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巴菲特對日本是真愛！五大商社全加碼，其中四家持股已逾9% 日股今年持續看多？

聯合新聞網／ 今周刊
波克夏執行長巴菲特。路透
波克夏執行長巴菲特。路透

【撰文／劉煥彥】

94歲股神巴菲特（Warren Buffett）再度加碼對日本五大商社的持股，顯示他對日本股市的偏好，從近五年前以來毫無動搖，不僅扭轉了日股走勢，也帶動其他法人對於日股的看法。

從最新揭露數據來看，巴菲特對於日本五大商社的持股，除了伊藤忠商事仍在9%以下，對於其餘四家的持股都超過9%，這與之前日本五大商社對於外資持股上限10%立場鬆動有關。

股神2/22已預告，「波克夏公司對五大（商社）持股可能有些增加」

根據日本經濟新聞及路透報導，巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）透過全資子公司National Indemnity Company，投資日本五大商社的最新數據，是在周一（17日）日股收盤後不久揭露的，其中對三井商事持股從8.09%增加至9.82%；對三菱商事持股從8.31%增至9.67%。

對於丸紅商事持股從8.3%增加至9.3%；對住友商事持股從8.23%增至9.29%；對於伊藤忠持股從7.47%增至8.53%。

根據日本金融廳規定，持有任何日本上市公司逾5%股份的投資人，只要持股比例變化超過一個百分點，就必須向主管機關申報。

巴菲特2月22日在給股東的年度信函中曾表示，「隨著時間過去，波克夏公司對五大（商社）持股可能會有些增加。一開始我們同意，波克夏對於每家公司的持股會維持在10%以下，但隨著持股比例距離上限愈來愈近，五家商社都同意可以稍微放寬這個上限。」

巴菲特在2011年日本311大地震後首次訪日，就是到災區福島縣的工具製造商泰珂洛（Tungaloy）的工廠，表達他對日本的支持

巴菲特大讚：日本五大商社對股東友善的程度遠超過美國

巴菲特在2024年2月致股東信中提到，他打算長期持有日本五大商社股份，甚至長達10~20年。

今周刊董事長謝金河去年2月曾撰文指出，巴菲特2020年神來一筆投資日本5大商社，持股從5%一路拉高到9%左右，已經為波克夏公司帶來超過80億美元的帳面利潤。

當時巴菲特就預告，會加碼五大商社的持股上限到9.9%，並誇讃日本五大商社對股東友善的程度遠遠超過美國，而且這五大商社以極吸引人的價格回購自家股票，公司管理階層對薪水的要求比美國低很多。

更難得的是，他認為這五大商社都不增發股票，意味已流通股票的價值不會因為公司辦理增資而被稀釋。

本文授權自今周刊，原文見此。

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