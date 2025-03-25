川普2.0來勢洶洶 美債如何佈局？前金融主管點「這天期」最佳避險標的

【文．周靖璞】

2024年股市大多頭，原預期降息產生利多的債券市場，卻績效平平。2025年川普一連串經濟措施導致全球局勢不穩，加上美國財務赤字風險浮現，債市布局成為今年一大考題。前澳盛銀行董事Shania(辣媽)認為，2025景氣可能不如前幾年強勢，非投等債與公債的利差預期會擴大，想針對股票市場做對沖避險，建議從美國10年期或20年期以上公債入手。

景氣多頭非投等債夯

2025建議轉保守

根據集保中心在2月27日公布的債券ETF受益人統計資料顯示，債券ETF受益人數整體減少了20,263人，群益優選非投等債ETF（00953B）卻周增2,995人逆勢成長，表現優於美國公債與公司債。Shania解讀此現象歸因於兩個條件，首先是2024年整體趨勢屬大多頭，景氣好的情形下投資人比較不會擔心公司倒閉，公債與非投等債的利差會縮小。其次是2024年聯準會雖然降息，但整體債市利率反而意外反轉向上，導致長天期債券多半呈現虧損，讓投資人目標轉移到短天期的非投等債，降低利率波動影響。「去年部分非投等債的含息報酬甚至有到10%以上。

不過Shania也提醒，由於2025年川普種種政策不確定性，導致目前股市出現幅度不小的回檔，年初普遍看多的投資人信心會產生動搖，加上許多投顧預期今年聯準會有降息3碼的可能性，預期利差會擴大情況下，非投等債價格波動會較劇烈，漲幅應該也會開始跑輸美國公債，建議投資人今年對非投等債的態度轉趨保守為佳。

美國財政赤字風險

觀察10年期公債殖利率

在景氣動盪或衰退情緒高漲情況下，Shania認為美國公債仍是避險重要資產之一。尤其是長天期公債，因具有較高利率敏感性，當市場預期降息或避險需求提升時，價格往往迅速上漲。Shania指出：「當景氣反轉，長天期公債避險效果特別顯著。像美國十年期或二十年期公債，歷史上多次證明在市場動盪時具備對沖股市風險能力。」

美國國債於2024年11月總額已突破36兆美元，預算赤字已占GDP的7%左右，有部分財經專家解讀，川普祭出的高額關稅政策，其中一個目的亦是為了削減財政赤字。甚至可能採取「債務重組」模式，延緩支付利息的時間。對此Shania表示，債務重組會造成利率快速飆升，反而是雪上加霜作法，美國雖然有債務過高風險，但應不至於在2年內出現信用危機。她認為可以關注美國財政部長Scott Bessent在意的10年期公債殖利率，做動向評估。

景氣影響長天期債

利率影響短天期債

Shania表示，在選擇債券投資時，長天期債會較為受景氣循環影響，因此在景氣反轉時避險效果會特別顯著。「如果有一筆資金，希望可以穩定成長領息10年以上，購買長天期債較適合，因為你的利率風險已經確定了。」相對而言，短天期債券因為償還期近，價格波動較小，較能抵禦利率風險。若是有短期的資金需求，例如一年內就要動用，短天期債券或短天期債券型ETF是較合適選擇。

至於投資人買債，應該透過何種管道？Shania認為，透過海外券商直接購買，選擇較多、交易靈活，還可降手續費。若透過台股複委託購買海外債券ETF，成交速度可能較慢，不過操作較簡單直覺，若沒有特定需求想購買類似BND(Vanguard總體債券市場ETF)這種台股市場較少見的類型，還是可以先從台股市場開始投資。「畢竟，你得先進入市場才能享受報酬。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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