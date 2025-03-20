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南韓軍工業躍世界第8 為何台追不上？漢翔、亞航、龍德造船…老謝：因這事發展停滯

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。記者林伯東／攝影
財信傳媒董事長謝金河。記者林伯東／攝影

【文．謝金河】

過去幾年，台灣的人均所得追上南韓，台積電完全打敗三星，還有台股從2020年連續上揚，每一年都超過南韓，這都是讓台灣人覺得很欣慰的事。

不過南韓有一些產業，台灣始終追不上，像是南韓在生技產業的發展，在CDMO，生物相似藥，南韓有兩三家公司擠進市值前10大。南韓的影視產業，流行音樂，或者是美食的黑白大廚，南韓的優秀，台灣始終跟不上。

今年南韓又誕生了一個新產業：軍工產業！到去年底止，南韓的軍工產業製造能力排名世界第八，但南韓去年拿到波蘭58億美元的K2坦克及K9自走炮，躍升為全球軍火貿易出口增長第二名的國家。

今年美國，日本，台灣股市都下跌，但南韓上漲6.7%，今年上漲的都是軍工股，這其中，韓華海洋大漲107.5%，第二名的現代ROTEM，這家公司也是桃園機場捷運的承包商，今年股價上漲67%，第三名是韓華航太（Hanwha Aerospace)，今年上漲58%，全是軍工企業。

南韓去年有4家公司搶進全球100大軍工企業，除了韓華航太，還有韓國航空宇宙產業公司（KAI），去年KAI股價從40850漲到95000韓元，漲幅超過一倍。第三是LIG NEX1，這家公司一年來股價上漲79%。然後是現代ROTEM，主力產品是K2黑豹主戰車。

這些年，韓華集團在石化業節節敗退，但是旗下韓華航太，韓華海洋，韓華系統，都成為軍工產業的超級巨星。這次元大發行的航太防衛科技ETF，韓華航太及韓華系統都是核心持股。

台灣在小英政府時代全力加持軍工產業，台灣在百大軍工只有中科院進榜，經濟部長郭智輝說台灣要把無人機產業發展成為兆元產業，但嘉義縣的無人機預計算卻被砍掉50%。過度刪減國防預算也引來美國警告，也讓軍工產業發展停滯，很可惜。

韓華航太的崛起最早是台灣漢翔有一批人在馬總統決定停產IDF後，整個團隊被韓國挖走，如今南韓收成，台灣還在掙扎。政府執政不過半，也使漢翔，亞航，龍德造船，中信造船，台船腳步放慢，台灣失去發展機會，這個落後值得關注！

本文授權自今周刊，原文見此。

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