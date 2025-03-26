手握魷魚遊戲、咒術迴戰IP 台灣唯一掛牌公仔股「野獸國」 如從年虧數千萬到營收13億

撰文‧徐采薇

台灣唯一掛牌興櫃的公仔股「野獸國」，走出疫情低潮，去年海外業績大爆發，陸續打入美國沃爾瑪、中國名創優品，助公司轉虧為盈。

百貨、零售通路貨架上，《魷魚遊戲》、《咒術迴戰》、《玩具總動員》……，一個個陳列的熱門IP（智慧財產權）公仔，它們的共同點是，全都出自「公仔概念股」野獸國之手。

2010年成立的野獸國，是台灣唯一投入資本市場的公仔和玩具製造商。2024年，該公司營收為13.4億元，其中海外營收年增58％，達4.9億元，創下歷史新高；每股稅後純益（EPS）也從2022、2023年的負3元左右，成長至去年前11個月的0.97元，正式轉虧為盈。

野獸國的海外業務能迎來爆發性成長，靠的是創辦人楊詠喨對市場的敏銳度，以及敢於投資的膽識。

「我們9成的IP都是拿全球授權，當然賣愈多愈好。」他認為，公司每次開發一個產品，動輒都要一年多時間和上百萬元資金，在固定成本不變的情況下，若能擴大銷量，就能提升獲利。

2019年，他打破過去透過網路電商外銷給單一消費者的方式，在外銷業績較突出的美國、中國、泰國和馬來西亞設立子公司，直接在當地通路鋪貨。

然而，計畫趕不上變化，一場新冠疫情，導致野獸國海外業務幾乎停擺，2020至2023年間，公司每年虧損高達數千萬元。楊詠喨不諱言，他曾想放棄海外公司，卻又不願看著過往的努力全打水漂；好在台灣的內需穩定，才讓他熬過疫情低谷。

主動進擊：出國擺攤找生機

「連疫情都撐過來了，當然更不能放棄了！」楊詠喨一語道破自己持續深化海外事業的心路歷程。於是，他調整銷售策略，陸續拿到美國最大實體零售業者沃爾瑪（Walmart）、中國當地連鎖賣場山姆會員商店（Sam's Club）以及名創優品的訂單。

楊詠喨自承，早在疫情前，野獸國就企圖進軍沃爾瑪，還花錢請代理商、媒合網站幫忙牽線，卻遲遲沒有下文。

眼看一直無法突破，楊詠喨決定回歸最土法煉鋼的辦法：參展。2023年，野獸國在美國舉辦的全球授權展（Licensing Expo Las Vegas）擺攤，將所有當時的主力產品帶過去，在現場展示1比1、2百多公分高的鋼鐵人。

或許是努力加上運氣，參展期間，沃爾瑪的採購人員無意間逛到野獸國攤位，雙方相談甚歡，並決定進一步合作，花1年多時間討論、檢測，終於在去年底成功出貨首批《魷魚遊戲》公仔，在沃爾瑪4百多家門市販售。

沃爾瑪一戰告捷，同年10月，楊詠喨再帶隊赴中國上海參展，將迪士尼公仔賣進山姆會員商店和名創優品。由於這些大型連鎖通路，通常一張訂單就高達上百萬美元，為野獸國挹注大筆營收。

「愈多IP愈能吸引客戶、分散風險。」楊詠喨透露，他能在美國、中國市場通吃，首要原因是他端出的IP選擇夠多元。例如，同樣是公仔，可能美國賣場就會選擇串流平台Netflix正在熱播的影集IP，而在中國，因Netflix被禁，則會選擇歷久不衰的迪士尼IP。

這也意味著，為了滿足各國客戶，他們必須爭取到更多IP授權。近3年，野獸國以每年約九個新IP的速度，積極豐富「商品菜單」。如去年，他們剛與Netflix簽下《魷魚遊戲》、《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》，美系則新簽《星艦奇航記》與《芝麻街》等IP。

七三法則：基本盤搭潛力款

但也不是每次看好的IP都會熱賣。舉例來說，野獸國曾做過電玩遊戲的角色公仔，後來卻發現該角色形象不夠鮮明，粉絲很難直覺聯想到遊戲本身，因此只推出一次產品，就立即收手止損。

因此，為了降低風險，楊詠喨在IP版圖上，一直堅守7成為長青IP的原則，諸如史迪奇、鋼鐵人這類有死忠粉絲的IP，先鞏固基本盤，另外3成才會挑選有市場潛力的全新IP，避免滑鐵盧影響整體營運。

長期關注IP產業的星達資本董事長詹克群則指出，野獸國的代理、授權商業模式是一把雙刃劍，好處是這些國際IP自帶粉絲群，但也因為IP的熱度不掌握在自己手裡，而是取決於IP的電影、動漫內容賣不賣座，很考驗經營者對市場趨勢、流行的敏銳度。

如今，憑藉多元IP和大型通路加持，野獸國的海外市場迎來春燕，接下來，楊詠喨還有很多新點子等著實現，包括與台灣超商討論擺設玩具展示架，或是尋求演唱會周邊的合作機會等。他將帶領這頭剛出閘的「野獸」，繼續攻占更多地盤。

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