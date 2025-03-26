LINE盜走帳號最新3手法曝光…單月暴增8成受害人 帳號如何取回必看

文．胡肇芳整理

詐騙無所不在，讓人恨得牙癢癢！LINE官方公布3月份帳號被盜件數，與2月份同期相比增加8成，分析主要有3種盜取帳號的手法，分別是「帳號釣魚」、「電話號碼盜用」、「電腦版盜用」3種。 至於LINE帳號被盜怎麼辦？如何取回LINE帳號？官方也公布3個步驟，就能找回帳號。首先立即通報客服，選擇「不登入並繼續操作」，立即填寫客服表單。至於表單資訊越完整，客服處理速度越快，有助於找回帳號。客服會在24小時內回覆，協助將被盜走的帳號停權並協助轉移付費商品。 其實，LINE帳號也可以透過日常的檢查，達到保護帳號安全目的，一起來看看吧！

詐騙手法無奇不有，LINE帳號被盜也讓人超生氣，LINE官方統整3種詐騙手法，提醒用戶注意不要上當，分別是「帳號釣魚」、「電話號碼盜用」、「電腦版盜用」3種盜取帳號的手法。

手法1

留意「寵物投票」：絕不在網頁輸入LINE簡訊認證碼，就不怕被騙

不肖份子手法以「幫我們家寵物投票」、「幫孩子的繪畫作品投票」等名義，引導用戶需「登入LINE後」才能進行下一步。然後利用假的登入頁面，讓用戶在頁面上留下LINE帳號的電話號碼、密碼，以及「簡訊認證碼」，此時用戶的帳號就會被盜了。

LINE官方提醒，任何LINE登入「網頁」，都不需要「輸入簡訊認證碼」，也不需要「點選移動帳號選項」。因此，只要在任何「網頁」看到上述兩點，就可以100%確認是帳號釣魚。

其實先前律師林智群曾在臉書發文提醒，如果有朋友要求幫忙，說小孩參加什麼比賽，需要按讚支持，「麻煩拒絕他」。林智群表示，已經有好幾個朋友跟客戶碰到一樣的事情」，點進連結後後，line帳號就被盜走了。

林智群指出，帳號被盜用後並不會立即登出，而是過幾個小時後才會被拿走，「結論就是有人放連結要你點進去，就不要理他，就對了」。

手法2

「電話號碼盜用」：只要絕不透露LINE簡訊認證碼，就不怕被騙

不肖份子於社群平台張貼假的「徵求網路家庭代工」等貼文，請用戶留下電話，然後透過對話誘使用戶也提供LINE簡訊認證碼，接著就會拿電話號碼來註冊LINE帳號，並輸入LINE簡訊認證碼，這樣就可以盜走LINE帳號。請留意「LINE簡訊認證碼請勿透漏給任何人」，這樣就不怕被盜了。

手法3

留意「電腦版盜用」：避免掃不明來源的QR Code，並隨時注意有無異常登入通知

不肖份子手法以「加好友可免費領取遊戲幣」等名義，提供假的QR Code給用戶加好友，但這個QR Code其實不是「加好友」用途。用戶掃碼後，不肖份子就可使用用戶的帳號，開始發送大量垃圾訊息甚至進行詐騙。

如發現有異，例如在手機上收到「LINE」系統帳號提醒有登入其他裝置的通知，不是本人所操作，可趕緊直接在訊息所附連結中點選登出。

LINE帳號被盜怎麼辦？透過「客服網頁」通報

如發現LINE帳號已經被盜（手機LINE應用程式被登出，無法再登入使用），請盡快由本人向LINE客服聯繫。為保護用戶的帳號安全，LINE客服需先驗證身份，故需由發生LINE帳號問題的用戶本人直接與客服聯繫。

1. 至此網址點選「不登入並繼續操作」，可立即填寫客服表單。

2. 完整填寫表單內容（內容越完整，越能幫助客服盡快釐清帳號問題）

3. 客服會在24小時內回覆，協助將被盜走的帳號停權，並引導註冊新帳號與協助轉移付費商品。

從「登入中的裝置」日常檢查LINE帳號安全

大家都知道若要維護帳號安全，需要定期更換密碼或是設定高強度的密碼避免被有心人士破解。其實，LINE帳號也可以透過日常的檢查，達到保護帳號安全目的。

定期檢查「登入中的裝置」

除了手機外，有時也會透過電腦、平板等其他行動裝置登入LINE，常常使用完畢就忘記登出了！若是使用公用的裝置，就很容易被後面使用的有心人士竊取個資！這時可以使用「登入中的裝置」來查看目前有哪些裝置登入自己的LINE。

路徑 LINE主頁→右上角小齒輪「設定」→「我的帳號」→「登入中的裝置」

透過查看登入中的裝置，可以登出已使用完畢的裝置；若是發現從未登入過列表中的裝置，建議馬上登出該裝置，並且更新LINE密碼！

小提醒：若有開啟「允許自其他裝置登入」這個選項，才能看見「登入中的裝置」。若沒有開啟，將無法從除了手機以外的裝置登入LINE帳號。

留意LINE官方帳號的登入通知

除了到「登入中的裝置」檢查外，只要其他裝置登入LINE帳號，LINE官方帳號都會傳訊息通知，若非本人操作，可按照訊息中的建議聯絡客服或是變更密碼。

本文授權自今周刊，原文見此。

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