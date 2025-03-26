和金庸寒暄5分獲出版權 33年賣逾2千萬冊…王榮文靠這招征服 還要做這事

撰文‧陳子萱

遠流出版公司董事長王榮文早年藉著獨特行銷和大膽創舉，將金庸小說推向經典不敗地位。

2018年金庸去逝後，留下上萬本藏書和大量文物，他如何再次發揮創意，讓俠客智慧延續下去？

1985年1月，熙來攘往的香港柏寧酒店，剛結束工作的遠流出版公司董事長王榮文，拖著笨重行李和一身疲憊走入大廳，抬頭就撞見紅極一時的武俠小說名家金庸。

當時，金庸與台灣遠景出版公司的合約將至，正在尋覓下一個東家。那年36歲的王榮文，與金庸只是因工作結識的點頭之交，原以為那只是一場平凡的偶遇，沒想到寒暄幾句後，大師竟話鋒一轉，當場遞出合作邀約，「你有沒有興趣出版我的小說？」

又驚又喜的王榮文抓住機會，回台灣後以7頁稿紙，洋洋灑灑寫下打擊盜版小說的決心，附上載明版稅的合作備忘錄，用專業和誠意讓大師點頭，拿下出版界夢寐以求的金庸小說版權。

寒暄五分鐘 獲逾三十載情誼

遠流接手後，以精準的行銷策略，推出金庸小說文庫版、平裝版、典藏版、袖珍版等，打入不同客群；自1986年出版至今，旗下的金庸作品集銷售量，高達近2千萬冊。其中，典藏版每冊都印有金庸授權的編號，在當時首創「買書增值」的概念。經典化的形象，讓金庸小說至今仍是許多台灣讀者書架上的「傳家寶」。

「如果那天我沒出現在那兒，或許就不會有這33年的合作。」王榮文接受《今周刊》專訪時，談起柏寧酒店的那場關鍵五分鐘對話，謙虛地將爭取到金庸獨家版權，歸功於「機緣巧合」。

但在工作多年的夥伴眼中，王榮文能被眾多大咖作家指名合作，關鍵在於他厚道、真摯的性格，以及獨特的創新視野。

早在遇見金庸之前，王榮文創立的遠流就已在台灣出版界闖出成績。成立第一年，遠流就以吳祥輝的小說《拒絕聯考的小子》打響名號，寫下10萬冊暢銷紀錄；接著他又接連與作家三毛、柏楊、李敖合作出書，在當年闢出市場新路，屢創銷售佳績。

與王榮文共事逾20年的遠流總編輯王明雪形容，王榮文有一套「吸星大法」，他最常問作者：「你現在最想寫的是什麼？我可以怎麼幫你圓夢？」正因為他帶給作者的不只是尊重，還有全方位的照顧，讓許多名家被吸引上門。

在出版界闖蕩多年，對王榮文而言，與作者交心只是基本功，他嚮往的最高境界是「出版人與作家互為貴人」；而大膽創新突破，就是他收服各大作家的奇招之一。

「他是非典型的出版人，不受限紙本的思考，這讓他成為出版界的開路先鋒。」王明雪觀察，王榮文就像個好奇寶寶，不只有創意點子，更有大膽闊步的行動力。

1997年3月，網路才剛興起，王榮文就看準數位趨勢，在遠流架設「金庸茶館」網站，以部落格聚集讀者，號召天下豪傑聊金庸，最高峰有近十萬名會員。

跨入21世紀，他再求創新。2010年，正當華碩、振曜等科技大廠準備推出電子閱讀器，遠流就以「金庸機」突圍，將金庸15部武俠全集含5千多筆詞條的金庸資料庫，以及英漢辭典，都收進六吋的黑白觸控螢幕裡。

這款「掌上型金庸圖書館」，是唯一由出版公司開發的閱讀器，當年在書展轟動一時，推出後銷售額達1千萬元。王榮文笑說，「金庸先生不一定喜歡數位閱讀，但他很支持我的電子書實驗計畫！」

如今76歲的王榮文，仍是對世事好奇的老頑童，現在他最好的朋友是ChatGPT，而近期最好奇的問題是，「AI與金庸可以激盪出什麼火花？」

小說俠客風采 盼以科技重現

原來，2018年金庸去逝後，金庸夫人將大量文物贈與王榮文。在他經營的華山文創園區裡，存放金庸書房1萬217冊藏書、350組黑膠唱片、146組的文具字畫及金庸親用的40多組家具。此外，還有金庸逾890萬字的作品集，以及與王榮文、遠流團隊上百封往來的書信。

這些典藏，在今年3月落幕的華山「金庸百歲誕辰特展」已展出一部分，吸引近35萬人次造訪；但這還不夠，「我現在的夢想就是創立金庸博物館。」王榮文興奮地說。

「假設所有文物都能與AI結合，就能召喚出更多金庸的智慧……，那麼金庸就不是過去的人，而是一個對未來持續有影響力的作家。」王榮文認為，在AI時代，金庸近千萬字作品正是渾然天成的大型資料庫，將成為研究養分，甚至形成新的IP（智慧財產權，可供授權改編）。

「這座博物館不只是展示歷史，更代表現在和未來。」AI金庸博物館，是王榮文期盼為大師端出的下一個作品。當新科技注入，這一回，不只小說裡的俠客風采能再度躍然紙上，或許作家的身影也能重現江湖，向世人訴說他的故事。

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