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傳日本三菱汽車找鴻海生產電動車！預定本月底正式宣布 「鴻海牌」EV要在日本起飛了嗎？

聯合新聞網／ 今周刊
日本共同社報導，三菱汽車將委託鴻海生產電動車。路透
日本共同社報導，三菱汽車將委託鴻海生產電動車。路透

【撰文／劉煥彥】

日本共同社引述知情人士的說法報導，日本三菱汽車擬委由鴻海（2317）生產自家的電動車，以自家品牌在日本銷售，希望藉由外包生產以降低生產成本及縮短開發時程，來擴大三菱電動車在本土市場的規模。

若這項消息屬實，不僅印證了鴻海董事長劉揚偉2月提到「日本客戶可望兩個月有好消息」的說法，也意味他過去五年推動的電動車CDMS（委託設計製造服務）的創新模式，將在日本攻下第一個傳統車廠客戶，有極大的指標意義。

共同社：三菱若外包EV生產給鴻海，可縮短開發時程、推出更多車款

日本共同社下午報導，三菱汽車認為，與其把電動車從設計到生產的整個環節都一手包，把生產委外給鴻海不僅可以縮短各種車款的開發時程，還能推出更多車款給消費市場。

其次，若把生產外包，原本的製造費用就可以省下來投入技術開發。

三菱汽車會保有汽車工廠，並與鴻海洽商建立更有效率的製造體系。身為日本七大汽車製造商中，規模較小的一員，三菱汽車目前策略是尋求多種外部夥伴的合作關係，同時維持管理上的自主性，而與鴻海合作是這個策略的一環。

日本三菱汽車的最大股東，是持股24%的日產汽車，因此若鴻海確定與三菱汽車合作，未來與日產甚至本田汽車的合作，都給外界不小想像空間

劉揚偉2月預告：EV進攻日本市場 「這一季應該會宣布好消息」

鴻海董事長劉揚偉2月中在新年開工儀式後接受媒體聯訪時，對於鴻海電動車事業的2025年展望，他表示，「在這一季應該會，就是這一兩個月之內，就會跟大家宣布這個好消息，應該都已經確定了。」

據了解，劉揚偉的說法極可能是指電動車CDMS模式獲得日本重要車廠的青睞，而非指日產汽車的可能合作。

若有日本傳統車廠對鴻海的CDMS模式買單，這對鴻海的電動車事業依然很有指標意義。

鴻海董事長劉揚偉於2022年10月的鴻海科技日，首次提出創新的電動車CDMS商業模式，經過兩年多努力後，極可能將在日本市場獲得第一個指標性客戶

2024年5月，鴻海集團發言人巫俊毅代表董事長劉揚偉，在第一季線上法說會中說明，2023年第四季起鴻海電動車在日本取得迅速進展，日本已成為鴻海最重要市場之一，已有兩個CDMS客戶、並正在進行三個CDMS專案。

當時他說，鴻海已經與日本客戶簽訂合作備忘錄（MOU）已經簽訂，預計2024年第三季和第四將簽署正式合約，屆時會與合作夥伴公布更多內容。

本文授權自今周刊，原文見此。

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