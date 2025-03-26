美、歐、日去中國化回不去了！美有意建立台美無人機供應鏈 台灣能掌握商機？

文．林韋伶

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言日前在接受媒體訪問時提到，美方有意與台灣建立「台美無人機供應鏈」；然而，目前台灣仍未從預算凍結案的泥沼中走出，是否能順利掌握此次契機有待觀察。 在最新一集的《數字台灣》節目中，財信傳媒董事長謝金河請到立法委員王定宇與無人機聯盟主席、漢翔航空工業董事長胡開宏兩位專家，一起探討台美關係與無人機產業合作契機。

王定宇：有人說台積赴美掏空台灣，「鼎泰豐去紐約開業，台灣鼎泰豐有關起來嗎？」

在切入無人機產業前，王定宇先以近期鬧得沸沸揚揚的台積電在美投資加碼案為例，指出台積電的全球布局不如部分言論所稱是「掏空台灣」，而是穩健的全球擴張策略。

他點出，未來4到6年，台積電預計在美國投資3條產線，而在台灣則將投資11條產線，充分顯示其重心仍然在台灣。此外，美國的投資並未影響台灣南部廠房的設置，類比鼎泰豐在紐約開設分店，並未影響台灣本地的運營。

王定宇指出：「有人出來講台積電到美國投資，台灣南部的廠都不會蓋了，鼎泰豐去紐約設分店，台灣的鼎泰豐有關起來嗎？」

此外，對於台積電要到美國設置研發中心，王定宇再分析：「台積電要到美國設研究中心，是10年要找1000個研究人員、工程師，台灣現在台積電的研究中心就已經有1萬個工程師，而且台灣的是研究高階先進製程的，到美國要做的是提升生產良率的，根本Level（等級）也不一樣，核心在台灣。」

王定宇認為，台積電的全球佈局對企業而言是擴大營收與提升影響力的策略，同時也增進了台美關係。

國防預算刪減讓鬧劇上演 買飛機沒人接裝、軍機跑道待命沒油起飛

接著，王定宇提到，台灣國防預算削減與凍結的影響深遠，共計15案刪減金額達84億新台幣，另有899億預算遭凍結，影響範圍涵蓋國防部20.67%的年度公務支出，「看起來好像不多，但其實相當嚴重」。

王定宇舉例說明，因為這些遭刪減的費用包括「國外旅費及出國教育訓練費預算」，「這是用來做什麼的？我們F-16V美國買好了，要派人去接裝需要用這筆錢，結果你買了飛機沒有人去接裝」。

此外，水電費、油料、彈藥都凍結30%，「我們的空軍在跑道頭待命，隨時要起來應付中共的騷擾，你把它油料費凍結30%是在開誰的玩笑？」

王定宇也指出，中國的國防預算增加7.2%、達到新台幣8兆元，台灣的國防預算卻遭凍結減列20%。

美擬建立台美無人機供應鏈 產業園區預算遭凍恐錯失良機

對於谷立言日前接受媒體訪問，談到美國有意建立台美無人機供應鏈時，王定宇認為大家應該聚焦其中一個談話重點，「不是讓美國再次偉大，是讓台灣一起偉大」，但目前無人機產業期盼的產業園區，預算也被凍了50%，恐影響無人機產業發展。

同時，台灣的潛艦計畫也面臨預算削減，導致戰略防禦能力受損。

王定宇指出，美國政府已對此表達高度關切，美國參議員蘇利文更指出，台灣國防預算刪減是一場「極度危險的遊戲」，將影響美台安全合；美國國防部副部長柯比也明確表態，一旦台灣喪失防衛能力，將是美國的戰略災難。

財信傳媒董事長謝金河對此情境表達看法認為，「台灣如果有三長兩短，民眾的財富不是少一個零，一定比想像中更慘烈，這塊土地如果你不懂得好好珍惜它、保護它，最後的後果大家要承擔。」

漢翔航空董座看好 台灣發展無人機最佳時機來臨

無人機聯盟主席、漢翔航空工業董事長胡開宏則認為，當前是台灣發展無人機產業的最佳時機，「因為現在我在國外看到，去紅（去中國化）是一個趨勢。我們組成一個Team（無人機聯盟），每個月都會召開一次會議、年度會有大會，經濟部賦予我們的任務是帶領團隊去搶國際訂單」。

胡開宏分享，該聯盟在去年9月會員約50幾家，至今則累積有190多家企業參與，該聯盟聚焦於核心技術，包括晶片、軟體與動力系統，同時結合經濟部、工研院與學界資源，推動技術升級與市場拓展。

王定宇對此指出：「台灣有兩大優勢，我們很會做東西，然後我們的成本雖然比中國貴，但是比歐、美跟日本便宜，這是一個重大商機。」當去紅供應鏈成為歐美日的共識，台灣透過跟美國結盟能力又提升，除了能提高台灣自我防衛能力，更有機會賺到歐洲高達27.7兆元與日本20兆元市場的商機。

胡開宏進一步表示，漢翔正積極布局未來無人機產業發展，透過提升技術、擴大產能，與國際市場接軌。公司現正與美國、歐洲企業合作，確保產品符合國際標準，並積極拓展海外市場。

王定宇與胡開宏都認為，台灣若能掌握全球供應鏈轉移的機會，無人機產業有望成為兆元產業，並強化台灣在國際防衛體系中的地位。政府與產業界應攜手合作，確保台灣在全球軍工市場中占有一席之地。

本文授權自今周刊，原文見此。

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