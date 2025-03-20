快訊

最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌嘸

柯文哲首度開庭！張啓楷批北檢公然說謊 點名法務部長「要好好查」

應曉薇收賄5250萬不認罪 求檢「拿出女人的同理心」：想回去照顧母親

陽台外推、頂樓加蓋...看懂常見違建！90%以上夾層不合法 比對竣工圖不踩雷

聯合新聞網／ 今周刊
台灣房產曾經歷早期法規相對模糊時期，導致現階段違章建築屢見不鮮。本報資料照片
台灣房產曾經歷早期法規相對模糊時期，導致現階段違章建築屢見不鮮。本報資料照片

【文．周靖璞】

台灣房產曾經歷早期法規相對模糊時期，導致現階段違章建築屢見不鮮。買賣中古屋時，許多人往往忽略了違建問題，直到裝修時才發現原本的設計與現況不符，更可能面臨遭檢舉拆除風險。瑋晨營造負責人方瑋晟表示，最常見違建類型包括：陽台外推、夾層空間、頂樓增建等，買房前可透過調閱竣工圖確認是否有違建情形，並委託專業人士進行合法裝修申請，才能兼顧居住安全與資產保障。

90%以上夾層違法

1995年以後「即報即拆」

相較新成屋或預售屋有嚴格安全規範，在中古屋市場中，因時間級距長，存在不少法規尚未完善前施作的違章建築。方瑋晟表示，常見違建類型如下：

陽台外推與女兒牆改建：

許多老舊公寓原型，進門會先經過前陽台，再由落地窗進入室內。許多屋主為增加室內空間，選擇拆除落地窗，將陽台空間做為室內空間使用，即為陽台外推。部分屋主會在女兒牆上增建鋁窗或玻璃窗，法規上亦屬於違建。

夾層：

許多挑高戶型喜歡在室內加建夾層，但這樣的增建大多不符合法規。依照規定，合法夾層高度不得超過1.4公尺，不得有固定樓梯連接，且僅能作為儲藏用途。因此現階段大約90%以上夾層物件都不符合法規，民眾可參考夾層是否有合法產權登記作為快速評估依據。

頂樓增建：

頂樓增建是違建中最常見類型之一，特別是在公寓房型中，頂樓住戶往往為增加其使用空間而擅自加蓋以增加使用空間。

以台北市為例，依據「違章建築處理規則」，在1964年到1995年間存在的違建，屬「既存違建」；1964年以前就存在的違建，屬於「舊有違建」。1995年1月1日後增建的頂樓加蓋屬新違建，應即報即拆。而既有違建與舊有違建需拍照列管，允許暫緩拆除，但並不表示合法。若有阻擋逃生動線、涉及居住安全及妨礙公共交通等風險，或是修繕後發現規模明顯增加，都會被列為優先查報拆除目標。

竣工圖比對現況

合法裝修避免爭議

民眾該如何確認購買的中古屋是否有違建？方偉晟表示，可透過房仲取得竣工圖，了解每間房子最原始屋況，與現況對比判斷是否存在違建，例如：陽台是否外推，廁所位置是否改動。「除少數存在60年以上，在制度實施前就存在的房子可能沒有竣工圖。市面上95%以上房子應該都有，它就像是房子的身分證。」方偉晟補充，即使發現房屋有既存違建，也不必太過緊張，雖然違建不合法，但只要透過合法申請室內裝修，可在保留使用方式情形下合法修繕。

方偉晟指出，無論大樓或華廈，只要屬於集合式住宅，就可申請「簡易室內裝修」。即使是公寓，若有調整隔間位置、增建洗手間，也必須向政府提出申請，政府會提供裝修許可證，保障裝修過程中的安全及合法，也不用擔心修繕過程中遭遇鄰居的惡意檢舉或阻撓。

若房屋屬於商辦大樓這類的非住宅類型，10樓以下、樓地板面積小於300平方公尺(約90坪)依然可申請簡易室內裝修，若超出這項標準，則必須進行「二階段室內裝修」，進一步針對消防安全進行審查。建築師、土木技師、有室內設計證照的專業人士都可以付費代為申請，民眾可以不必親力親為，擔心過程有所疏漏。

「保留完整陽台可在遭遇樓下火警時做濃煙阻隔，同時也是雲梯車救援的主要逃生動線。」談及常見違建案例，方偉晟語重心長表示，合法裝修申請都是以確保居住安全為第一要務，希望民眾不要因為貪小便宜或利益優先鋌而走險，避免日後因違建造成爭端或難以挽回的遺憾。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

爸爸遺產全給大哥，女作家傷心又震驚…一趟埃及之旅領悟：父母心中的公平，是所有孩子都過得好

勞保年金選月領，要60歲、65歲還是70歲領最划算？達人公式試算：「這方式」能多領近40萬

別再相信長期買進0050發大財！想靠0050提早退休，每年至少存股200萬...All in市值型ETF致富的3個前提

我把00929全換00713，這季股息多領5萬！月薪33K小資戶靠3檔高息ETF，衝出年股息180萬元：財富自由這樣複製

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

南韓軍工業躍世界第8 為何台追不上？漢翔、亞航、龍德造船…老謝：因這事發展停滯

過去幾年，台灣的人均所得追上南韓，台積電完全打敗三星，還有台股從2020年連續上揚，每一年都超過南韓，這都是讓台灣人覺得很欣慰的事。

陽台外推、頂樓加蓋...看懂常見違建！90%以上夾層不合法 比對竣工圖不踩雷

台灣房產曾經歷早期法規相對模糊時期，導致現階段違章建築屢見不鮮。買賣中古屋時，許多人往往忽略了違建問題，直到裝修時才發現原本的設計與現況不符，更可能面臨遭檢舉拆除風險。瑋晨營造負責人方瑋晟表示，最常見違建類型包括：陽台外推、夾層空間、頂樓增建等，買房前可透過調閱竣工圖確認是否有違建情形，並委託專業人士進行合法裝修申請，才能兼顧居住安全與資產保障。

台積電在美大舉擴產 台廠供應鏈受惠新商機！漢唐、牧德…目標價、買賣時機一次看

台積電在美國大舉擴產，台廠相關供應鏈可望迎來新商機。 市場專家普遍認為，長線來看，半導體設備廠、材料供應商、先進封裝與CoWoS供應鏈都將受惠。

長榮配息32.5元 這檔高息ETF「近47億股利」大進補 5檔今年不用擔心了

貨櫃3雄股利陸續出爐！繼萬海(2615)、陽明(2609)接力公布股利政策後，長榮海運(2603)公布股利，派發32.5元現金股利，殖利率來到14%。萬海(2615)為 3.5元股利，殖利率約4%，而陽明海運配發現金股利每股7.5元，現金殖利率約10%。 對於台股ETF受益人來說，還是比較關心帶來的股利進帳。統計成分股中持有長榮的股數前5大的台股ETF依序為群益台灣精選高息ETF(00919)、元大高股息(0056)、元大台灣價值高息(00940)、大華優利高填息30(00918)、元大台灣50(0050)。長榮此次的高配息對於這5檔ETF股利挹注以00919最多，讓00919未來配息能力大補。

「全支付」拿下日再攻韓！190萬據點都能刷、免手續費再給限時3成回饋…林敏雄的盤算曝

作為電子支付後進者，上線短短二年多的全支付，又在今年初進軍韓國跨境支付市場，它要如何一步步串聯台灣人喜愛的旅遊目的地，培養台灣消費者黏著度？

「最討厭輸掉比賽」66歲陳立武再扛重任…擅聆聽的他 要如何打贏英特爾改革？

英特爾新任執行長陳立武被認為謙和圓融、善於傾聽，過去也曾帶領益華電腦走出困境；但橫在他眼前的，是個製造部門嚴重虧損、產品部門腳步落後的極限困局，他能如何扭轉局勢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。