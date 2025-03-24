當包租公收租 不如買高股息ETF或金融股！施昇輝建議：這年頭買房2思考

文．張孝瑜

退休族往往有閒錢可投資、有財產分配子女要考量，該不該買黃金保值、買房傳承、創業延續職涯興趣？退休族群該如何看待這些熱門退休議題？特別是在遺產分配規劃上，樂活大叔施昇輝認為：「年紀大了，不用特別規劃遺產稅。」子千萬不要太早過戶給小孩，思考如何平均分配，才是避免孩子爭產智慧。

買房當包租公、包租婆？建議從「兩角度」思考！

2025年房地產交易量縮，買方市場儼然來臨，讓不少退休族群好奇是否有進場空間？對此施昇輝表示，不少人選擇房地產作為投資標的，希望成為「包租公」或「包租婆」，以租金收入作為穩定現金流。但他提醒，成為房東並非想像中簡單，尤其是當租金回報率僅有2%-3%時，還不如買高股息ETF、金融股有5~8%股息殖利率，且無需面對租客糾紛或維修麻煩。

他建議，若真想買房，可從兩個角度思考：一是為子女買房，另一則是做為未來長照準備，因為年紀大，買長照險相對貴，但置產後，萬一有一天真需要長照，可將房子賣掉；若無需動用，則可作為遺產，「這是一個進可攻退可守的方式。」他表示。

買黃金存摺不如買金條 退休族投資應優先考量「這件事」

金價驚驚漲，近期投資黃金是熱門話題，但施昇輝提醒，黃金雖具避險功能，但缺乏股息收益，更適合作為價值儲存工具、而非主要投資標的。

若投資人真有興趣，建議直接購買金條，而非黃金存摺，因為萬一真發生戰爭，黃金存摺可能會無法兌現，「如果期待黃金會上漲，你就買金條；黃金萬一不會漲，也可拿在手上，比黃金存摺踏實。」但他也提醒黃金交易成本較高，買賣價差約2%以上，需謹慎考量。

退休後是否適合創業？他坦言，許多人退休後創業，希望藉此實現財務自由或發揮專長。然而市場競爭激烈，創業不易，若是朋友邀約參與入股投資，萬一賠錢，常因人情壓力難以退場，但恐怕對朋友產生怨懟，友情因此生變，「我覺得退休時友誼比金錢重要。」施昇輝強調，退休後應以「變現能力」為首要考量，股票能夠快速轉換成現金，也有股息穩定流入帳戶，無須自尋煩惱。

別提早過戶房子 遺產不患寡而患不均

「年紀大了，不用特別規劃遺產稅。」施昇輝認為，有些退休族為了幫子女節省遺產稅，在生前就過戶房產，反而被子女棄養；即使子女孝順，但假設子女結婚，或許另一半會有一些意見，難保子女不會受到煽動，與其思考節稅，不如思考如何將遺產平均分配，提早將遺囑寫好，「不患寡而患不均。」運用智慧謹慎分配，才能避免引發後代爭產。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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