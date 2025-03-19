長榮配息32.5元 這檔高息ETF「近47億股利」大進補 5檔今年不用擔心了

【文．胡肇芳】

貨櫃3雄股利陸續出爐！繼萬海(2615)、陽明(2609)接力公布股利政策後，長榮海運(2603)公布股利，派發32.5元現金股利，殖利率來到14%。萬海(2615)為 3.5元股利，殖利率約4%，而陽明海運配發現金股利每股7.5元，現金殖利率約10%。 對於台股ETF受益人來說，還是比較關心帶來的股利進帳。統計成分股中持有長榮的股數前5大的台股ETF依序為群益台灣精選高息ETF(00919)、元大高股息(0056)、元大台灣價值高息(00940)、大華優利高填息30(00918)、元大台灣50(0050)。長榮此次的高配息對於這5檔ETF股利挹注以00919最多，讓00919未來配息能力大補。

繼萬海(2615)、陽明(2609)公布股利政策後，長榮海運(2603)也決議派發32.5元現金股利，殖利率衝上14%。不過周五(3/14)股價不給力，收盤下跌10.5元，收在220元。

陽明海運日前召開董事會，決議配發現金股利每股7.5元，殖利率約為10.2%，而萬海宣布派發股利3.5元股利，配發率僅約2成，換算殖利率約4%。

隨著貨櫃三雄陸續公布股利政策，市場除了關注航運股是否有高殖利率行情外，對於台股ETF千萬受益人來說，更是關心其將帶來的股利進帳。

統計成分股中持有長榮的股數前5大的台股ETF依序分別為00919群益台灣精選高息持有1.44億股、0056元大高股息持有0.7億股、00940元大台灣價值高息持有0.38億股、00918大華優利高填息30持有0.25億股、0050元大台灣50持有0.11億股。

00919未來配息能力大補

長榮的高配息對於這五檔台股ETF股利挹注以00919的46.94億最多，無疑是讓00919未來配息能力大補。

ETF理財達人表示，長榮是00919的第三大成分股，占比9.73%，00919在去年12月換股時，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬，因此增持航運類股、調節去年來漲多的電子股，並加碼了營建傳產股，新投組確實也符合投資人期待，除了替00919添加股價上漲的動能外，對於股利的進帳亦是大大的助益。

市場法人表示，00919第8次預估配息0.72元維持新高，連續8季年化配息率都逾10%優於投資人期待，即將於3月18日除息，參與配息最後買進日為3月17日。投資人可多留意。

本文授權自今周刊，原文見此。

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