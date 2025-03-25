金融股7檔殖利率5%起跳！兆豐金、中信金…存股必看這2表！專家教戰2條件選好股

聯合新聞網／ 今周刊
金融股。圖／聯合報系資料照片
金融股。圖／聯合報系資料照片

【文．林韋伶】

金融業法說旺季展開，由玉山金（2884）打頭陣後，本周將由台新金（2887）、第一金（2892）、京城銀（2809）等金融業接棒登場，各家公司股利發放政策將是投資人關注的重點之一。

根據中國信託證券投顧以近5年各家金融業的平均股利發放率，以及預估2024年每股盈餘（EPS）的數字來看，群益期彙總殖利率高達8.16%傲視群雄。

彙總殖利率預估可望在5%以上的，則有第一保（2852）、台產（2832）、元大期（6023）、群益證（6005）、王道銀行（2897）與康和證（6016）。

縮小範圍看金融股、銀行股族群部分，殖利率最高為王道銀行的5.17%，其它存股族的最愛，像是兆豐金（2886）、中信金（2891）、國泰金（2882）、永豐金（2890）殖利率則可望在4%以上。

而永豐金股利週五（3/21）出爐，每股配發現金股息0.91元、股票股利0.34元，股利合計1.25元，創下歷史新高，配發率達71.4%，優於往年60%～65%水準，以週五22.1元收盤價計算，股息殖利率4.12%。

身為許多存股族最愛玉山金，在上周五公布佳績，於2024年繳出獲利創歷史新高的成績。不過，由於玉山金董座黃男州在公司股利發放政策上說法偏保守，部分法人預估，發放金額可能不如去年的1.4元，玉山金股價在法說會當天站上30元後，一路走跌。

可以預期，在接下來陸續登場的法說會中，各家公司股利發放政策將是投資人關注的重點之一，究竟有哪些金融股值得投資人特別關注呢？根據中國信託證券投顧以近5年各家金融業的平均股利發放率，以及預估2024年每股盈餘（EPS）的數字來看，群益期彙總殖利率高達8.16%傲視群雄。

此外，彙總殖利率預估可望在5%以上的，則有第一保（2852）、台產（2832）、元大期（6023）、群益證（6005）、王道銀行（2897）與康和證（6016）。

不過，對於偏好金融股與銀行股的投資人說，對於殖利率的預期可能要稍微下修一些，若將比較的目標集中在金融股與銀行股族群，殖利率最高的為王道銀行的5.17%，其它存股族的最愛，像是：兆豐金（2886）、中信金（2891）、國泰金（2882）、永豐金（2890），殖利率則可望在4%以上。

回顧2024年金融業的表現，中國信託證券投顧投資研究部經理江釗亨分析，整體表現穩健，特別是壽險業因投資收益大幅增長，帶動獲利亮眼演出，「第三季的未實現損益（URCG）仍維持數百億甚至上千億元的水準，顯示投資資產的價值穩步回升」。

江釗亨預估，在股債市表現仍可期的環境下，金融業在2025年可望仍有不錯的成績。以股市來說，台股仍維持在2萬點以上區間震盪，美股標普500指數（S&P 500）同樣維持高檔震盪，並未出現明顯下行壓力；因此，金融股基本面優勢將比市場預期更為樂觀。

此外，債券市場從年初的美國十年期公債殖利率4.7%~4.8%的偏空走勢，到2月轉多，殖利率下修到4.3%~4.4%，可望進一步支撐金融業的投資收益。

股債市表現可期、銀行利差調整得當 金融股2025年表現不悲觀

江釗亨也補充說明，銀行業在去年下半年利差調整表現優於預期，使銀行端的存放利率壓力減緩。

在選股策略上，江釗亨認為應該透過兩道關卡來篩選，首先挑殖利率4%以上的個股，接著再從中選出本淨比較低的標的。

永豐投顧則分析，由於高利率環境延續，銀行存放利差可望維持，而在避險成本改善、匯率影響正向的情況下，壽險產業營運環境可望轉佳。

金融股怎麼選最好？永豐投顧：首推中信金、富邦金、國泰金

在選股邏輯的部分，永豐投顧與江釗亨持相同看法，看好雖然銀行股評價創高不易，但可佈局存、放款結構調整較有彈性，手續費收益動能較強且現金殖利率較高的銀行股。至於在壽險股的部分，則建議選評價較低、財務體質佳、配息相對無慮的壽險公司。

綜合以上的選股條件，永豐投顧相對看好中信金、富邦金與國泰金表現，並分別給予42元、101元，以及75元的目標價。

本文授權自今周刊，原文見此

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