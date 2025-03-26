每分賣20輛車！「豐田太上皇」如何打造年銷千萬輛汽車帝國？豐田章男從賽車學到的智慧

撰文‧今周刊編輯團隊

2024年，豐田汽車平均每分鐘能賣出20輛新車，一年破千萬輛銷售數字，背後仰賴龐大產能來支應。

雖然已在2年前卸下社長暨執行長職務，外界卻依舊將豐田章男視為豐田汽車實質掌門人，因為在他14年社長任內，曾數度帶領豐田度過重大危機，進而躍居全球汽車銷售龍頭，期間公司市值更成長超過300%。

然而，豐田章男接掌的起手式，其實並不光彩。

他正式就任社長的2009年6月，是豐田極盛而衰的轉捩點。在北美市場盲目擴張，錯過美國經濟已因次貸風暴即將反轉的訊號，遭受金融海嘯重創。截至2009年3月的年度財報，出現慘烈的4610億日圓赤字。

同年8月，美國加州發生一家四口駕駛凌志（Lexus）轎車時，因油門踏板無法回彈，而高速撞擊堤壩全數喪生的悲劇。事後豐田陸續在北美、歐洲召回近千萬輛汽車，飽受日本國內與國際輿論抨擊。

2010年2月，美國眾議院傳喚豐田章男出席聽證會，他懷著聽證會後就引咎辭職的決心，搭上前往華府的飛機。在飛行途中，章男心中突然湧現了不同想法，他第一次覺得身為創辦家族一員的自己，被豐田需要，「不惜犧牲性命去保護公司，沒有比這更好的感覺了。」

聽證會上，章男一肩扛下責任，說出「豐田絕對不會逃避問題，也不會裝作沒有看到。」「每一輛豐田汽車上面都有我的名字，汽車受到傷害，就和我受到傷害一樣，我會全力以赴持續改善。」為士氣低迷的30多萬名豐田員工注入強心針。

回國後不久，豐田章男公布的第一份財報，也跌破看衰者眼鏡。在金融海嘯與召回事件的雙重壓力下，原本預期虧損將持續擴大的豐田，逆勢繳出獲利1475億日圓的成績單，幸運地讓豐田汽車創辦人之孫安度險灘。

事實上，豐田章男不僅是單純的經營管理者，更是汽車工藝職人。

在1984年進入豐田工作的他，先後歷練過會計、財務、販賣、美國子公司等部門；但在2002年從美國返回日本以前，不曾深入接觸車輛開發與測試工作，駕駛技術也只是素人程度。

2001年，他在豐田測試廠，初次遇見首席測試車手成瀨弘。

成瀨一見到他，劈頭就對著這位豐田家「第四代儲君」說：「請不要忘了，在豐田，還有像我們這樣為了製造汽車而拚上性命的人。我不想聽一個不懂駕駛的人對汽車指指點點，如果有心，就算1個月1次也好，我可以教你開車。」

這有些無禮的發言，卻令章男感到震撼，抱持著「身為汽車公司一員，希望學習如何正確評價汽車」的心態，拜成瀨為師，練習急煞、高速過彎、甩尾回轉等技術，徹底了解如何打造一輛性能良好的汽車。

在成瀨的指導下，豐田章男不但成為專業測試車手，更取得了C級駕照，甚至在2007年參加在德國紐柏林賽道舉行的24小時耐力賽。豐田章男認為「我必須要讓大家看到我拚命開車的樣子。」所謂「拚命開車的樣子」，並不只是展現決心，也是要讓所有車主看見駕駛帶來的樂趣。

豐田章男於社長任內的經營績效有目共睹，但交棒2年來，股東似乎漸漸對這位大家長產生疑慮。2024年支持他續留董事會的股東驟降至71.9%的歷史新低。曾自許為「後衛社長」，矢志守護豐田汽車的他，必須更努力說服股東支持，才能繼續以最終責任者身分，執行他投注大量心力的性能車款與Woven City等重大計畫。

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