店員甚至直接換了一副新品給他，但在他回家後，卻發現耳機無法放入充電盒中，再次帶回門市檢查，才發現他從一開始拿到的就是假貨。

這次的經歷讓他意識到，現行交易平台在身份驗證上的漏洞，於是設立享付科技，希望透過買家實名認證杜絕詐騙。

享付科技推買家實名認證系統 可望阻斷第三方詐騙

「目前的問題是，買家身份無法確認，很容易發生第三方詐騙，這是現階段最大的盲點。」陳柏江解釋，所謂的第三方詐騙，就是不肖人士在賣家面前扮演買家，取得付款帳號後，再去找第三人、假裝自己是賣家，誘騙買家幫自己支付前一筆交易的款項。

當真買家發現付了錢沒拿到貨、通報警方後，真賣家的帳號就會因為被認定為警示帳戶遭凍結，但中間的詐團卻因為臉書帳號沒有實名制認證，可以輕鬆脫逃。

要破解令人頭痛的第三方詐騙，陳柏江創辦的享付科技已經有解決方案，並與高鉅科技金流服務結合，由高鉅科技申請並通過數發部113年數位信任應用場域驗證計畫。他解釋：「透過享付科技進行買家身份實名認證，買家須完成認證後才能付款，這樣一來，只要詐騙行為一發生，就能立刻逮到人」。

「如果買家是詐騙犯，實名認證後就跑不掉了，警方可以直接鎖定對象，省去大量調查時間。」陳柏江強調，享付科技不僅能保障交易安全，更能有效打擊詐騙行為。

新光金董座魏寶生當導師 期盼解決方案走向國際舞台

享付科技的防詐解決方案，吸引了新光金董事長魏寶生的注意。

魏寶生從2021年9月開始擔任金融科技創新園區的導師，累計輔導過60支團隊，其中，新光人壽今年7月將於越南河內開幕的保險代理公司，背後的IT以及線上導客系統，就是採用AIFT Enterprise（前身為OneDegree Global）團隊提供之服務，該團隊與享付科技一樣，同樣在金融科技新創園區接受魏寶生輔導。

在擔任新創團隊導師時，魏寶生非常重視要如何幫團隊與金融機構嫁接、讓解決方案落地。這次，在享付科技的解決方案中，魏寶生看到能解決台灣社會當前之痛的解方。

魏寶生表示，看好這種詐騙防堵機制，能提高線上交易的安全性，並為產業帶來更可靠的支付環境，他也期待享付科技團隊技術能持續領先，未來進一步將技術輸出世界。

公司名稱：高鉅科技股份有限公司 成立時間：97/01/17 服務名稱：MYPAY 上線時間：98/01 團隊人數：12 公司估值：1.5億

本文授權自今周刊，原文見此。

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