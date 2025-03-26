台揚從低軌衛星股 被打到連7跌停…「拆3隱憂」有下市風險 金主鴻準救不救？

撰文‧王子承、張如嫻

網通股台揚連吃7根跌停板，近一個月股價大跌超過5成！到底發生什麼事？籌資有救嗎？

台揚是台灣第一家微波及衛星通訊公司，30多年前，因為成功研發出世界上第一個攜帶式衛星通訊終端設備，被美軍在伊拉克戰爭採用而聲名大噪，股價也曾飆到每股300元。2012年鴻海創辦人郭台銘，豪擲18億元入股，讓台揚躋身鴻家軍之列，近年又因晉升「低軌衛星概念股」，而備受資本市場關注。

豈料，近一個月台揚股價突然暴跌5成。尤其是14日證交所一紙公告指出，根據台揚去年財報，公司每股淨值已經低於5元，依規定將列入全額交割股，引發市場恐慌，催動賣壓，每天都以跌停作收。

淨值低 存貨重 負債比高

打開台揚財報，確實顯現3大隱憂。首先是，已經連虧5年的台揚，負債比攀升，短期資金壓力不小。2020年台揚負債比55％，去年已上升到79％，遠高於同業，例如同是網通廠、又是台揚大股東的建漢負債比僅3成。台揚流動比率更是只有91％，遠低於同業。

第二，公司存貨攀升。2020年存貨帳面金額10億元，去年底來到13億元。此外存貨周轉天數也維持高檔，對比同業啟碁存貨周轉天數只有67天，台揚則高達263天，存貨積壓相對嚴重。

第三，淨值還有持續下探風險。台揚每股淨值僅剩下3.23元，撇去台揚今年恐怕會繼續虧損不說，財報上甚至還有多個可能需要認列的未爆彈，比如併購海外同業帳列的2.9億元商譽，以及帳齡超過一年、達2.6億元的應收帳款，未來這些項目若需要打掉，公司淨值將再下探。根據證交所規定，「每股淨值低於3元的上市公司，經公告將給予3年改善期、3年內未改善就會停止買賣，停止買賣6個月後未能恢復者，即終止上市。」顯示有潛在下市風險。

大股東更是早已調節持股表態。早在2021年，鴻海持股便已經降至零，另一大股東建漢，持股也從最高26％賣到僅剩8％，且年初因持股賣出過半而解任董事，就連台揚董事長謝其嘉本人，持股與三年前相比，都少了344張，目前台揚全體董監持股僅剩1％。

究其底，台揚財務出現逆風，主要受客戶營運不彰波及，導致去年營收衰退高達5成。台揚的主要客戶，一是傳統衛星電視客戶，近年因影音串流服務崛起而式微，波及台揚營收隨之萎縮。屋漏偏逢連夜雨的是，高軌衛星通訊大客戶ViaSat去年發射衛星失敗，調整後續衛星發射計畫，台揚地面設備的需求也跟著停頓。

而台揚耕耘十多年的手機4G基地台市場，因大客戶諾基亞（Nokia）去年更新基地台軟體，再加上4G基地台需求已經不大，營收出現衰退。就連近年台揚盡全力發展的5G ORAN、低軌衛星新領域，成效也不盡理想。

原本台揚所擁抱的5G開放式基地台架構ORAN，切入射頻單元（RU）的設計、製造，去年獲得美國政府11.4億元補助。然而採用ORAN架構的5G基地台建設始終不溫不火，偏偏台揚ORAN的指標性大客戶——美國衛星服務商Dish Network，去年一度傳出財務困難，也延遲向台揚下單。

台揚另一個重押的新市場低軌衛星，開拓也不順，目前營收占比仍低。

全球低軌衛星供應鏈切入不易，低軌衛星接收器市場競爭更是激烈，業界表示，「尤其部分關鍵元件用量大、價格也貴，考驗代工業者成本控制能力。」

擬發可轉債 洽鴻海集團認購

有通訊業者觀察，台揚沒有爭取到美系業者Starlink訂單，僅切入歐系業者Eutelsat OneWeb的地面接收站、UT（使用者終端）供應鏈，但業界也指出，目前OneWeb需求量其實並不大。

對此，台揚代理發言人游勝雄對本刊表示，台揚存貨金額近幾季其實有下降，存貨周轉天數高主要是營收下降所致。他指出，高軌衛星訂單雖受客戶衛星發射失敗影響、需求遞延，但產品早已準備好，今年第四季有望出貨。此外，先前面臨財務問題的ORAN客戶已完成籌資，台揚將持續透過拓展客戶數來降低風險，避免再出現容易被客戶出貨週期影響營收的狀況。

淨值破5元後，台揚預計以發行私募、可轉債因應，游勝雄表示，公司正在尋覓有意認購對象，目前優先和鴻海集團內公司討論。

鴻海集團雖目前看似淡出，但創辦人郭台銘色彩濃厚的機殼廠鴻準，去年底拿出2.5億元投資台揚可轉債，鴻準是否繼續出資認購可轉債，或是台揚是否有近一步削減成本、創造金流的計畫，市場都在看。

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