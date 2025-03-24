馬斯克裁員惹眾怒、電動車技術給陸遭反噬！特斯拉股價跌到川普都「心軟」開特例...

文．謝金河

面對特斯拉股價的跌跌不休，馬斯克最近接受FOX電視台訪問時表示，即使股價腰斬也在所不惜！看起來有點壯烈！川普總統不忍心看到特斯拉股價下跌，特別讓馬斯克把電動車開到白宮，川普還特別挑中一輛紅色的車款。

但是，即使川普幫忙護盤，特斯拉股價仍然疲弱無力。如果純粹從股價來看，特斯拉押中川普勝選，股價在川普進白宮前後，最高衝到488.54美元，市值到1.573兆美元，最近一度跌到217美元，市值剩6991億美元，最大跌幅55.58%，馬斯克堪稱是今年全球股市最大的輸家。

這幾天，馬斯克救回滯留在太空的太空人，這是令人感動的畫面，但全美仍充斥著有人火燒特斯拉的車子，有人破壞門市，也有人㧜毀充電椿。看起來，馬斯克主導的效率部門（DOGE）大舉裁員引發的眾怒愈來愈升高，這個現象很像台灣政壇的大罷免潮，有些人的仇恨值特別高。

除了美國國內的反馬斯克，這些年，馬斯克力挺德國另類選擇黨，或是和英國首相施凱爾對駡，也造成特斯拉在歐洲市場的大幅衰退。今年特斯拉在歐洲市場的銷售下滑五，六成。

更嚴重的是，馬斯克把技術，供應鏈毫無保留地交給中國，一開始讓他在中國得到很大利益，也把台灣的特斯拉供應鏈完全切斷。但現在特斯拉正遭到比亞迪和小米的反噬，今年以來，特斯拉在中國每週交車從1.5到1.7萬下滑到1.1到1.3萬輛，而且衰退的趨勢愈來愈明顯。接下來，特斯拉的現金流將轉為負值。

這些現象都考驗馬斯克！其實政治是管理眾人之事，和企業的盈利模式不一樣，馬斯克拿大刀砍人，後座力比想像中大很多，這個得罪人的苦差事，川普把任務交給馬斯克，也讓馬斯克不小心就成千古罪人。像商鞅變法般，恐怕馬斯克接到的是苦果！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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